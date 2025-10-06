يمكن أن يرتفع بيتكوين (BTC) إلى 170 ألف دولار في الربع الرابع: تقرير

مع بزوغ فجر أكتوبر، يبدو أن المشاعر المحيطة بالبيتكوين تتحسن. ومن المثير للاهتمام أن سلوك سعر البيتكوين التاريخي يستمر في إظهار أنماط متسقة مع ما يسمى "دورة الأربع سنوات"، وفقًا لتحليل أجراه تقرير DeFi.

كشفت المنصة أنها واثقة من أن BTC سيصل إلى ذروته مرة أخرى في الربع الرابع.

دورة الأربع سنوات تضرب مرة أخرى

تشير بيانات الدورة الحالية إلى أن السوق في "مرحلة متأخرة" من التوسع. قاس تقرير DeFi من انخفاض سعر البيتكوين في نوفمبر 2022، ووجد أن 1,044 يومًا قد انقضت، وهو ما يمكن مقارنته بتوسع 2021 الذي استمر 1,063 يومًا ودورة 2017 التي استمرت 1,065 يومًا.

وصلت الأرباح المحققة لمستثمري BTC إلى 857 مليار دولار، وهي أعلى بنسبة 65% مما كانت عليه في دورة 2021، بينما عند تطبيعها وفقًا للقيمة السوقية، يتماشى إنشاء الأرباح بشكل وثيق مع الدورات السابقة.

في الوقت نفسه، تجاوز مؤشر أيام العملات المدمرة، وهو مقياس لمدة الاحتفاظ بالعملات قبل إنفاقها، دورة 2021 بنسبة 15% بالفعل، مما يشير إلى جني الأرباح النشط. كما عكس عرض المستثمرين على المدى الطويل السلوك السابق حيث حدثت مرحلة توزيع في الربع الرابع من 2024 حتى الربع الأول من 2025، تليها ارتداد، مما يعني أن العملات انتقلت إلى أموال جديدة تدخل السوق.

وفوق ذلك، استمرت السوق في تجربة المشاركة المؤسسية ونضج السوق حيث لم تنخفض هيمنة البيتكوين بعد إلى مستويات 40% التي شوهدت في الدورات السابقة.

السعر المحقق ودرجة MVRV-Z

تضيف المؤشرات الفنية سياقًا أكبر لهذه الاتجاهات. يبلغ المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع حاليًا 53.1 ألف دولار. لقد أشار سابقًا إلى القيعان وارتفاعات الدورة السابقة، مشيرًا إلى عوائد متناقصة للتحركات الصعودية هذا العام. يبلغ السعر المحقق، وهو بديل لأساس التكلفة، 53.8 ألف دولار، مما يؤكد أيضًا هذا الاتجاه.

درجة MVRV-Z هي 2.28، وهي بالفعل أعلى من النقاط المماثلة في 2021. أظهرت الحالات السابقة أن التحرك نحو درجة 3 يمكن أن يتوافق مع وصول البيتكوين إلى 160 ألف-170 ألف دولار. هذا يعني أن أصل التشفير لديه إمكانية كبيرة للارتفاع إذا استمرت الدورة.

في حين أنه لا يوجد قانون يتطلب من البيتكوين اتباع دورة الأربع سنوات، ذكر التقرير أن تقارب العوامل السلوكية والميكانيكية والاقتصادية الكلية يشير إلى أن ذروة الربع الرابع محتملة. تدعم الرواية المرساة، ومواءمة السيولة، وآليات التنصيف، وانفجارات الابتكار، وتوقعات التقلبات معًا هذا السيناريو، مما يجعل دورة الأربع سنوات إطارًا متينًا.

