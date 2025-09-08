البورصةDEX+
زيادة صعوبة البيتكوين، وربحية المنقبين تحت الضغط

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:45
النقاط الرئيسية:
  • زادت صعوبة تعدين البيتكوين بنسبة 4٪، مما يؤثر على ربحية المنقب والرسوم.
  • يمثل ارتفاع الصعوبة الزيادة الخامسة على التوالي منذ يونيو.
  • تؤدي الرسوم الضعيفة وانخفاض سعر التجزئة إلى ضغط هوامش ربح المنقب.

في 7 سبتمبر 2025 (UTC)، ارتفعت صعوبة شبكة البيتكوين بنسبة 4٪ إلى حوالي 136.0T عند الكتلة 913,248، مما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي منذ يونيو.

يؤدي هذا التغيير، إلى جانب انخفاض سعر التجزئة، إلى ضغط هوامش المنقب، مما يجعل ربحية البيتكوين المستقبلية تعتمد على انتعاش الأسعار أو زيادة رسوم المعالجة على شبكة البلوكشين.

صعوبة البيتكوين البالغة 136.0 تريليون تسجل الارتفاع الخامس على التوالي

أدى تعديل صعوبة شبكة البيتكوين إلى زيادة بنسبة 4٪ عند الكتلة 913,248، وهي الآن عند 136.0 تريليون. هذا هو التعديل الخامس على التوالي منذ يونيو. يواجه مجتمع التعدين ضغوطًا مالية بسبب انخفاض في سعر التجزئة إلى 51 دولارًا، وهو أدنى مستوى حديث. تستمر زيادات الصعوبة المتتالية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل للمنقبين الذين يعتمدون على معدات ذات ربحية هامشية.

تضاءلت ربحية المنقبين، نظرًا لضعف مساهمات رسوم المعاملات بمتوسط 0.025 BTC لكل كتلة. يعكس أحدث انخفاض في سعر التجزئة انخفاضًا بنسبة 5٪ من متوسط أغسطس. تواصل الشركات الكبرى مثل Foundry و F2Pool مناقشة استراتيجيات التشغيل. ومع ذلك، امتنعت الشخصيات البارزة مثل Satoshi Nakamoto أو Paolo Ardoino عن التعليق علنًا.

المرونة التاريخية وسط ارتفاع الأسعار والتنبؤات المستقبلية

هل تعلم؟ شهد آخر تسلسل صعوبة مماثل للبيتكوين تعديلات بعد هجرة معدل التجزئة من الصين في عام 2021، مما يؤكد مرونة الشبكة وسط زيادة المنافسة العالمية.

يتم تداول البيتكوين (BTC) حاليًا بسعر 110,922.94 دولارًا، بقيمة سوقية تبلغ 2.21 تريليون دولار وحجم تداول على مدار 24 ساعة يبلغ 26.52 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap. مؤخرًا، شهد BTC زيادة بنسبة 0.36٪ خلال 24 ساعة و ارتفاعًا بنسبة 2.51٪ في الأسبوع الماضي.

البيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 01:40 UTC في 8 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يقترح الخبراء أن مسار الصعوبة الحالي قد يؤدي إلى استسلام المنقبين ما لم تتعافى أسعار BTC أو تتحسن هياكل الرسوم. تظهر البيانات التاريخية أن اتجاهات الصعوبة هذه غالبًا ما تعمل على استقرار قوة تجزئة الشبكة وتقليل خروج المنقبين.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-difficulty-rise-september-2025/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

