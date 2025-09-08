مايكل سايلور الثور في بيتكوين يظهر للمرة الأولى في قائمة المليارديرات - إليك صافي ثروته والتفاصيل

مايكل سايلور، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة MicroStrategy، ظهر للمرة الأولى في مؤشر بلومبرج للمليارديرات. ارتفعت ثروة سايلور بمقدار 1 مليار دولار منذ بداية عام 2025، لتصل إلى 7.37 مليار دولار. وهذا يضعه في المرتبة 491 على القائمة.

وفقًا لبيانات بلومبرج، تتكون ثروة سايلور من حوالي 650 مليون دولار نقدًا و6.72 مليار دولار في أسهم MicroStrategy. الأصل الأكثر أهمية للشركة هو حيازاتها من بيتكوين، وهي الأكبر من بين أي شركة متداولة علنًا. اعتبارًا من مايو 2025، كانت MicroStrategy تمتلك حوالي 580,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 60 مليار دولار.

الجزء الأكبر من ثروة سايلور هو حصته البالغة 8٪ في MicroStrategy. وفقًا لملفات الشركة لعام 2025، تتكون هذه الحصة من 19.6 مليون سهم من الفئة B و382,000 سهم من الفئة A. لم يتم تضمين حيازات سايلور الشخصية من بيتكوين في حساب الثروة بسبب متطلبات التحقق.

حقق سايلور تدفقًا نقديًا كبيرًا من بيع أكثر من 410 مليون دولار من أسهم MicroStrategy في عام 2024. ويُقال إن هذه الحيازات النقدية يتم تحديثها بناءً على الضرائب وأداء السوق.

أسس سايلور، البالغ من العمر 60 عامًا، شركة MicroStrategy في عام 1989 مع أصدقاء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. نمت الشركة في السنوات الأولى مع برامج تحليل البيانات، ثم في التسعينيات، أبرمت صفقات مع عملاء شركات كبيرة مثل ماكدونالدز وأصبحت شركة عامة في عام 1998. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع سعر سهمها بأكثر من 5,000٪، وارتفعت ثروة سايلور إلى 7.5 مليار دولار. ومع ذلك، بحلول نهاية ذلك العام، كان مطلوبًا من الشركة إعادة صياغة بياناتها المالية، وتوصل سايلور إلى تسوية بقيمة 11 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

اليوم، توصف MicroStrategy بأنها "كنز BTC" أكثر من كونها شركة برمجيات تقليدية. كما يُعرف سايلور بأنه مهندس هذا التحول. في تصريحاته السابقة، توقع أن يصل بيتكوين إلى 13 مليون دولار بحلول عام 2045.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

