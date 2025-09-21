البورصةDEX+
توقعات سعر بيتكوين (BTC) ليوم 20 سبتمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 06:10
الدببة أقوى من الثيران في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لـ CoinStats.

مخطط BTC بواسطة CoinStats

BTC/USD

انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة 0.46% خلال اليوم الماضي.

الصورة بواسطة TradingView

على المخطط بالساعة، يقترب سعر BTC من المقاومة المحلية عند 116,040 دولار. إذا حدث اختراق الحدود، فمن المحتمل أن يستمر الارتفاع إلى علامة 116,500 دولار بحلول الغد.

الصورة بواسطة TradingView

على إطار زمني أكبر، يقع سعر العملة المشفرة الرئيسية في منتصف القناة الواسعة.

نظرًا لعدم سيطرة الثيران أو الدببة، فإن التداول الجاري على الجانبين في نطاق 114,000-116,000 دولار هو السيناريو الأكثر احتمالًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

الصورة بواسطة TradingView

من وجهة نظر متوسطة المدى، الوضع متشابه. لم يستحوذ أي من الجانبين على المبادرة حيث أن السعر بعيد عن مستويات الدعم والمقاومة. في هذه الحالة، هناك فرص منخفضة لمشاهدة زيادة في التقلبات السعرية حتى نهاية الشهر.

يتم تداول بيتكوين عند 115,915 دولار في وقت النشر.

المصدر: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

