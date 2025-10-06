توقعات سعر بيتكوين (BTC) ليوم 5 أكتوبر

يستمر السوق في الارتفاع في نهاية الأسبوع، وفقًا لـ CoinStats.

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على الرسم البياني بالساعة، ارتد سعر BTC مرة أخرى من الدعم المحلي عند 122,869 دولار. إذا أغلق الرسم البياني اليومي بعيدًا عن تلك العلامة، يمكن توقع نمو إلى نطاق 123,500 دولار.

على الإطار الزمني الأكبر، حقق سعر الكريبتو الرئيسي اختراقًا كاذبًا للمقاومة عند 124,517 دولار.

إذا لم يتمكن المشترون من الاستيلاء على زمام المبادرة، فقد يعود البائعون إلى اللعبة، مما قد يؤدي إلى اختبار منطقة 121,000 دولار.

من وجهة النظر متوسطة المدى، يجب الانتباه إلى إغلاق الرسم البياني عند مستوى 124,517 دولار. إذا أغلقت الشمعة الأسبوعية فوق تلك العلامة، قد يشهد المتداولون مزيدًا من النمو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

يتم تداول بيتكوين عند 122,982 دولار وقت النشر.