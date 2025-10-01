بيتكوين والإيثريوم يصمدان مع اقتراب إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

باختصار بيتكوين والإيثريوم كلاهما مستقران تقريبًا خلال اليوم بينما يسارع الكونغرس لإقرار مشروع قانون التمويل قبل موعد الإغلاق.

حوالي 85% من مستخدمي سوق التوقعات Myriad يتوقعون أن يشهد البيتكوين 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء وسط عدم اليقين السياسي.

يظل جون غلوفر، المدير الاستثماري في Ledn، متفائلاً، مشيراً إلى أن انخفاضات أسعار الأصول الرقمية خلال فترات الإغلاق السابقة في عهد ترامب اعتبرت فرصاً للشراء وانتعشت الأسواق بسرعة.

كان البيتكوين والإيثريوم مستقرين تقريبًا في صباح يوم الثلاثاء المبكر، مع بقاء ساعات قليلة للكونغرس للموافقة على مشروع قانون التمويل الذي من شأنه تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول البيتكوين بسعر 113,435 دولار، دون أي حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكن مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% خلال الساعة الأخيرة. انخفض الإيثريوم بنسبة 0.3% فقط خلال اليوم ويتم تداوله حاليًا بسعر 4,153 دولار، وفقًا لمجمع أسعار العملات الرقمية CoinGecko.

أدى عدم اليقين السياسي واحتمالية تأخير بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية إلى شعور بعض متداولي البيتكوين بالتشاؤم. لا يبدو أن المستخدمين على Myriad، وهو سوق للتوقعات مملوك لشركة DASTAN الأم لـ Decrypt، متفائلين بشأن كيفية أداء البيتكوين في النصف الأول من الأسبوع.

يعتقد حوالي 85% من المستخدمين أن BTC سيشهد 48 شمعة حمراء على الأقل قبل ظهر يوم الأربعاء. ارتفعت هذه العلامة بشكل كبير بين عشية وضحاها بعد أن كانت قريبة من احتمالات 50-50 لمعظم يوم الاثنين.

لكن جون غلوفر، المدير الاستثماري في مقرض البيتكوين Ledn، لا يشاركهم تشاؤمهم.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب شهد حالتي إغلاق خلال فترة ولايته الأولى ولا يبدو أنه يعارض استخدامها كوسيلة للتفاوض.

استمر أول إغلاق للحكومة في عهد ترامب لمدة ثلاثة أيام في يناير 2018. واستمر الإغلاق الثاني لمدة 35 يومًا وأصبح أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

"بينما تم استخدام هذا سابقًا كوسيلة لإجبار المتمسكين في الكونغرس على أن يكونوا أكثر مرونة في المفاوضات، فقد كان يُنظر إليه في كلتا المرتين على أنه وضع مؤقت للغاية، وأسواق المخاطر، التي انخفضت في البداية، ارتدت بسرعة،" كما قال لـ Decrypt. "ستعتبر السوق أي انخفاض في أسعار الأصول الرقمية بسبب الإغلاق فرصة للشراء."

بدلاً من محاولة الموافقة على حزمة اعتمادات كاملة، وافق الجمهوريون في مجلس النواب على مشروع قانون مؤقت من شأنه أن يبقي الحكومة الأمريكية ممولة حتى 21 نوفمبر. لكن قرار مجلس النواب المستمر يتضمن تخفيضات في مزايا الرعاية الصحية التي ستؤثر على ملايين الأمريكيين.

وقد كانت هذه نقطة خلاف للديمقراطيين.

على الرغم من أن الجمهوريين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنها أغلبية ضيقة. تعني مقاعدهم الـ 53 أنهم بحاجة إلى الحصول على دعم من الجانب الآخر للوصول إلى 60 صوتًا اللازمة للتصويت المحصن ضد التعطيل على مشروع القانون.

اجتمع مجلس الشيوخ مرة أخرى في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ومن المقرر أن يعقد تصويتًا على قرار مستمر اليوم.