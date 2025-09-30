صناديق مؤشرات بيتكوين والإيثريوم تشهد تدفقات بأكثر من مليار دولار مع استعداد العملات المشفرة للعودة

صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة الأمريكية جذبت أكثر من مليار دولار من صافي التدفقات الداخلية يوم الاثنين.



صناديق الإيثريوم الفورية، التي شهدت خمس جلسات متتالية من التدفقات الخارجية، تحولت إلى إيجابية مع 547 مليون دولار من صافي التدفقات الداخلية.



سجلت صناديق البيتكوين أيضًا تدفقات داخلية قوية، مع إضافة 522 مليون دولار عبر 12 منتجًا.



جذبت صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة الأمريكية أكثر من مليار دولار من صافي التدفقات الداخلية يوم الاثنين، مما عكس اتجاهات التدفق الخارجي الأخيرة وعزز التفاؤل في أسواق العملات المشفرة.

جاءت هذه الخطوة مع ارتداد أسعار البيتكوين بشكل حاد فوق 114,000 دولار، مدعومة بعوامل موسمية وتراكم متجدد من قبل كبار المالكين.

صناديق الإيثريوم تقود الارتداد

صناديق الإيثريوم الفورية، التي شهدت خمس جلسات متتالية من التدفقات الخارجية، تحولت إلى إيجابية مع 547 مليون دولار من صافي التدفقات الداخلية، وفقًا لـ SoSoValue.

قاد صندوق الإيثريوم من فيديليتي (FETH) المكاسب، حيث جذب 202 مليون دولار في يوم واحد، تلاه صندوق بلاك روك آي شيرز إيثريوم تراست (ETHA) بقيمة 154 مليون دولار.

تدير منتجات صناديق الإيثريوم التسعة الآن مجتمعة 27.5 مليار دولار من الأصول، أي ما يعادل حوالي 5.4 بالمائة من القيمة السوقية المتداولة للإيثريوم.

يؤكد هذا التحول على تجدد شهية المؤسسات بعد شهر سبتمبر الضعيف.

صناديق البيتكوين تشهد إضافة 518 مليون دولار

سجلت صناديق البيتكوين أيضًا تدفقات داخلية قوية، مع إضافة 518 مليون دولار عبر صناديق ETF.

جذب FBTC من فيديليتي أكبر تدفق يومي بقيمة 299 مليون دولار، بينما تبعه صندوق آرك 21شيرز بيتكوين ETF (ARKB) بقيمة 62 مليون دولار.

التاريخ

IBIT

FBTC

BITB

ARKB

BTCO

EZBC

BRRR

HODL

BTCW

GBTC

BTC

الإجمالي





22 سبتمبر 2025

0.0

(276.7)

0.0

(52.3)

0.0

0.0

0.0

(9.5)

0.0

(24.6)

0.0

(363.1)





23 سبتمبر 2025

2.5

(75.6)

(12.8)

(27.9)

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(103.8)





24 سبتمبر 2025

128.9

29.7

24.7

37.7

0.0

0.0

0.0

6.4

0.0

0.0

13.6

241.0





25 سبتمبر 2025

79.7

(114.8)

(80.5)

(63.0)