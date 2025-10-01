أكبر مشتريات الحيتان هذا الأسبوع: الإيثريوم، XRP، Aster وBitcoin Hyper

يعتقد الخبراء أن سوق التشفير على وشك أن يشهد أقوى موجة صعود متفجرة هذا العام مع انتقالنا من شهر "Rektmber" إلى "Pumptober".

ليس من المستغرب أن الحيتان تتخذ مواقعها بسرعة لتحقيق مكاسب ضخمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

إلى جانب التخصيصات الكبيرة في العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل الإيثريوم و XRP، يشتري مستثمرو الأموال الذكية جواهر ذات قيمة سوقية منخفضة مثل Bitcoin Hyper مع إمكانية ارتفاع بمقدار 10 إلى 100 ضعف.

الإيثريوم و XRP من بين أكبر مشتريات الحيتان

يشهد الإيثريوم طلبًا مرتفعًا بين الحيتان، نظرًا لتزايد الإجماع بين الخبراء على أن أكبر العلملات البديلة يمكن أن تصل إلى 10,000 دولار هذا العام.

اليوم فقط، قام أحد الحيتان بتخصيص ضخم بقيمة 117 مليون دولار في ETH.

https://twitter.com/Altcoinbuzzio/status/1973035035717730594

ليس من المستغرب أن شركات خزينة ETH تستفيد بشكل كامل من التصحيح الأخير. بعد عملية شراء ضخمة بقيمة 963 مليون دولار، تمتلك شركة BitMine Immersion التابعة لتوم لي الآن حيازات من الإيثريوم بقيمة 10.66 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تبلغ قيمة موقف ETH لشركة Sharplink Gaming 3.37 مليار دولار.

إلى جانب الإيثريوم، هناك طلب مرتفع على XRP. يكشف المحلل البارز علي مارتينيز أن الحيتان اشترت 120 مليون XRP$ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

https://twitter.com/ali_charts/status/1972593693535150083

مع معايير الإدراج العامة الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن إطلاق صناديق ETF الفورية لـ XRP وشيك، والذي من المتوقع أن يوفر دفعة هائلة لسعر الرمز المميز.

يتوقع المتداول الشهير Crypto Tony أن سعر XRP سيصل إلى 4.80 دولار هذا العام نفسه.

Aster و PUMP هما الأكثر شعبية بين العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة

تقوم الحيتان بتجميع رمز Pump.fun بهدوء قبل موجة الصعود في الربع القادم. أشارت منصة التحليلات على السلسلة Lookonchain إلى حوتين يشتريان 622.49 مليون PUMP، بقيمة 3.48 مليون دولار.

https://twitter.com/lookonchain/status/1973038700482421155

يُظهر سعر PUMP مرونة قوية على الرغم من نظرة السوق الأوسع غير المؤكدة، حيث ارتفع بنسبة تقارب 13% يوم الثلاثاء، بينما ظل BTC مستقرًا إلى حد كبير.

وبالمثل، هناك طلب مرتفع على عملة Aster الجديدة على الرغم من موجة البيع الحادة، حيث تقوم الحيتان بشراء الانخفاض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام أحد الحيتان بتجميع ASTER بقيمة 117 مليون دولار، مع انتشار شائعات تفيد بأن المحفظة مرتبطة بشركة وسائل التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب، Truth Social.

وبالمثل، أشارت Lookonchain إلى عملية شراء أخرى بقيمة 4.24 مليون دولار يوم الثلاثاء.

Bitcoin Hyper يشهد طلبًا مرتفعًا، والخبراء يصفونه بأنه العملة المشفرة التالية التي ستحقق 100 ضعف

أثبت Bitcoin Hyper (HYPER) بالفعل أنه واحد من أكثر العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة رواجًا، كما يتضح من جمع 19.4 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق.

للمبتدئين، Bitcoin Hyper هو أحدث مشروع من الطبقة الثانية لـ BTC، مدعوم بهندسة برهان المعرفة الصفرية المتطورة والآلة الافتراضية سولانا.

مع وعده بقابلية توسع عالية وأداء وقابلية للبرمجة داخل النظام البيئي BTC، من المتوقع أن يستقطب Bitcoin Hyper موجة من تطبيقات الدفع الجديدة وتطبيقات DeFi و عملات meme. ليس من المستغرب أن الرمز المميز الخاص به، HYPER، يشهد طلبًا مرتفعًا.

كانت الحيتان سريعة بشكل خاص في التعرف على إمكانات HYPER للارتفاع. على سبيل المثال، قام أحد المستثمرين ذوي الجيوب العميقة بتبديل 27 ETH مقابل Bitcoin Hyper، بقيمة تزيد عن 112 ألف دولار.

ثم استثمر 210 آلاف دولار أخرى في HYPER في معاملتين منفصلتين، مما زاد من التعرض قبل إطلاقه في السوق المفتوحة.

مستثمرو الأموال الذكية متفائلون للغاية بشأن آفاق Bitcoin Hyper بعد الإطلاق، خاصة في موجة الصعود القادمة. بعد كل شيء، تُظهر عملات الطبقة الثانية ارتباطًا قويًا مع عملات الطبقة الأولى الخاصة بها. مع توقع وصول البيتكوين إلى 200,000 دولار في الأشهر القادمة، فإن HYPER في وضع جيد لتحقيق عوائد كبيرة.

العديد من المؤثرين والمتداولين ذوي الخبرة يدعمون HYPER باعتباره العملة المشفرة التالية التي ستحقق 100 ضعف.

