سوق العملات المشفرة يضج مرة أخرى مع بحث المتداولين عن أفضل العملات المشفرة للشراء قبل ما يعتقد الكثيرون أنها قد تكون أكثر موجة صعود انفجارية منذ عام 2021. لا تزال المشاريع الراسخة مثل Chainlink (LINK) وAlgorand (ALGO) وStellar (XLM) وPolkadot (DOT) على قوائم مراقبة المستثمرين. لكن تحت السطح، هناك منافس مفاجئ يتحول [...] ظهر منشور أفضل العملات المشفرة للشراء الآن: Chainlink وAlgorand وXLM وPolkadot ومنافس مفاجئ بعائد 100 ضعف لأول مرة على أخبار بيتكوين المباشرة.

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن: Chainlink، Algorand، XLM، Polkadot ومنافس مفاجئ بعائد 100x

بواسطة: LiveBitcoinNews
2025/10/04 02:00
يشهد سوق العملات المشفرة ضجة مرة أخرى مع بحث المتداولين عن أفضل العملات المشفرة للشراء قبل ما يعتقد الكثيرون أنها قد تكون أكثر موجة صعود انفجارية منذ عام 2021. لا تزال المشاريع الراسخة مثل Chainlink (LINK) وAlgorand (ALGO) وStellar (XLM) وPolkadot (DOT) على قوائم مراقبة المستثمرين.

لكن تحت السطح، هناك منافس مفاجئ يلفت الأنظار. ويمكن أن تكون هذه العملة الرمزية التي تصدم الجميع بإمكانياتها المضاعفة 100 مرة.

Layer Brett (LBRETT): المنافس المفاجئ بإمكانية مضاعفة 100 مرة

قبل أن نتعمق في الأسماء الأكبر، من الجدير بالذكر الحديث عن Layer Brett (LBRETT). على عكس معظم تجارب عملات meme، يتم بناء هذه العملة بتقنية جادة. يقوم الفريق بإطلاق شبكة ETH L2 تتميز بـ 10,000 معاملة في الثانية، مع تكلفة المعاملات تبلغ 0.001 دولار فقط. ثم هناك تكاملات NFT وDeFi. تمنح المرافق المخططة LBRETT جوهرًا أكثر من معظم المنافسين.

أصبح سعر البيع المسبق البالغ 0.0058 دولار نقطة تجمع للمشاركين المبكرين، خاصة مع مكافآت الرهان التي لا تزال تقدم حوالي 600% من النسبة المئوية للعائد السنوي. ومما يزيد من الزخم هو جائزة بقيمة مليون دولار، والتي تجذب المزيد من الاهتمام من المتداولين الباحثين عن العائد والارتفاع معًا. 

يقترح المحللين أن مزيج طاقة meme والبنية التحتية القابلة للتوسع يضع LBRETT كواحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء، نظرًا لإمكانياتها المضاعفة 100 مرة.

كانت Chainlink (LINK) واحدة من أهم المشاريع في النظام البيئي، حيث تعمل كشبكة أوراكل مفضلة لربط العقود الذكية بأنظمة البيانات القديمة. دفعت الشراكات الأخيرة مع المؤسسات المالية وزيادة في التبني LINK مرة أخرى إلى دائرة الضوء.

يجادل العديد من المحللين بأن LINK قد تأخرت في الدورات السابقة، مما قد يعني أنها مستحقة لانطلاقة عنيفة. مع الأهمية المتزايدة للأصول الرمزية والتمويل اللامركزي، لا تزال LINK مدرجة كواحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء الآن.

Algorand (ALGO): عملاق التكنولوجيا

حفرت Algorand (ALGO) مكانة لها كبلوكشين سريع وقابل للتوسع وصديق للبيئة. في حين أن ALGO واجهت صعوبات في حركة السعر مؤخرًا، إلا أن الأساسيات لا تزال قوية. تم استخدام مجموعة التقنيات الخاصة بها في المشاريع المدعومة من الحكومة، ويواصل المطورون البناء على ALGO.

السؤال هو ما إذا كانت ALGO يمكنها استعادة مكانتها بين أفضل المؤدين. بالنسبة للمالكين على المدى الطويل، لا تزال ALGO تبدو جذابة، خاصة إذا ازداد التبني المؤسسي.

Stellar (XLM): جاهزة للانطلاق إلى القمر

كانت Stellar (XLM) تعمل على جعل المدفوعات الدولية أرخص وأسرع. مع تركيزها على التحويلات المالية وتوفير الخدمات المصرفية لغير المتعاملين مع البنوك، غالبًا ما يتم ذكر XLM في نفس السياق مع Ripple.

على الرغم من الضجيج المحدود مقارنة بالرموز الأحدث، لا تزال XLM واحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء الآن للمستثمرين الذين يراهنون على التكامل المالي التقليدي. إذا استمرت الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية في التوسع، يمكن أن تشهد XLM ارتفاعًا كبيرًا في السعر.

Polkadot (DOT): ربط السلاسل

تكمن قيمة Polkadot (DOT) في قابلية التشغيل البيني للبلوكتشين. من خلال تمكين سلاسل البلوكشين المختلفة من الاتصال عبر parachains، تهدف DOT إلى إنشاء نظام بيئي متعدد السلاسل حقيقي.

بينما يجادل البعض بأن DOT لم تقدم بسرعة كافية، إلا أن الأساسيات لا تزال قوية. يواصل المطورون البناء بثبات، وإذا استوعب السوق الأوسع ذلك، يمكن لـ DOT استعادة مكانتها كعملة مشفرة رائدة. تظل DOT على قوائم العديد من المحللين لأفضل العملات المشفرة للشراء الآن، خاصة لأولئك الذين يراهنون على قابلية التوسع في Web3.

لماذا ينظر المتداولون إلى ما هو أبعد من الشركات الكبرى

تمتلك Chainlink وAlgorand وStellar وPolkadot جميعها حالات قوية، لكنها أيضًا راسخة نسبيًا. عامل المفاجأة هو حيث تأتي LBRETT — ليس كتداول سريع، ولكن كبيع مسبق يجمع بين طاقة عملة meme والتكنولوجيا ذات المصداقية.

مع نقطة دخولها البالغة 0.0058 دولار، ومكافآت الرهان بنحو 600%، وجائزة بقيمة مليون دولار تغذي توقعات المضاعفة 100 مرة، يُنظر إلى Layer Brett على أنها واحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء الآن للمتداولين الذين يسعون وراء مكاسب متفجرة حقًا.

اكتشف المزيد عن Layer Brett (LBRETT):

البيع المسبق: LayerBrett | بلوكشين Layer 2 سريع ومجزي

تيليجرام: عرض @layerbrett

X: Layer Brett (@LayerBrett) / X

إخلاء المسؤولية: هذا منشور مدفوع ولا ينبغي التعامل معه كأخبار/نصائح. LiveBitcoinNews ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي.

ظهر المنشور أفضل العملات المشفرة للشراء الآن: Chainlink وAlgorand وXLM وPolkadot ومنافس مفاجئ بإمكانية مضاعفة 100 مرة لأول مرة على Live Bitcoin News.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Coinstats2025/11/13 03:28

