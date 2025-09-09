تطبيق بيتكوين SwissBorg يتعرض لاختراق بقيمة 41 مليون دولار على سولانا

جريمة

أدت ثغرة أمنية في أحد مزودي خدمة SwissBorg إلى واحدة من أكبر عمليات سرقة متعلقة بسولانا هذا العام.

اختفت حوالي 193,000 SOL - بقيمة تقدر بنحو 41.5 مليون دولار - بعد أن استغل المهاجمون تكاملًا قدمته Kiln، وهي شريك يتعامل مع بنية مجموعة الحصة الخاصة بـ SwissBorg.

تم الكشف عن الاكتشاف لأول مرة من قبل محقق البلوكشين ZachXBT، الذي تتبع تدفق الأموال على السلسلة. وأكدت SwissBorg لاحقًا الحادث، مشددة على أن الاستغلال كان محصورًا ضمن منتج Solana Earn ولم ينتشر إلى تطبيقها الأساسي أو عروض العائد الأخرى.

إجراءات التعويض المطروحة

بدلاً من تمرير الضرر إلى العملاء، قالت SwissBorg إنها ستستخدم خزينتها الخاصة لاستعادة معظم أرصدة المستخدمين. كما تم تجنيد فرق الأمان والمتسللين ذوي القبعات البيضاء في محاولة لتتبع التوكنات المسروقة واستعادة ما هو ممكن. وأصرت الشركة على أن أموالها لا تزال سليمة وأن العمليات اليومية تستمر دون انقطاع.

وعدت SwissBorg بالتواصل المباشر مع أي شخص متأثر، مع وصول شروحات مفصلة عبر البريد الإلكتروني. ولطمأنة العملاء بشكل أكبر، جدول الرئيس التنفيذي سيروس فاضل بثًا مباشرًا على YouTube لمناقشة الوضع بشكل مفتوح مع المجتمع.

ما الذي سيأتي بعد ذلك

على الرغم من أن خسائر المستخدمين ستتم تغطيتها إلى حد كبير، إلا أن الخرق يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على منصات الطرف الثالث في برامج Staking للعملات المشفرة. بالنسبة لـ SwissBorg، وهي منصة غالبًا ما يتم تسويقها على أساس الثقة والشفافية، تمثل الحادثة اختبارًا رئيسيًا لقدرتها على حماية ثقة العملاء مع تشديد شراكات الأمان في المستقبل.

