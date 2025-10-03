البنوك الكبرى تراهن على XRP من Ripple وRLUSD بينما تختبر Visa تكامل العملة المستقرة—من سيفوز بسوق الـ 200 مليار دولار؟ بواسطة: Coinstats 2025/10/03 21:50 مشاركة

تقوم فيزا بتحديث البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود التي يعود تاريخها لعقود من خلال تجربة تدمج العملات المستقرة في منصة فيزا دايركت الخاصة بها. تقوم فيزا بتحديث البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود التي يعود تاريخها لعقود من خلال تجربة تدمج العملات المستقرة في منصة فيزا دايركت الخاصة بها.