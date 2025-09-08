مايكل سايلور الثور في بيتكوين يظهر للمرة الأولى في قائمة المليارديرات - إليك صافي ثروته والتفاصيل

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "ثور بيتكوين مايكل سايلور يظهر للمرة الأولى في قائمة المليارديرات - إليك صافي ثروته والتفاصيل" على BitcoinEthereumNews.com. ظهر مايكل سايلور، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة MicroStrategy، للمرة الأولى في مؤشر بلومبرج للمليارديرات. ارتفعت ثروة سايلور الصافية بمقدار 1 مليار دولار منذ بداية عام 2025، لتصل إلى 7.37 مليار دولار. وهذا يضعه في المرتبة 491 على القائمة. وفقًا لبيانات بلومبرج، تتكون ثروة سايلور من حوالي 650 مليون دولار نقدًا و6.72 مليار دولار في أسهم MicroStrategy. الأصل الأكثر أهمية للشركة هو احتياطياتها من بيتكوين، وهي الأكبر من بين أي شركة متداولة علنًا. اعتبارًا من مايو 2025، كانت MicroStrategy تمتلك حوالي 580,000 بيتكوين، بقيمة تقريبية تبلغ 60 مليار دولار. الجزء الأكبر من ثروة سايلور هو حصته البالغة 8% في MicroStrategy. وفقًا لملفات الشركة لعام 2025، تتكون هذه الحصة من 19.6 مليون سهم من الفئة B و382,000 سهم من الفئة A. لم يتم تضمين احتياطيات بيتكوين الشخصية لسايلور في حساب الثروة بسبب متطلبات التحقق. حقق سايلور تدفقًا نقديًا كبيرًا من بيع أكثر من 410 مليون دولار من أسهم MicroStrategy في عام 2024. ويُقال إن هذه الاحتياطيات النقدية يتم تحديثها بناءً على الضرائب وأداء السوق. أسس سايلور، البالغ من العمر 60 عامًا، شركة MicroStrategy في عام 1989 مع أصدقاء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. نمت الشركة في السنوات الأولى مع برامج تحليل البيانات، ثم في التسعينيات، أبرمت صفقات مع عملاء شركات كبيرة مثل ماكدونالدز وأصبحت شركة عامة في عام 1998. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع سعر سهمها بأكثر من 5,000%، وارتفعت ثروة سايلور إلى 7.5 مليار دولار. ومع ذلك، بحلول نهاية ذلك العام، كان مطلوبًا من الشركة إعادة صياغة بياناتها المالية، وتوصل سايلور إلى تسوية بقيمة 11 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. اليوم، توصف MicroStrategy بأنها "مخزن كنز BTC" أكثر من كونها شركة برمجيات تقليدية. كما يُعرف سايلور بأنه مهندس هذا التحول. في تصريحاته السابقة، توقع أن يصل بيتكوين إلى 13 مليون دولار بحلول عام 2045. *هذه ليست نصيحة استثمارية. تابع حساباتنا على تيليجرام وX الآن...ظهر منشور "ثور بيتكوين مايكل سايلور يظهر للمرة الأولى في قائمة المليارديرات - إليك صافي ثروته والتفاصيل" على BitcoinEthereumNews.com. ظهر مايكل سايلور، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة MicroStrategy، للمرة الأولى في مؤشر بلومبرج للمليارديرات. ارتفعت ثروة سايلور الصافية بمقدار 1 مليار دولار منذ بداية عام 2025، لتصل إلى 7.37 مليار دولار. وهذا يضعه في المرتبة 491 على القائمة. وفقًا لبيانات بلومبرج، تتكون ثروة سايلور من حوالي 650 مليون دولار نقدًا و6.72 مليار دولار في أسهم MicroStrategy. الأصل الأكثر أهمية للشركة هو احتياطياتها من بيتكوين، وهي الأكبر من بين أي شركة متداولة علنًا. اعتبارًا من مايو 2025، كانت MicroStrategy تمتلك حوالي 580,000 بيتكوين، بقيمة تقريبية تبلغ 60 مليار دولار. الجزء الأكبر من ثروة سايلور هو حصته البالغة 8% في MicroStrategy. وفقًا لملفات الشركة لعام 2025، تتكون هذه الحصة من 19.6 مليون سهم من الفئة B و382,000 سهم من الفئة A. لم يتم تضمين احتياطيات بيتكوين الشخصية لسايلور في حساب الثروة بسبب متطلبات التحقق. حقق سايلور تدفقًا نقديًا كبيرًا من بيع أكثر من 410 مليون دولار من أسهم MicroStrategy في عام 2024. ويُقال إن هذه الاحتياطيات النقدية يتم تحديثها بناءً على الضرائب وأداء السوق. أسس سايلور، البالغ من العمر 60 عامًا، شركة MicroStrategy في عام 1989 مع أصدقاء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. نمت الشركة في السنوات الأولى مع برامج تحليل البيانات، ثم في التسعينيات، أبرمت صفقات مع عملاء شركات كبيرة مثل ماكدونالدز وأصبحت شركة عامة في عام 1998. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع سعر سهمها بأكثر من 5,000%، وارتفعت ثروة سايلور إلى 7.5 مليار دولار. ومع ذلك، بحلول نهاية ذلك العام، كان مطلوبًا من الشركة إعادة صياغة بياناتها المالية، وتوصل سايلور إلى تسوية بقيمة 11 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. اليوم، توصف MicroStrategy بأنها "مخزن كنز BTC" أكثر من كونها شركة برمجيات تقليدية. كما يُعرف سايلور بأنه مهندس هذا التحول. في تصريحاته السابقة، توقع أن يصل بيتكوين إلى 13 مليون دولار بحلول عام 2045. *هذه ليست نصيحة استثمارية. تابع حساباتنا على تيليجرام وX الآن...

مايكل سايلور الثور في بيتكوين يظهر للمرة الأولى في قائمة المليارديرات - إليك صافي ثروته والتفاصيل

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:32

مايكل سايلور، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة MicroStrategy، ظهر للمرة الأولى في مؤشر بلومبرج للمليارديرات. ارتفعت ثروة سايلور بمقدار 1 مليار دولار منذ بداية عام 2025، لتصل إلى 7.37 مليار دولار. وهذا يضعه في المرتبة 491 على القائمة.

وفقًا لبيانات بلومبرج، تتكون ثروة سايلور من حوالي 650 مليون دولار نقدًا و6.72 مليار دولار في أسهم MicroStrategy. الأصل الأكثر أهمية للشركة هو حيازاتها من بيتكوين، وهي الأكبر من بين أي شركة متداولة علنًا. اعتبارًا من مايو 2025، كانت MicroStrategy تمتلك حوالي 580,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 60 مليار دولار.

الجزء الأكبر من ثروة سايلور هو حصته البالغة 8٪ في MicroStrategy. وفقًا لملفات الشركة لعام 2025، تتكون هذه الحصة من 19.6 مليون سهم من الفئة B و382,000 سهم من الفئة A. لم يتم تضمين حيازات سايلور الشخصية من بيتكوين في حساب الثروة بسبب متطلبات التحقق.

حقق سايلور تدفقًا نقديًا كبيرًا من بيع أكثر من 410 مليون دولار من أسهم MicroStrategy في عام 2024. ويُقال إن هذه الحيازات النقدية يتم تحديثها بناءً على الضرائب وأداء السوق.

أسس سايلور، البالغ من العمر 60 عامًا، شركة MicroStrategy في عام 1989 مع أصدقاء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. نمت الشركة في السنوات الأولى مع برامج تحليل البيانات، ثم في التسعينيات، أبرمت صفقات مع عملاء شركات كبيرة مثل ماكدونالدز وأصبحت شركة عامة في عام 1998. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع سعر سهمها بأكثر من 5,000٪، وارتفعت ثروة سايلور إلى 7.5 مليار دولار. ومع ذلك، بحلول نهاية ذلك العام، كان مطلوبًا من الشركة إعادة صياغة بياناتها المالية، وتوصل سايلور إلى تسوية بقيمة 11 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

اليوم، توصف MicroStrategy بأنها "كنز BTC" أكثر من كونها شركة برمجيات تقليدية. كما يُعرف سايلور بأنه مهندس هذا التحول. في تصريحاته السابقة، توقع أن يصل بيتكوين إلى 13 مليون دولار بحلول عام 2045.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع حسابنا على تيليجرام وتويتر الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة!

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-bull-michael-saylor-makes-his-first-appearance-on-the-billionaires-list-heres-his-net-worth-and-details/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,592.59
$101,592.59$101,592.59

-0.63%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.38
$3,406.38$3,406.38

-0.63%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.23
$153.23$153.23

-1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3807
$2.3807$2.3807

+0.53%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11180
$0.11180$0.11180

+4.47%