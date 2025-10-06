أفضل عملة مشفرة للشراء: توكن المنفعة هذا ينفجر زخماً بينما يتخلص فيتاليك بوتيرين من بلوكتشين الإيثريوم من عملات meme

مع بيع مؤسس الإيثريوم المشارك فيتاليك بوتيرين لحيازاته من عملات meme، يشهد سوق العملات المشفرة تحولًا هائلًا نحو المشاريع القائمة على المنفعة، وتتصدر Mutuum Finance (MUTM) هذا التحول. بيعت بسعر 0.035 دولار فقط في البيع المسبق، وأصبحت MUTM بالفعل من بين أفضل العلملات البديلة في مجال التمويل اللامركزي لعام 2025، مع بيع أكثر من 55٪ من المرحلة السادسة من البيع المسبق بالفعل.

جذب المشروع أكثر من 16,750 مالكًا وجمع أكثر من 16.85 مليون دولار. عملات meme المضاربة لا تفعل شيئًا، لكن Mutuum Finance تقدم منفعة حقيقية وإمكانات نمو طويل المدى. المستثمرون الذين يبحثون عن ارتفاع كبير على المدى القصير والطويل، يرون Mutuum Finance كتوكن يجب شراؤه بأقل من 1 دولار.

فيتاليك بوتيرين يتخلص من عملات meme مع تصدر توكن المنفعة المشهد

كان مؤسس الإيثريوم فيتاليك بوتيرين مغناطيسًا للتخلص من عملات meme التي احتفظ بها على مر السنين، وهو اتجاه يعود أصله إلى عام 2021 عندما قام بحرق 450 تريليون من رموز SHIB التي أهداها له مبتكر Shiba Inu ريوشي.

في وقت سابق من الأسبوع، تشير بيانات على السلسلة إلى أنه تخلص من 150 مليار من رموز PUPPIES مقابل 28.58 ETH ومليار رمز ERC20 مقابل 13,889 دولار USDC، مما يعزز اتجاه التخلص من الرموز ذات الضجيج المسبق. كل هذه جزء من اتجاه أوسع في السوق: مع ترسيخ الرموز القائمة على المنفعة نفسها، يتسارع المستثمرون والمطورون نحو المشاريع ذات القيمة الفعلية وحالات الاستخدام القائمة على المنفعة الفعلية وبعيدًا عن عملات meme المضاربة البحتة.

تحرك بوتيرين هو نقطة تحول في عالم العملات المشفرة، حيث أصبحت المشاريع المدفوعة بالمنفعة هي الاتجاه الجديد. تكتسب Mutuum Finance (MUTM) زخمًا مع المنفعة الحقيقية في العالم الواقعي، مجسدة نوع النمو طويل المدى الذي يقدمه القطاع.

جنون البيع المسبق لـ Mutuum Finance مع وصول هوس المستثمرين إلى أعلى مستوى على الإطلاق

قدمت Mutuum Finance للمستثمرين المبكرين ميزة خاصة لشراء رموز MUTM بسعر مخفض قبل إطلاق المشروع. كانت رموز المرحلة السادسة التي تكلف 0.035 دولار مطلوبة بشدة، حيث جمعت أكثر من 16.85 مليون دولار من أكثر من 16,750 مشترٍ. الأرقام تتحدث بصوت عالٍ عن اهتمام السوق والإيمان المتزايد بإمكانات مستقبل المشروع طويل المدى.

بالإضافة إلى تأمين المنصة والتفاعل مع أعضاء المجتمع، تعاونت Mutuum Finance أيضًا مع CertiK لإنشاء برنامج رسمي لمكافآت اكتشاف الثغرات مع صندوق رسمي بقيمة 50,000 دولار USDT. يرحب البرنامج بالمتسللين ذوي القبعات البيضاء وباحثي الأمان والمطورين لتقديم معلومات حول نقاط الضعف في الكود البرمجي وتوزيع المكافآت بناءً على شدة المشكلة. هذا يضمن حل حتى أصغر المشاكل على الفور والحفاظ على السلامة العامة للمنصة عند المستوى الأمثل.

Mutuum Finance تعلن عن بروتوكول جديد للاقتراض والإقراض في التمويل اللامركزي

أعلنت Mutuum Finance مؤخرًا عن إطلاق بروتوكول الإقراض والاقتراض الخاص بها، وهو اختراق في التمويل اللامركزي. من المقرر إصدار الإصدار الأول من البروتوكول على Sepolia Testnet في الربع الرابع من عام 2025 وسيتضمن اللبنات الأساسية مثل مجموعة السيولة، وmtToken، ورمز الدين، وروبوت التصفية، وما إلى ذلك. مع دعم اليوم الأول للإقراض والاقتراض والضمان بالفعل مع ETH وUSDT، المنصة جاهزة لتقديم أساس قابل للتوسع وقوي لمستخدمي التمويل اللامركزي.

المنفعة تقود، MUTM هي الرقم واحد في 2025

تحدث Mutuum Finance (MUTM) موجات مع تحول المستثمرين بعيدًا عن عملات meme ذات الضجة ونحو المشاريع التي تقدم قيمة حقيقية. مع بيع أكثر من 55٪ من المرحلة السادسة من البيع المسبق، وأكثر من 16,750 مستثمرًا على متنها، وأكثر من 16.85 مليون دولار تم جمعها، يتزايد زخم MUTM بسرعة. إصدارها الوشيك لبروتوكول الإقراض والاقتراض، وميزات الأمان القوية مثل برنامج مكافأة الثغرات البالغ 50,000 دولار، وقابلية استخدام التمويل اللامركزي الفعلية تميزها عن الرموز ذات الضجة.

مع تحول اتجاه السوق العالمي نحو المنفعة بدلاً من المضاربة، تقدم MUTM للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار مبكرًا في مشروع ذو آفاق نمو قوية. احجز موقعك في البيع المسبق اليوم وكن في المقدمة في واحدة من أفضل مفاجآت التمويل اللامركزي لعام 2025.

