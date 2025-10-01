بيتكوين والإيثريوم يصمدان مع اقتراب إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور بعنوان "بيتكوين والإيثريوم يصمدان مع اقتراب الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية" على BitcoinEthereumNews.com. باختصار، بيتكوين والإيثريوم كلاهما مستقران تقريبًا خلال اليوم بينما يسارع الكونغرس لإقرار مشروع قانون التمويل قبل موعد الإغلاق النهائي. حوالي 85% من مستخدمي سوق السعر المتوقع Myriad يتوقعون أن يشهد البيتكوين 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء وسط عدم اليقين السياسي. يبقى جون غلوفر، المدير التقني في Ledn، متفائلاً، مشيراً إلى أن انخفاضات أسعار الأصول الرقمية خلال فترات الإغلاق السابقة في عهد ترامب اعتبرت فرصاً للشراء وانتعشت الأسواق بسرعة. كان بيتكوين والإيثريوم مستقرين تقريبًا في صباح يوم الثلاثاء المبكر، مع بقاء ساعات قليلة للكونغرس للموافقة على مشروع قانون التمويل الذي من شأنه تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين بسعر 113,435 دولار، دون أي حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكن مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% خلال الساعة الأخيرة. انخفض الإيثريوم بنسبة 0.3% فقط خلال اليوم ويتم تداوله حاليًا بسعر 4,153 دولار، وفقًا لمجمع أسعار العملات المشفرة CoinGecko. أدى عدم اليقين السياسي واحتمالية تأخير بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية إلى شعور بعض متداولي البيتكوين بالتشاؤم. لا يبدو أن مستخدمي Myriad، وهو سوق للتنبؤ مملوك لشركة DASTAN الأم لـ Decrypt، متفائلين بشأن كيفية أداء البيتكوين في النصف الأول من الأسبوع. يعتقد حوالي 85% من المستخدمين أن BTC سيشهد 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء. ارتفعت هذه العلامة بشكل كبير بين عشية وضحاها بعد أن كانت قريبة من الاحتمالات 50-50 لمعظم يوم الاثنين. لكن جون غلوفر، المدير الاستثماري في مقرض البيتكوين Ledn، لا يشاركهم تشاؤمهم. وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب شهد إغلاقين خلال فترة ولايته الأولى ولا يبدو أنه يعارض استخدامه كوسيلة للتفاوض. استمر الإغلاق الحكومي الأول تحت إدارة ترامب لمدة ثلاثة أيام في يناير 2018. واستمر الثاني لمدة 35 يومًا وأصبح أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة. "بينما كان هذا يستخدم سابقًا...ظهر المنشور بعنوان "بيتكوين والإيثريوم يصمدان مع اقتراب الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية" على BitcoinEthereumNews.com. باختصار، بيتكوين والإيثريوم كلاهما مستقران تقريبًا خلال اليوم بينما يسارع الكونغرس لإقرار مشروع قانون التمويل قبل موعد الإغلاق النهائي. حوالي 85% من مستخدمي سوق السعر المتوقع Myriad يتوقعون أن يشهد البيتكوين 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء وسط عدم اليقين السياسي. يبقى جون غلوفر، المدير التقني في Ledn، متفائلاً، مشيراً إلى أن انخفاضات أسعار الأصول الرقمية خلال فترات الإغلاق السابقة في عهد ترامب اعتبرت فرصاً للشراء وانتعشت الأسواق بسرعة. كان بيتكوين والإيثريوم مستقرين تقريبًا في صباح يوم الثلاثاء المبكر، مع بقاء ساعات قليلة للكونغرس للموافقة على مشروع قانون التمويل الذي من شأنه تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين بسعر 113,435 دولار، دون أي حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكن مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% خلال الساعة الأخيرة. انخفض الإيثريوم بنسبة 0.3% فقط خلال اليوم ويتم تداوله حاليًا بسعر 4,153 دولار، وفقًا لمجمع أسعار العملات المشفرة CoinGecko. أدى عدم اليقين السياسي واحتمالية تأخير بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية إلى شعور بعض متداولي البيتكوين بالتشاؤم. لا يبدو أن مستخدمي Myriad، وهو سوق للتنبؤ مملوك لشركة DASTAN الأم لـ Decrypt، متفائلين بشأن كيفية أداء البيتكوين في النصف الأول من الأسبوع. يعتقد حوالي 85% من المستخدمين أن BTC سيشهد 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء. ارتفعت هذه العلامة بشكل كبير بين عشية وضحاها بعد أن كانت قريبة من الاحتمالات 50-50 لمعظم يوم الاثنين. لكن جون غلوفر، المدير الاستثماري في مقرض البيتكوين Ledn، لا يشاركهم تشاؤمهم. وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب شهد إغلاقين خلال فترة ولايته الأولى ولا يبدو أنه يعارض استخدامه كوسيلة للتفاوض. استمر الإغلاق الحكومي الأول تحت إدارة ترامب لمدة ثلاثة أيام في يناير 2018. واستمر الثاني لمدة 35 يومًا وأصبح أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة. "بينما كان هذا يستخدم سابقًا...

بيتكوين والإيثريوم يصمدان مع اقتراب إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 04:35
COM
COM$0.005491-6.79%
RedStone
RED$0.3072-1.06%
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.01247-1.11%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.457-7.14%
ERA
ERA$0.2384-2.09%

باختصار

  • بيتكوين والإيثريوم كلاهما مستقران تقريبًا خلال اليوم بينما يسارع الكونغرس لإقرار مشروع قانون التمويل قبل موعد الإغلاق.
  • حوالي 85% من مستخدمي سوق التوقعات Myriad يتوقعون أن يشهد البيتكوين 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء وسط عدم اليقين السياسي.
  • يظل جون غلوفر، المدير الاستثماري في Ledn، متفائلاً، مشيراً إلى أن انخفاضات أسعار الأصول الرقمية خلال فترات الإغلاق السابقة في عهد ترامب اعتبرت فرصاً للشراء وانتعشت الأسواق بسرعة.

كان البيتكوين والإيثريوم مستقرين تقريبًا في صباح يوم الثلاثاء المبكر، مع بقاء ساعات قليلة للكونغرس للموافقة على مشروع قانون التمويل الذي من شأنه تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين بسعر 113,435 دولار، دون أي حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكن مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% خلال الساعة الأخيرة. انخفض الإيثريوم بنسبة 0.3% فقط خلال اليوم ويتم تداوله حاليًا بسعر 4,153 دولار، وفقًا لمجمع أسعار العملات الرقمية CoinGecko.

أدى عدم اليقين السياسي واحتمالية تأخير بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية إلى شعور بعض متداولي البيتكوين بالتشاؤم. لا يبدو أن المستخدمين على Myriad، وهو سوق للتوقعات مملوك لشركة DASTAN الأم لـ Decrypt، متفائلين بشأن كيفية أداء البيتكوين في النصف الأول من الأسبوع.

يعتقد حوالي 85% من المستخدمين أن BTC سيشهد 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء. ارتفعت هذه العلامة بشكل كبير بين عشية وضحاها بعد أن كانت قريبة من احتمالات 50-50 لمعظم يوم الاثنين.

لكن جون غلوفر، المدير الاستثماري في مقرض البيتكوين Ledn، لا يشاركهم تشاؤمهم.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب شهد حالتي إغلاق خلال فترة ولايته الأولى ولا يبدو أنه يعارض استخدامها كوسيلة للتفاوض.

استمر أول إغلاق للحكومة في عهد ترامب لمدة ثلاثة أيام في يناير 2018. واستمر الإغلاق الثاني لمدة 35 يومًا وأصبح أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

"بينما تم استخدام هذا سابقًا كوسيلة لإجبار المتمسكين في الكونغرس على أن يكونوا أكثر مرونة في المفاوضات، فقد كان يُنظر إليه في كلتا المرتين على أنه وضع مؤقت للغاية، وأسواق المخاطر، التي انخفضت في البداية، ارتدت بسرعة،" كما قال لـ Decrypt. "ستعتبر السوق أي انخفاض في أسعار الأصول الرقمية بسبب الإغلاق فرصة للشراء."

بدلاً من محاولة الموافقة على حزمة اعتمادات كاملة، وافق الجمهوريون في مجلس النواب على مشروع قانون مؤقت من شأنه أن يبقي الحكومة الأمريكية ممولة حتى 21 نوفمبر. لكن قرار مجلس النواب المستمر يتضمن تخفيضات في مزايا الرعاية الصحية التي ستؤثر على ملايين الأمريكيين.

وقد كانت هذه نقطة خلاف للديمقراطيين.

على الرغم من أن الجمهوريين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنها أغلبية ضيقة. تعني مقاعدهم الـ 53 أنهم بحاجة إلى الحصول على دعم من الجانب الآخر للوصول إلى 60 صوتًا اللازمة للتصويت المحصن ضد التعطيل على مشروع القانون.

اجتمع مجلس الشيوخ مرة أخرى في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ومن المقرر أن يعقد تصويتًا على قرار مستمر اليوم.

النشرة الإخبارية اليومية

ابدأ كل يوم بأهم الأخبار الآن، بالإضافة إلى الميزات الأصلية والبودكاست ومقاطع الفيديو والمزيد.

المصدر: https://decrypt.co/342168/bitcoin-ethereum-hold-firm-potential-us-shutdown-looms

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07855-5.56%
DeFi
DEFI$0.001059+14.98%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.67%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01827-12.75%
SOON
SOON$2.149+1.26%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.21-1.55%
4
4$0.05312-9.38%
EPNS
PUSH$0.01681+7.75%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,825.43
$101,825.43$101,825.43

-0.40%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,416.16
$3,416.16$3,416.16

-0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.60
$153.60$153.60

-1.35%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3731
$2.3731$2.3731

+0.21%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11236
$0.11236$0.11236

+4.99%