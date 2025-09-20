البورصةDEX+
لا تزال العملات الميمية شائعة بين المستثمرين في عام 2025 حيث يسعى المتداولون إلى تحقيق نمو مرتفع في [...] الخاصة بهم

أفضل عملات meme للشراء الآن: أفضل 5 اختيارات لبناء ثروة للأجيال في 2025

بواسطة: Coinstats
2025/09/20 15:15
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00232--%
لا تزال عملات الميم شائعة بين المستثمرين في عام 2025 حيث يسعى المتداولون إلى تحقيق نمو مرتفع في […]
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07855-5.56%
DeFi
DEFI$0.001059+14.98%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.67%
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01827-12.75%
SOON
SOON$2.149+1.26%
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.21-1.55%
4
4$0.05312-9.38%
EPNS
PUSH$0.01681+7.75%
Coinstats2025/11/13 03:28

