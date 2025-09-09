تطبيق بيتكوين SwissBorg يتعرض لاختراق بقيمة 41 مليون دولار على سولانا

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "تطبيق بيتكوين SwissBorg يتعرض لاختراق سولانا بقيمة 41 مليون دولار" على BitcoinEthereumNews.com. جريمة أدت ثغرة أمنية في أحد مزودي خدمة SwissBorg إلى واحدة من أكبر عمليات السرقة المتعلقة بسولانا هذا العام. اختفى ما يقرب من 193,000 SOL - بقيمة حوالي 41.5 مليون دولار - بعد أن استغل المهاجمون تكاملًا قدمته Kiln، وهي شريك يتعامل مع البنية التحتية للحصة الخاصة بـ SwissBorg. تم الكشف عن الاكتشاف لأول مرة من قبل محقق البلوكشين ZachXBT، الذي تتبع تدفق الأموال على السلسلة. أكدت SwissBorg لاحقًا الحادث، مشددة على أن الاستغلال كان محصورًا ضمن منتج Solana Earn ولم ينتشر إلى تطبيقها الأساسي أو عروض العائد الأخرى. تدابير التعويض على الطاولة بدلاً من تمرير الضرر إلى العملاء، قالت SwissBorg إنها ستستخدم خزينتها الخاصة لاستعادة معظم أرصدة المستخدمين. تم أيضًا تجنيد فرق الأمان والقراصنة ذوي القبعات البيضاء في محاولة لتتبع التوكنات المسروقة واستعادة ما هو ممكن. أصرت الشركة على أن أموالها لا تزال سليمة وأن العمليات اليومية تستمر دون انقطاع. وعدت SwissBorg بالتواصل المباشر مع أي شخص متأثر، مع وصول تفسيرات مفصلة عبر البريد الإلكتروني. لطمأنة العملاء بشكل أكبر، جدول الرئيس التنفيذي سيروس فاضل بثًا مباشرًا على YouTube لمناقشة الوضع بشكل مفتوح مع المجتمع. ما الذي سيأتي بعد ذلك على الرغم من أن خسائر المستخدمين ستتم تغطيتها إلى حد كبير، فإن الخرق يؤكد مخاطر الاعتماد على البنية التحتية للطرف الثالث في برامج حصة العملات المشفرة. بالنسبة لـ SwissBorg، وهي منصة غالبًا ما يتم تسويقها على الثقة والشفافية، يمثل الحادث اختبارًا رئيسيًا لقدرتها على حماية ثقة العملاء مع تشديد شراكات الأمان في المستقبل. هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى...ظهر منشور "تطبيق بيتكوين SwissBorg يتعرض لاختراق سولانا بقيمة 41 مليون دولار" على BitcoinEthereumNews.com. جريمة أدت ثغرة أمنية في أحد مزودي خدمة SwissBorg إلى واحدة من أكبر عمليات السرقة المتعلقة بسولانا هذا العام. اختفى ما يقرب من 193,000 SOL - بقيمة حوالي 41.5 مليون دولار - بعد أن استغل المهاجمون تكاملًا قدمته Kiln، وهي شريك يتعامل مع البنية التحتية للحصة الخاصة بـ SwissBorg. تم الكشف عن الاكتشاف لأول مرة من قبل محقق البلوكشين ZachXBT، الذي تتبع تدفق الأموال على السلسلة. أكدت SwissBorg لاحقًا الحادث، مشددة على أن الاستغلال كان محصورًا ضمن منتج Solana Earn ولم ينتشر إلى تطبيقها الأساسي أو عروض العائد الأخرى. تدابير التعويض على الطاولة بدلاً من تمرير الضرر إلى العملاء، قالت SwissBorg إنها ستستخدم خزينتها الخاصة لاستعادة معظم أرصدة المستخدمين. تم أيضًا تجنيد فرق الأمان والقراصنة ذوي القبعات البيضاء في محاولة لتتبع التوكنات المسروقة واستعادة ما هو ممكن. أصرت الشركة على أن أموالها لا تزال سليمة وأن العمليات اليومية تستمر دون انقطاع. وعدت SwissBorg بالتواصل المباشر مع أي شخص متأثر، مع وصول تفسيرات مفصلة عبر البريد الإلكتروني. لطمأنة العملاء بشكل أكبر، جدول الرئيس التنفيذي سيروس فاضل بثًا مباشرًا على YouTube لمناقشة الوضع بشكل مفتوح مع المجتمع. ما الذي سيأتي بعد ذلك على الرغم من أن خسائر المستخدمين ستتم تغطيتها إلى حد كبير، فإن الخرق يؤكد مخاطر الاعتماد على البنية التحتية للطرف الثالث في برامج حصة العملات المشفرة. بالنسبة لـ SwissBorg، وهي منصة غالبًا ما يتم تسويقها على الثقة والشفافية، يمثل الحادث اختبارًا رئيسيًا لقدرتها على حماية ثقة العملاء مع تشديد شراكات الأمان في المستقبل. هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى...

تطبيق بيتكوين SwissBorg يتعرض لاختراق بقيمة 41 مليون دولار على سولانا

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:21
Whiterock
WHITE$0.0001475-4.96%
Solana
SOL$153.29-1.12%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4373-5.83%
COM
COM$0.005456-7.52%
RWAX
APP$0.0008972-0.12%
جريمة

أدت ثغرة أمنية في أحد مزودي خدمة SwissBorg إلى واحدة من أكبر عمليات سرقة متعلقة بسولانا هذا العام.

اختفت حوالي 193,000 SOL - بقيمة تقدر بنحو 41.5 مليون دولار - بعد أن استغل المهاجمون تكاملًا قدمته Kiln، وهي شريك يتعامل مع بنية مجموعة الحصة الخاصة بـ SwissBorg.

تم الكشف عن الاكتشاف لأول مرة من قبل محقق البلوكشين ZachXBT، الذي تتبع تدفق الأموال على السلسلة. وأكدت SwissBorg لاحقًا الحادث، مشددة على أن الاستغلال كان محصورًا ضمن منتج Solana Earn ولم ينتشر إلى تطبيقها الأساسي أو عروض العائد الأخرى.

إجراءات التعويض المطروحة

بدلاً من تمرير الضرر إلى العملاء، قالت SwissBorg إنها ستستخدم خزينتها الخاصة لاستعادة معظم أرصدة المستخدمين. كما تم تجنيد فرق الأمان والمتسللين ذوي القبعات البيضاء في محاولة لتتبع التوكنات المسروقة واستعادة ما هو ممكن. وأصرت الشركة على أن أموالها لا تزال سليمة وأن العمليات اليومية تستمر دون انقطاع.

وعدت SwissBorg بالتواصل المباشر مع أي شخص متأثر، مع وصول شروحات مفصلة عبر البريد الإلكتروني. ولطمأنة العملاء بشكل أكبر، جدول الرئيس التنفيذي سيروس فاضل بثًا مباشرًا على YouTube لمناقشة الوضع بشكل مفتوح مع المجتمع.

ما الذي سيأتي بعد ذلك

على الرغم من أن خسائر المستخدمين ستتم تغطيتها إلى حد كبير، إلا أن الخرق يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على منصات الطرف الثالث في برامج Staking للعملات المشفرة. بالنسبة لـ SwissBorg، وهي منصة غالبًا ما يتم تسويقها على أساس الثقة والشفافية، تمثل الحادثة اختبارًا رئيسيًا لقدرتها على حماية ثقة العملاء مع تشديد شراكات الأمان في المستقبل.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات الكريبتو والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتفكيك الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/bitcoin-app-swissborg-just-got-hit-with-a-41m-solana-hack/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,587.02
$101,587.02$101,587.02

-0.63%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.35
$3,406.35$3,406.35

-0.63%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.29
$153.29$153.29

-1.55%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3808
$2.3808$2.3808

+0.53%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11175
$0.11175$0.11175

+4.42%