ارتفاع الطلب على بيتكوين في Uquid بنسبة 70% رغم انخفاض السوق

كانت بيتكوين ($BTC) ملك الأصول الرقمية لأكثر من عقد من الزمان. وهي تسلط الضوء على الحرية واللامركزية والقيمة طويلة المدى مع الطلب عليها في العالم الرقمي. على الرغم من أن $BTC تواجه العديد من المشاكل أثناء التداول ولكن زاد الطلب عليها بشكل كبير على Uquid للطلبات.

أحد جوانب بيتكوين المقبولة عالميًا في نظام Web3 البيئي، وهي السيولة، وفي نفس الوقت، تجعل التقلبات السعرية المستخدمين مترددين ومرتبكين. يمكن أن يؤدي الانخفاض غير المتوقع إلى إعادة الناس سنوات عديدة إلى الوراء. الناس دائمًا في نقاش حول ما إذا كان يجب بيع أو الاحتفاظ بـ $BTC حتى يستعيد الخسارة. علاوة على ذلك، يفكرون فيما سيحدث إذا باعوا $BTC وفي صباح اليوم التالي سيرتفع سعره.

صيغة Uquid الرابحة وسط فوضى السوق

أخبرتنا تجربة النصف الأول من عام 2025 عن الانخفاضات الحادة لـ $BTC جنبًا إلى جنب مع ارتفاعاتها القوية في سوق الكريبتو، في النصف الأول من عام 2025. وهذا يظهر معدل التقلب العالي لـ $BTC خلال هذه التجربة. في 11 مارس 2025، انخفض BTC إلى حوالي 76-80 ألف دولار؛ كان الأدنى في أربعة أشهر. وبالمثل، في 5 يونيو 2025، دفع هذا الانخفاض BTC والعلملات البديلة إلى المنطقة الحمراء.

في 22 يونيو 2025، المستوى الأضعف لـ BTC منذ مايو، والذي حدث في الوقت الذي انزلق فيه BTC إلى ما دون 100 ألف دولار. كان الوقت الذي انكمش فيه حجم الطلبات لمعظم مزودي الدفع؛ من ناحية أخرى، لاحظت Uquid شيئًا مختلفًا جدًا. تزداد Uquid الطلب خلال هذه الأشهر، مع زيادة بنسبة +68% في الطلبات خلال أسبوع الانخفاض في 11 مارس وزيادة بنسبة +62% خلال الانخفاض في أوائل يونيو.

زيادة بنسبة +71% في الطلبات على انزلاق BTC من 100 ألف دولار في أواخر يونيو. ارتفعت طلبات بيتكوين على Uquid بنسبة تتراوح بين 60%-70% مقارنة بخط الأساس، عبر جميع فترات الانخفاض الرئيسية في النصف الأول من عام 2025. في هذا السيناريو، تقدم Uquid Payin3 أو مستخدمي بيتكوين ($BTC)، مع هذا، تقول خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا الذي يقسم مشتريات بيتكوين إلى ثلاثة أقساط متساوية.

كيف يحول Payin3 من Uquid إنفاق $BTC؟

يحل هذا التحول العديد من تحديات بيتكوين الأعمق، مثل مخزن التقلبات السعرية، الذي يحل المشكلة بطرق Payin3 للمستخدمين، ومواءمة التدفق النقدي، والراحة النفسية، وتحويلات أفضل. مع Uquid، مشكلة شراء بيتكوين سهلة للناس بطرق Payin3.

الإحصائية وراء قصة BTC هي أن 42-49% من عمليات الدفع BTC خلال فترات الانخفاض استخدمت Payin3. في مارس، زادت قيمة الطلب المتوسطة (AOV) بنسبة 14% مما يدل على المرونة في الأقساط. وبالمثل، نمت حصة المتسوقين المتكررين بنسبة تقارب 20%، مما يدل على ولاء مستخدمي BNPL للعودة. الآن، مع Payin3 على Uquid، تتوسع المرونة إلى كيفية إنفاق بيتكوين.