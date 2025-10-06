بيتكوين عند 125 ألف دولار: مؤسسات الاستثمار تعمق التراكم في أكتوبر بواسطة: Blockhead 2025/10/06 15:49 مشاركة

أبرز النقاط وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125,506 دولار قبل تراجع السوق الطفيف ليبدأ الأسبوع عند 123,600 دولار، مؤكداً اتجاه "أكتوبر الصاعد" بمكاسب أسبوعية تزيد عن 10%.

وصل عرض BTC في البورصات إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات، مما يؤكد تضييق العرض وسط ارتفاع الطلب المؤسسي.

تمتلك خزائن ETH الآن 3.9% من العرض، متجاوزة خزائن BTC عند 3.5%، بينما تمتلك خزائن SOL 0.07%.

حققت سلسلة BNB أعلى مستوى على الإطلاق في حجم العقود الدائمة اليومية بقيمة 944 مليون دولار، مما يشير إلى تجدد الشهية للمشتقات.

تفتح مورغان ستانلي والجهات التنظيمية في المملكة المتحدة أبواباً مؤسسية جديدة للتعرض للكريبتو.