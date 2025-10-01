الملياردير تيم دريبر يعتقد أن تجار التجزئة سيقبلون البيتكوين فقط

يعتقد المليادير ورجل الأعمال في مجال رأس المال المغامر تيم دريبر، وهو مناصر طويل الأمد للبيتكوين، أنه سيأتي يوم لن يقبل فيه تجار التجزئة سوى البيتكوين كوسيلة للدفع.

"سيأتي وقت يقول فيه جميع تجار التجزئة 'أقبل البيتكوين' ثم سيأتي وقت يقول فيه تجار التجزئة 'أقبل فقط البيتكوين،'" كما قال دريبر على تلفزيون بلومبرج.

يتجاوز دعم تيم دريبر للبيتكوين مجرد الكلمات. في عام 2014، تصدر العناوين الرئيسية بإنفاقه 19 مليون دولار لشراء 30,000 بيتكوين تمت مصادرتها من إغلاق سوق سيلك رود.

اليوم، تقدر قيمة هذه العملات بنحو 3.5 مليار دولار. كما دعم دريبر شركات كريبتو كبرى، مثل Coinbase وRobinhood Markets، مما رسخ سمعته كواحد من أكثر المستثمرين تأثيراً في القطاع.

في المقابلة مع بلومبرج، اعترف دريبر بأنه في الوقت الحالي، يتم الاحتفاظ بالبيتكوين بشكل أساسي، وليس إنفاقه — وهو اتجاه يغذيه نموه المستمر في القيمة، مما يجعله مخزناً مفضلاً للقيمة وتحوطاً ضد التضخم.

لكن دريبر يرى تغييراً في الأفق. وقال إنه في النهاية، سيبدأ تجار التجزئة في قبول البيتكوين كطريقة دفع أساسية.

جولة جمع التبرعات الجديدة لتيم دريبر

يقوم دريبر أيضاً بجمع رأس مال جديد لشركته الاستثمارية، دريبر أسوشيتس.

وفقاً لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء، أمنت الشركة 200 مليون دولار لصندوقها الثامن، مع إشارة موقعها الإلكتروني إلى الإطلاق الرسمي. تركز دريبر أسوشيتس، التي تدير أصولاً بقيمة 2 مليار دولار، بشكل كبير على استثمارات الكريبتو.

يأتي هذا الصندوق الأخير بعد جمع ما يقرب من 124 مليون دولار للصندوق السابع في عام 2022.

يتزامن التوقيت مع ارتفاع قوي في سوق الكريبتو. تجاوز إجمالي سوق العملات المشفرة مؤخراً 4 تريليون دولار للمرة الأولى، مدعوماً بالتشريعات الكونغرسية التي تنظم العملات المستقرة وارتفاع البيتكوين إلى أكثر من 120,000 دولار في الأشهر الأخيرة.

بدأ دريبر، البالغ من العمر 67 عاماً، مسيرته في مجال رأس المال المغامر في عام 1985 بقرض قدره 6 ملايين دولار وسرعان ما اشتهر بالاستثمارات المبكرة في شركات مثل Skype وBaidu وTesla وSpaceX وRobinhood.

تنبأ دريبر في الماضي بأن البيتكوين يمكن أن يصل إلى 250,000 دولار — وهو توقع، على الرغم من عدم تحققه بعد، يبدو أكثر وأكثر احتمالاً مع استقرار البيتكوين فوق 113,000 دولار.