بيتكوين عند 125 ألف دولار: مؤسسات الاستثمار تعمق التراكم في أكتوبر

أبرز النقاط
- وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125,506 دولار قبل تراجع السوق الطفيف ليبدأ الأسبوع عند 123,600 دولار، مؤكداً اتجاه "أكتوبر الصاعد" بمكاسب أسبوعية تزيد عن 10%.
- وصل عرض BTC في البورصات إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات، مما يؤكد تضييق العرض وسط ارتفاع الطلب المؤسسي.
- تمتلك خزائن ETH الآن 3.9% من العرض، متجاوزة خزائن BTC عند 3.5%، بينما تمتلك خزائن SOL 0.07%.
- حققت سلسلة BNB أعلى مستوى على الإطلاق في حجم العقود الدائمة اليومية بقيمة 944 مليون دولار، مما يشير إلى تجدد الشهية للمشتقات.
- تفتح مورغان ستانلي والجهات التنظيمية في المملكة المتحدة أبواباً مؤسسية جديدة للتعرض للكريبتو.
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.