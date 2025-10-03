قد يصل البيتكوين إلى 135,000 دولار قريباً: ستاندرد تشارترد بواسطة: Coinstats 2025/10/03 19:52 مشاركة

جادل رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمي في البنك بأن بيتكوين قد انحرف عن نمط انخفاض الأسعار بعد 18 شهرًا من تنصيف البيتكوين.