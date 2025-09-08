توقعات سعر بيتكوين (BTC): الأموال الذكية تتخلص من 115,000 BTC في أكبر توزيع منذ 2022

ملخص سريع

باع حيتان البيتكوين 112,000-115,000 بيتكوين بقيمة تقريبية 12.7 مليار دولار في الشهر الماضي، مسجلاً أكبر عملية بيع منذ منتصف 2022

دفع ضغط البيع أسعار البيتكوين إلى ما دون 108,000 دولار وساهم في انخفاض بنسبة 6.5% في أغسطس

انخفضت احتياطيات الحيتان إلى أدنى مستوياتها منذ 2022، مع حدوث أكثر عمليات البيع عدوانية في أوائل سبتمبر

تباطأت عمليات البيع الأخيرة من 95,000 بيتكوين أسبوعياً إلى حوالي 38,000 بيتكوين اعتباراً من 6 سبتمبر

يتم تداول البيتكوين حالياً في نطاق بين 110,000-111,000 دولار حيث يوفر الشراء المؤسسي بعض التوازن المضاد لبيع الحيتان

واجه البيتكوين ضغط بيع مكثف الشهر الماضي حيث تخلص كبار الحائزين عن أكثر من 112,000 عملة بقيمة تقريبية 12.7 مليار دولار. هذا يمثل أكبر توزيع للحيتان منذ يوليو 2022.

جاءت عمليات البيع من الحيتان التي تحتفظ بين 1,000 و10,000 بيتكوين. قلل هؤلاء اللاعبون الرئيسيون من ممتلكاتهم بعد تجميع ما يقارب 270,000 بيتكوين بين أبريل وأغسطس.

المصدر: CryptoQuant

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6.5% في أغسطس، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أشهر. انخفضت العملة المشفرة من سعر افتتاحها البالغ 115,778 دولار حيث جنت الأموال الذكية الأرباح.

تظهر بيانات CryptoQuant انخفاض احتياطيات الحيتان بأكثر من 100,000 بيتكوين خلال 30 يوماً. هذا يشير إلى ما يسميه المحللون "تجنب مكثف للمخاطر بين المستثمرين الكبار."

بلغ تغير الرصيد لمدة سبعة أيام ذروته في 3 سبتمبر مع نقل أكثر من 95,000 بيتكوين بواسطة الحيتان. هذا سجل أعلى حركة أسبوعية منذ مارس 2021.

ضغط البيع يظهر علامات التباطؤ

تشير البيانات الأخيرة إلى أن البيع العدواني قد يكون في طور التهدئة. انخفضت تغيرات الرصيد الأسبوعية إلى حوالي 38,000 بيتكوين اعتباراً من 6 سبتمبر.

سعر البيتكوين (BTC)

تم تداول البيتكوين في نطاق ضيق بين 110,000 و111,000 دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية. يعكس نطاق التداول الأضيق انخفاض ضغط البيع.

دفع نشاط الحيتان البيتكوين إلى ما دون 108,000 دولار خلال فترة البيع الأكثر كثافة. كافحت العملة المشفرة للحفاظ على مستويات الدعم مع استمرار كبار الحائزين في التخلص من العملات.

اقترح رائد أعمال البيتكوين ديفيد بيلي سابقاً أن الأسعار يمكن أن تصل إلى 150,000 دولار إذا توقف حوتان رئيسيان عن البيع. تسلط تعليقاته الضوء على مدى تركيز ضغط البيع.

الشراء المؤسسي يوفر توازناً مضاداً

على الرغم من بيع الحيتان، فإن التراكم المؤسسي قد وفر بعض الاستقرار في السوق. ساعد المشترون من الشركات والطلب على ETF في امتصاص بعض ضغط البيع.

يلاحظ مدير أبحاث LVRG نيك روك أن هذا يخلق "توازناً هيكلياً مضاداً" لنشاط الحيتان. دعم الشراء المؤسسي عند الانخفاضات الأسعار خلال فترات التوزيع الأكثر كثافة.

يشير التباين بين بيع الحيتان والشراء المؤسسي إلى مرونة أساسية في السوق. يستمر الطلب من الشركات حتى مع تقليل كبار الحائزين لمراكزهم.

يتوقع المحللون أن النشاط المؤسسي قد يفوق ضغط الحيتان في الأسابيع القادمة. يظل الطلب المدفوع بـ ETF عاملاً رئيسياً يدعم هيكل سعر البيتكوين.

ومع ذلك، قد تحدد العوامل الاقتصادية الكلية مثل قرارات سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف اتجاه السوق. من المقرر عقد اجتماع FOMC القادم في غضون 10 أيام.

لا يزال التصحيح الحالي للبيتكوين بنسبة 13% من أعلى مستويات منتصف أغسطس ضحلاً مقارنة بالتراجعات السابقة. ارتفع المتوسط المتحرك لمدة عام من 52,000 دولار إلى 94,000 دولار خلال العام الماضي.

فشلت الإغلاقات الشهرية في الحفاظ على مستوى فوق 110,000 دولار منذ يوليو على الرغم من الوصول إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق عند 123,000-124,000 دولار. هذا يشير إلى استمرار التوحيد قبل أي تحركات مستدامة لاكتشاف السعر.

الأسبوع المقبل: أرباح التكنولوجيا وبيانات التضخم لشهر أغسطس تحتل مركز الصدارة

ظهر منشور توقعات سعر البيتكوين (BTC): الأموال الذكية تتخلص من 115,000 بيتكوين في أكبر توزيع منذ 2022 لأول مرة على CoinCentral.