البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور أسبوع كبير للبيانات الاقتصادية الأمريكية على BitcoinEthereumNews.com. فينتك 21 سبتمبر 2025 | 15:03 يتشكل هذا الأسبوع ليكون محوريًا للأسواق المالية حيث من المقرر إصدار سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك تعليقات من رئيس المجلس الاحتياطي الاتحاد جيروم باول، وتقارير مؤشر مديري المشتريات، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، والمطالبات بإعانة البطالة، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. معًا، ستوفر هذه التحديثات إشارات جديدة حول حالة الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين عبر الأسهم والسندات والكريبتو. يبدأ الأسبوع يوم الثلاثاء بخطاب باول، الذي يراقب عن كثب للحصول على تلميحات حول السياسة النقدية المستقبلية، إلى جانب بيانات جديدة حول نشاط الخدمات والتصنيع. سيبحث المتداولون عن علامات المرونة الاقتصادية أو التباطؤ، والتي يمكن أن تغير التوقعات حول خفض أسعار الفائدة. يوم الخميس، يتحول الاهتمام إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والمطالبات الأسبوعية للبطالة. قد تعزز قراءة الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد صامد، مما قد يعطي المجلس الاحتياطي الاتحاد مساحة أقل لتخفيف السياسة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يثير النمو الأضعف أو ارتفاع المطالبات بإعانة البطالة مخاوف بشأن التباطؤ ويدفع البنك المركزي نحو موقف أكثر تساهلاً. يأتي الإصدار الأهم يوم الجمعة مع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى المجلس الاحتياطي الاتحاد. إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، فقد تستفيد الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين والإيثريوم من ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، إذا ظل التضخم ثابتًا، فقد تسعر الأسواق معدلات أعلى لفترة أطول، مما يؤثر على القطاعات الحساسة للسيولة، بما في ذلك الكريبتو. بالنسبة لسوق العملات المشفرة، قد تكون بيانات هذا الأسبوع حاسمة. غالبًا ما يعامل المستثمرون بيتكوين كتحوط ضد التضخم ولكن أيضًا كأصل مدفوع بالسيولة يزدهر في ظروف نقدية أكثر مرونة. قد تدعم القراءة المتساهلة من البيانات دفع بيتكوين فوق مستويات المقاومة الرئيسية، بينما قد تؤدي قراءات التضخم الأقوى إلى تقلبات وتصحيحات. لماذا يهم ذلك للكريبتو؟ لأن الأصول الرقمية مرتبطة بشكل متزايد بالاتجاهات الاقتصادية الكلية. المؤسسية...ظهر منشور أسبوع كبير للبيانات الاقتصادية الأمريكية على BitcoinEthereumNews.com. فينتك 21 سبتمبر 2025 | 15:03 يتشكل هذا الأسبوع ليكون محوريًا للأسواق المالية حيث من المقرر إصدار سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك تعليقات من رئيس المجلس الاحتياطي الاتحاد جيروم باول، وتقارير مؤشر مديري المشتريات، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، والمطالبات بإعانة البطالة، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. معًا، ستوفر هذه التحديثات إشارات جديدة حول حالة الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين عبر الأسهم والسندات والكريبتو. يبدأ الأسبوع يوم الثلاثاء بخطاب باول، الذي يراقب عن كثب للحصول على تلميحات حول السياسة النقدية المستقبلية، إلى جانب بيانات جديدة حول نشاط الخدمات والتصنيع. سيبحث المتداولون عن علامات المرونة الاقتصادية أو التباطؤ، والتي يمكن أن تغير التوقعات حول خفض أسعار الفائدة. يوم الخميس، يتحول الاهتمام إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والمطالبات الأسبوعية للبطالة. قد تعزز قراءة الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد صامد، مما قد يعطي المجلس الاحتياطي الاتحاد مساحة أقل لتخفيف السياسة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يثير النمو الأضعف أو ارتفاع المطالبات بإعانة البطالة مخاوف بشأن التباطؤ ويدفع البنك المركزي نحو موقف أكثر تساهلاً. يأتي الإصدار الأهم يوم الجمعة مع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى المجلس الاحتياطي الاتحاد. إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، فقد تستفيد الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين والإيثريوم من ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، إذا ظل التضخم ثابتًا، فقد تسعر الأسواق معدلات أعلى لفترة أطول، مما يؤثر على القطاعات الحساسة للسيولة، بما في ذلك الكريبتو. بالنسبة لسوق العملات المشفرة، قد تكون بيانات هذا الأسبوع حاسمة. غالبًا ما يعامل المستثمرون بيتكوين كتحوط ضد التضخم ولكن أيضًا كأصل مدفوع بالسيولة يزدهر في ظروف نقدية أكثر مرونة. قد تدعم القراءة المتساهلة من البيانات دفع بيتكوين فوق مستويات المقاومة الرئيسية، بينما قد تؤدي قراءات التضخم الأقوى إلى تقلبات وتصحيحات. لماذا يهم ذلك للكريبتو؟ لأن الأصول الرقمية مرتبطة بشكل متزايد بالاتجاهات الاقتصادية الكلية. المؤسسية...

أسبوع كبير للبيانات الاقتصادية الأمريكية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:22
Union
U$0.006123+0.13%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.0006602+5.81%
Moonveil
MORE$0.004001+3.17%
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
COM
COM$0.005456-7.16%
التكنولوجيا المالية
  • 21 سبتمبر 2025
  • |
  • 3:03 مساءً

يتشكل هذا الأسبوع ليكون محوريًا للأسواق المالية مع إصدار سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك تعليقات من رئيس المجلس الاحتياطي الاتحاد جيروم باول، وتقارير مؤشر مديري المشتريات، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، والمطالبات بالبطالة، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي PCE.

معًا، ستوفر هذه التحديثات إشارات جديدة عن حالة الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على التحليل المعنوي للمستثمرين عبر الأسهم والسندات والكريبتو.

يبدأ الأسبوع يوم الثلاثاء بخطاب باول، الذي يُراقب عن كثب بحثًا عن تلميحات حول السياسة النقدية المستقبلية، إلى جانب بيانات جديدة حول نشاط الخدمات والتصنيع. سيبحث المتداولين عن علامات المرونة الاقتصادية أو التباطؤ، مما قد يغير التوقعات حول خفض الأسعار.

يوم الخميس، يتحول الاهتمام إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والمطالبات الأسبوعية للبطالة. قد تعزز قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع وجهة النظر بأن الاقتصاد صامد، مما قد يعطي المجلس الاحتياطي الاتحاد مساحة أقل لتخفيف السياسة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يثير النمو الأضعف أو ارتفاع المطالبات بالبطالة مخاوف بشأن التباطؤ ويدفع البنك المركزي نحو موقف أكثر تساهلاً.

يأتي الإصدار الأهم يوم الجمعة مع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي PCE، مقياس التضخم المفضل لدى المجلس الاحتياطي الاتحاد. إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، فقد تستفيد الأصول ذات المخاطر مثل بيتكوين والإيثريوم من ارتفاع توقعات خفض الأسعار. ومع ذلك، إذا ظل التضخم ثابتًا، فقد تسعر الأسواق معدلات أعلى لفترة أطول، مما يؤثر على القطاعات الحساسة للسيولة، بما في ذلك الكريبتو.

بالنسبة لسوق العملات المشفرة، قد تكون بيانات هذا الأسبوع حاسمة. غالبًا ما يعامل المستثمرون بيتكوين كتحوط ضد التضخم ولكن أيضًا كأصل مدفوع بالسيولة يزدهر في ظروف نقدية أكثر مرونة. قد تدعم القراءة المتساهلة من البيانات دفع بيتكوين فوق مستويات المقاومة الرئيسية، بينما قد تؤدي قراءات التضخم الأقوى إلى تقلبات وتصحيحات.

لماذا يهم ذلك للكريبتو؟ لأن الأصول الرقمية مرتبطة بشكل متزايد بالاتجاهات الاقتصادية الكلية. يعامل المستثمرون المؤسسيون الآن بيتكوين والإيثريوم كجزء من محافظ أوسع تتأثر بسياسة البنك المركزي. ونتيجة لذلك، فإن هذه المطبوعات الاقتصادية لا تحرك وول ستريت فحسب - بل تنتشر أيضًا عبر النظام البيئي للبلوكتشين.

إذا ألمح باول إلى التخفيف أو إذا أكد مؤشر PCE انخفاض التضخم، فقد يشهد الكريبتو ارتفاعًا قويًا حتى أكتوبر. ولكن إذا جاءت البيانات ساخنة، فقد تحتاج الأسواق إلى الاستعداد للاضطرابات.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

الكاتب

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات الكريبتو والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/big-week-for-u-s-economic-data-what-it-could-mean-for-crypto/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,587.03
$101,587.03$101,587.03

-0.63%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.06
$3,406.06$3,406.06

-0.64%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.32
$153.32$153.32

-1.53%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3807
$2.3807$2.3807

+0.53%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11175
$0.11175$0.11175

+4.42%