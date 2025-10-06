بيتكوين عند 118 ألف دولار. إيثريوم عند 4,400 دولار. XRP عند 3 دولارات. Avalon X عند 0.005 دولار. AVLX على وشك تحقيق 100 ضعف أولاً

ومع ذلك، يرى العديد من محللي السوق أنه في سوق مثل هذا، ستكون عملات التشفير 100x لعام 2025 هي تلك التي تجلب شيئًا فريدًا وقيمًا للسوق.

إحدى هذه العملات البديلة الجديدة هي عملة مشفرة لتوكن العقارات تسمى Avalon X (AVLX). متوفرة بسعر 0.005 دولار في المرحلة 1، باعت في البيع المسبق أكثر من 25 مليون توكن في بضعة أسابيع فقط.

هل يمكن لسعر بيتكوين أن يتجاوز 150 ألف دولار في 2025؟

عند 118 ألف دولار، يعد بيتكوين أعمق سوق تشفير وأكثرها سيولة. هذا يجعل حركة سعر بيتكوين بالدولار الأمريكي مستدامة ولكنها بطيئة بطبيعتها. للوصول إلى 100 ضعف من هنا، سيتعين على BTC الوصول إلى 11.6 مليون دولار. ستكون تلك صدمة في القيمة السوقية تقترب من المستحيل دون إعادة تعريف كاملة للمعروض النقدي العالمي.

المؤشرات التقنية والتدفقات الكلية مثل تخصيص ETF وعمليات شراء الخزينة مهمة جدًا لـ BTC. يجب على المتداولين مراقبة أخبار بيتكوين المتعلقة باحتياطيات البورصة، والاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة، والسيولة الكلية. بالنسبة للمستثمرين طويلي المدى، يعد بيتكوين أصلًا مستقرًا. ومع ذلك، بالنسبة للباحثين عن ارتفاع 100 ضعف، قد يكون بعيد المنال.

هل يمكن لإيثريوم تحقيق إنجاز 100 ضعف؟

يبلغ سعر إيثريوم الحالي 4,498 دولار. يرتبط ارتفاعه باعتماد خدمات على السلسلة، وتحصيل الرسوم، ونمو الطبقة الثانية. للوصول إلى 100 ضعف (حوالي 450 ألف دولار)، سيحتاج ETH إلى رأس مال جديد هائل ونمو أساسي في الإيرادات.

الآن، قد لا يكون ذلك مستحيلًا على مدى عقود، ولكنه غير مرجح للغاية في دورة واحدة. ستكون المؤشرات التقنية لإيثريوم (ETH المرهون، إجمالي القيمة المغلقة (TVL) للطبقة الثانية، إيرادات الغاز) هي الأكثر أهمية. ETH هو رهان على بروتوكول أساسي، وليس مرشحًا لـ 100 ضعف في دورة قصيرة.

ما هي فرص XRP للنمو 100 ضعف؟

عند 3 دولارات، يقع سعر XRP في نقطة مثالية بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة والعملات البديلة المرنة. يمكن أن تؤدي أخبار XRP حول موافقات ETF، وتكاملات البنوك، والوضوح التنظيمي إلى تحركات حادة. ومع ذلك، فإن المعركة القانونية والموافقات قد أوقفت الحركة لفترة طويلة.

القيمة السوقية لـ XRP بالتأكيد أصغر من BTC/ETH، لذا فإن تحقيق مكاسب بالنسبة المئوية أسهل. ومع ذلك، فإن الوصول إلى 100 ضعف سيتطلب دعمًا مؤسسيًا على نطاق واسع أو إعادة تقييم هائلة لاستخدام المدفوعات.

هل يمكن أن يكون Avalon X العملة المشفرة الكبيرة التالية في 2025؟

آخر عملة في القائمة هي البيع المسبق لـ Avalon X بسعر 0.005 دولار. من المعروف جيدًا في صناعة التشفير أن التوكنات في المراحل المبكرة لديها أعلى فرص للنمو 10 أضعاف، أو 50 ضعفًا، أو حتى 100 ضعف، حيث تبدأ قيمتها السوقية صغيرة عادةً.

لكن السعر المنخفض وحده ليس الميزة الوحيدة لـ Avalon X. تجمع العملة البديلة بين دخول منخفض ومنتج حقيقي ومنصة آمنة.

دعم حقيقي: يسوق Avalon X نفسه كعملة مشفرة مدعومة بالعقارات، بفضل محفظة عقارات Grupo Avalon التي تمنح عملة AVLX مصداقية تشغيلية.

اقتصاديات التوكن والندرة: تتضمن اقتصاديات توكن AVLX حدًا أقصى قدره 2 مليار وآليات انكماش مخططة (تخصيصات الحرق).

هدايا Avalon X: تخلق هدية جائزة Avalon X بقيمة 1 مليون دولار وهدية منزل التاون هاوس المشفر حلقات تحويل وثرثرة مجتمعية حول المشروع. في هدية منزل التاون هاوس المشفر، سيحصل فائز واحد على منزل تاون هاوس بسند ملكية كامل في تطوير Eco Avalon المسور الذي تم بناؤه بالفعل.

إشارة الأمان: حصل Avalon X على تدقيق CertiK أخضر بالكامل، مما يوفر عامل ثقة عملي له في سوق البيع المسبق لعملات RWA المشفرة.

مسار Avalon X للوصول إلى 100 ضعف ليس مضمونًا. ومع ذلك، من المرجح جدًا أن تتمكن عمليات البيع المسبق المبكرة من إعادة التقييم بشكل كبير إذا اصطفت عمليات التبني والتدقيق والإدراج. مسار التنفيذ واضح جدًا: دخول منخفض، وفائدة على أرض الواقع، وعقود مدققة، وسيولة مخططة.

هل يجب على المستثمرين التفكير في Avalon X بدلاً من BTC وETH وXRP؟

يتم تشجيع التنويع دائمًا في سوق التشفير. يمكن أن تكون المحفظة التي تضم جميع هذه المشاريع استراتيجية رائعة على المدى الطويل. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مضاعفات ربح 100 ضعف، فإن Avalon X هو الخيار الأفضل بأسعاره المنخفضة وإمكانات النمو العالية.

للحصول على مكافأة إضافية بنسبة 10% على جميع الإيداعات، يمكن للمستثمرين زيارة موقع Avalon X للاستفادة من هذا العرض بسرعة.

