بيتكوين $BTC فقدان دعم 115,440$ قد يشير إلى مشاكل قادمة بواسطة: Coinstats 2025/09/20 17:16 مشاركة

التفاصيل: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/ التفاصيل: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/