توقعات سعر بيتكوين (BTC) ليوم 20 سبتمبر

الدببة أقوى من الثيران في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لـ CoinStats.

انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة 0.46% خلال اليوم الماضي.

على المخطط بالساعة، يقترب سعر BTC من المقاومة المحلية عند 116,040 دولار. إذا حدث اختراق الحدود، فمن المحتمل أن يستمر الارتفاع إلى علامة 116,500 دولار بحلول الغد.

على إطار زمني أكبر، يقع سعر العملة المشفرة الرئيسية في منتصف القناة الواسعة.

نظرًا لعدم سيطرة الثيران أو الدببة، فإن التداول الجاري على الجانبين في نطاق 114,000-116,000 دولار هو السيناريو الأكثر احتمالًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

من وجهة نظر متوسطة المدى، الوضع متشابه. لم يستحوذ أي من الجانبين على المبادرة حيث أن السعر بعيد عن مستويات الدعم والمقاومة. في هذه الحالة، هناك فرص منخفضة لمشاهدة زيادة في التقلبات السعرية حتى نهاية الشهر.

يتم تداول بيتكوين عند 115,915 دولار في وقت النشر.