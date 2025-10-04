البورصةDEX+
يمكن أن يصل البيتكوين (BTC) حتى إلى 200,000 دولار، وفقًا لمؤشر شائع

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:11
  • مزيد من المجال للتحرك
  • هل سيتسارع البيتكوين؟

أصبح البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، الآن أقل بقليل من ذروته بفضل الارتفاع الأخير الذي قربه من 121,000 دولار. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة عند مستوى محايد يبلغ 57، على الرغم من ارتفاع السعر، بعيدًا عن قراءات الجشع الشديد التي تشير عادة إلى ظروف مبالغ فيها. هذا الاختلاف يؤدي إلى تكهنات بأن البيتكوين قد يكون لديه مساحة أكبر للنمو، وربما حتى مضاعفة أو ثلاثة أضعاف قيمته الحالية.

مزيد من المجال للتحرك

حدثت أهم الارتفاعات في تاريخ البيتكوين عندما كان السوق بعيدًا عن النشوة. وفقًا للقراءة الحالية للمؤشر، لا تزال مشاعر المستثمرين حذرة على الرغم من التعافي الكبير للبيتكوين من أدنى مستوياته في وقت سابق من العام. نتيجة لذلك، قد لا يكون الارتفاع مدفوعًا بهوس المضاربة بل بالتدفقات المستمرة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، الذين ينظرون إلى البيتكوين كذهب رقمي في سياق اقتصادي كلي غير مؤكد.

مخطط BTC/USDT بواسطة TradingView

علاوة على ذلك، يوضح التحليل الفني أن المتوسطات المتحركة للبيتكوين ترتفع باستمرار، وأن السعر أعلى بشكل مريح من دعمه الرئيسي. يبدو أن المشاركين في السوق يتموضعون لتحركات أعلى دون استخدام رافعة مالية متهورة، كما يتضح من بقاء التقلبات السعرية مرتفعة ولكنها ليست غير مستدامة. التراجع الكبير هو ما يتوقعه العديد من المحللين إذا كانت المشاعر بالفعل عند مستوى الجشع الشديد. لا يزال السوق يكتسب زخمًا وفقًا للمؤشر المحايد.

هل سيتسارع البيتكوين؟

هذا يتوافق مع التوقعات التي قدمها عدد من المتداولين المعروفين - أن البيتكوين قد يختبر 150,000 دولار في الأشهر القادمة، وربما 200,000 دولار في الدورة المهمة القادمة. المخاطر لا تزال موجودة، بالطبع. يمكن أن تؤدي عمليات التصفية واسعة النطاق أو التشديد الاقتصادي الكلي أو التغيير المفاجئ في الضغط التنظيمي إلى وقف الارتفاع.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يبدو أن غياب المشاعر الغاضبة مشجعًا لمتفائلي البيتكوين. الاستنتاج هو أن البيتكوين يجلس بشكل غير عادي وتاريخي بشكل صاعد أقل بقليل من أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) مع مشاعر محايدة. قد يفاجأ حتى أكثر المستثمرين تفاؤلاً بالارتفاع التالي، إذا تكرر التاريخ، حيث قد لا يكون 200,000 دولار غير واقعي كما بدا في البداية.

المصدر: https://u.today/bitcoin-btc-can-even-hit-200000-according-to-popular-indicator

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

