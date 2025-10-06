البورصةDEX+
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم تسجل تدفقات رأسمالية أسبوعية! إليك جميع البيانات

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 14:51
وفقًا لأحدث البيانات التي تظهر تزايد اهتمام المؤسسات في سوق الكريبتو، سجلت صناديق البيتكوين الفورية صافي تدفقات داخلية بلغت 3.24 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما يمثل ثاني أعلى تدفق داخلي أسبوعي في التاريخ. تغطي البيانات أيام التداول من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

تدفقات رأس المال القياسية إلى صناديق البيتكوين والإيثيريوم الفورية: 4.6 مليار دولار أسبوعيًا

وفقًا لبيانات SoSoValue، شهد صندوق البيتكوين IBIT من BlackRock أعلى تدفق داخلي للأسبوع. حيث شهد الصندوق صافي تدفقات داخلية بقيمة 1.82 مليار دولار في أسبوع واحد فقط، ليصل إجماليه التاريخي إلى 62.63 مليار دولار.

احتل صندوق FBTC ETF من Fidelity المرتبة الثانية بتدفقات داخلية بلغت 692 مليون دولار، ليصل إجمالي صافي التدفقات الواردة إلى 12.62 مليار دولار.

وفقًا للبيانات، تبلغ القيمة الإجمالية لأصول صناديق البيتكوين الفورية 164.5 مليار دولار، أي ما يعادل 6.74% من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين، بينما تجاوزت التدفقات الداخلية التاريخية الإجمالية 60 مليار دولار.

وبالمثل، شهدت صناديق الإيثيريوم الفورية أسبوعًا قويًا. حيث شهدت جميع صناديق ETF التسعة تدفقات داخلية إيجابية، بإجمالي صافي تدفقات داخلية بلغت 1.3 مليار دولار. تصدر صندوق ETHA ETF من BlackRock الطريق بمبلغ 692 مليون دولار، يليه صندوق FETH ETF من Fidelity بمبلغ 305 مليون دولار.

تبلغ القيمة الإجمالية لأصول صناديق الإيثيريوم الفورية 30.57 مليار دولار، بحصة سوقية تبلغ 5.58%. وقد وصل إجمالي التدفق الداخلي التاريخي إلى 14.42 مليار دولار.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع حسابنا على Telegram و Twitter الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة!

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-spot-etfs-record-weekly-capital-inflows-here-are-all-the-data/

