تقوم فيزا بتحديث البنية التحتية التي يعود تاريخها لعقود من المدفوعات عبر الحدود من خلال تجربة تدمج العملات المستقرة في منصة Visa Direct الخاصة بها.تقوم فيزا بتحديث البنية التحتية التي يعود تاريخها لعقود من المدفوعات عبر الحدود من خلال تجربة تدمج العملات المستقرة في منصة Visa Direct الخاصة بها.
البنوك الكبرى تراهن على XRP من Ripple وRLUSD بينما تختبر Visa تكامل العملة المستقرة—من سيفوز بسوق الـ 200 مليار دولار؟
تقوم فيزا بتحديث البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود التي يعود تاريخها لعقود من خلال تجربة تدمج العملات المستقرة في منصة فيزا دايركت الخاصة بها.
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.