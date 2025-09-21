أسبوع كبير لبيانات الاقتصاد الأمريكي - ماذا يمكن أن يعني ذلك للكريبتو

معًا، ستوفر هذه التحديثات إشارات جديدة حول حالة الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين عبر الأسهم والسندات والتشفير.

يبدأ الأسبوع يوم الثلاثاء بخطاب باول، الذي يتم مراقبته عن كثب للحصول على تلميحات حول السياسة النقدية المستقبلية، إلى جانب بيانات جديدة حول نشاط الخدمات والتصنيع. سيبحث المتداولون عن علامات المرونة الاقتصادية أو التباطؤ، والتي يمكن أن تغير التوقعات حول خفض أسعار الفائدة.

يوم الخميس، يتحول الاهتمام إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومطالبات البطالة الأسبوعية. قد تعزز قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد صامد، مما قد يعطي الاحتياطي الفيدرالي مساحة أقل لتخفيف السياسة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يثير النمو الأضعف أو ارتفاع مطالبات البطالة مخاوف بشأن التباطؤ ويدفع البنك المركزي نحو موقف أكثر تساهلاً.

يأتي الإصدار الأكثر أهمية يوم الجمعة مع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، فقد تستفيد الأصول ذات المخاطر مثل بيتكوين والإيثيريوم من ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، إذا ظل التضخم مرتفعًا، فقد تسعر الأسواق معدلات أعلى لفترة أطول، مما يؤثر على القطاعات الحساسة للسيولة، بما في ذلك التشفير.

بالنسبة لسوق العملات المشفرة، قد تكون بيانات هذا الأسبوع حاسمة. غالبًا ما يعامل المستثمرون بيتكوين كتحوط ضد التضخم ولكن أيضًا كأصل مدفوع بالسيولة يزدهر في ظروف نقدية أكثر مرونة. قد تدعم القراءة المتساهلة من البيانات دفع بيتكوين فوق مستويات المقاومة الرئيسية، بينما قد تؤدي قراءات التضخم الأقوى إلى تقلبات وتصحيحات.

لماذا يهم ذلك للتشفير؟ لأن الأصول الرقمية مرتبطة بشكل متزايد بالاتجاهات الاقتصادية الكلية. يعامل المستثمرون المؤسسيون الآن بيتكوين والإيثيريوم كجزء من محافظ أوسع تتأثر بسياسة البنك المركزي. ونتيجة لذلك، فإن هذه المطبوعات الاقتصادية لا تحرك وول ستريت فحسب - بل تنتشر أيضًا عبر النظام البيئي للبلوكتشين.

إذا ألمح باول إلى التخفيف أو إذا أكد مؤشر PCE انخفاض التضخم، فقد يشهد التشفير ارتفاعًا قويًا حتى أكتوبر. ولكن إذا جاءت البيانات ساخنة، فقد تحتاج الأسواق إلى الاستعداد للاضطرابات.

