الثور الكبير مايكل سايلور يناقش مستقبل بيتكوين: "بدأت فترة العشر سنوات"

في مقابلته الأخيرة مع ناتالي برونيل، أدلى رئيس مجلس إدارة MicroStrategy مايكل سايلور بتصريحات مهمة حول مستقبل بيتكوين (BTC) مع دخول المستثمرين المؤسسيين إلى القطاع.

في حين أن انخفاض تقلبات السعر في بيتكوين قد يجعلها "مملة" للمستثمرين الأفراد الباحثين عن الإثارة، إلا أنها في الواقع مرحلة نضج طبيعية للأصول وعلامة إيجابية، وفقًا لسايلور.

يشير سايلور إلى أن انخفاض تقلبات السعر في بيتكوين قد جذب انتباه المستثمرين المؤسسيين الكبار، وهو ما يراه جزءًا من عملية نضج بيتكوين وتشجيع حاملي رأس المال طويل المدى على الاستثمار بكميات كبيرة من الأصول.

يجادل سايلور بأن فترة النضج هذه ضرورية لكي تصبح الأصول وسيلة استثمارية أكثر قوة وموثوقية.

يصف سايلور العقد بين 2025 و2035 بأنه "حمى الذهب الرقمية" الجديدة لنظام بيتكوين البيئي. ويتوقع أن تظهر العديد من نماذج الأعمال والمنتجات المختلفة خلال هذه الفترة، وستتأسس شركات جديدة، وستتكون ثروات هائلة. يقول سايلور إن هذه الفترة تعكس "الفوضى" في السوق، وأنه سيتم ارتكاب أخطاء، ولكن في النهاية، سيتم تحقيق نجاحات كبيرة.

تستكشف المقابلة أيضًا رؤية سايلور لأدوات الائتمان المدعومة ببيتكوين. يجادل سايلور بأن بيتكوين، باعتبارها "رأس مال رقمي"، يمكن أن تولد عوائد أعلى وتعالج نقاط الضعف في النظام المالي التقليدي. ويجادل بأن عمل شركته في هذا المجال قد مكّن بيتكوين من توليد تدفق نقدي، مما أدى إلى إنشاء منتجات ائتمانية أكثر أمانًا وذات عائد أعلى وأكثر سيولة للمستثمرين.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

