"الأخ الكبير ماجي" لا يزال لديه خسارة عائمة بقيمة 13.9 مليون دولار في مراكزه الطويلة على ETH و XPL بواسطة: PANews 2025/10/01 11:23

أفادت PANews في 1 أكتوبر أنه وفقًا لمراقبة Onchain Lens، لا يزال "الأخ ماجي" يعاني من خسارة عائمة قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي في مراكزه الطويلة على ETH و XPL، بينما كان لديه قبل 13 يومًا فقط ربح عائم يصل إلى 44.84 مليون دولار أمريكي.