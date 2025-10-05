مشتقات بيتكوين تسجل رقماً قياسياً مع تجاوز الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة 91.59 مليار دولار

دخل محرك مشتقات بيتكوين في وضع السرعة القصوى حيث ارتفع الاهتمام المفتوح للعقود الآجلة إلى رقم قياسي بلغ 91.59 مليار دولار بينما يحوم السعر الفوري حول 123,142 دولار في الساعة 9:30 صباحًا يوم الأحد. تلتقي حزمة العقود الآجلة القياسية لبيتكوين مع جنون الخيارات المركزة على Call على مستوى المؤشر، اخترق بيتكوين حاجز 125,725 دولار هذا الأسبوع قبل أن يتراجع إلى 123,142 دولار، ولم يرمش جمهور المشتقات. الإجمالي [...]
المصدر: https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-hit-record-as-futures-open-interest-tops-91-59b/