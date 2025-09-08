ثور البيتكوين توم لي يقدم طلباً للاكتتاب العام لاستهداف الذكاء الاصطناعي والتشفير والروبوتات

بيتكوين

يدخل استراتيجي وول ستريت توم لي مجال الشركات الفارغة. قدمت شركته الجديدة، FutureCrest Acquisition، طلبًا لجمع ما يصل إلى 250 مليون دولار من خلال طرح عام أولي، مع خطط لمتابعة عمليات استحواذ في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي وغيرها من الصناعات عالية النمو.

وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تعتزم FutureCrest بيع 25 مليون وحدة بسعر 10 دولارات لكل منها. ستتضمن كل وحدة سهمًا واحدًا من الأسهم العادية وربع ضمان يمكن ممارسته بسعر 11.50 دولارًا للسهم. تقدمت الشركة بطلب للإدراج في ناسداك تحت الرمز FCRSU، مع خدمة كانتور فيتزجيرالد كمدير وحيد للاكتتاب.

لي، المعروف بتوقعاته الجريئة حول بيتكوين والأسهم، شارك في تأسيس شركة الأبحاث Fundstrat Global Advisors ويعمل كمدير استثمار في Fundstrat Capital. تتضمن سيرته الذاتية أيضًا إطلاق صندوق Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY) العام الماضي.

ينضم إليه تشي تسانغ، الذي سيعمل كمدير مالي. تسانغ هو مؤسس شركة رأس المال المغامر m1720 وقاد سابقًا قسم الاستثمار المصرفي في التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في HSBC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تشير نشرة FutureCrest إلى القطاعات التي يتمتع فيها الفريق بالخبرة والاتصالات: الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية والروبوتات والاتصالات. كما يسلط الملف الضوء على فرص النمو في ذكاء الأعمال وأدوات الإنتاجية والصحة الرقمية، مما يعكس المجالات التي تستمر في جذب رأس المال الاستثماري.

يظهر الملف كيف أن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) - بعد تراجعها في 2022-23 - يتم تموضعها مرة أخرى كوسائل لتحقيق النمو الذي يقوده الابتكار. سمعة لي كمتنبئ بالسوق ومدافع عن العملات المشفرة تمنح FutureCrest مكانة أعلى من معظم إطلاقات الشركات الفارغة الجديدة.

قدمت FutureCrest ملفها بسرية مع المنظمين في أغسطس 2025. مع الطرح العام الأولي الآن، ستسعى الشركة لزيادة خزينتها الحربية والبدء في البحث عن هدف مناسب.

