أفضل عملات التشفير للشراء الآن: ASTER، DEXE، MNT أعلى العملات الرابحة اليوم

هناك العديد من العملات المشفرة الناشئة التي شقت طريقها إلى قائمة الرابحون. من بينها، قد تكون هناك واحدة تعتبر أفضل عملة مشفرة للشراء الآن.

ارتفعت ASTER بأكثر من 4% في الـ 24 ساعة الماضية، بينما كان نمو MNT أكثر من 5%. في حالة DeXe، كان النمو ضئيلاً عند 1.9%. ومع ذلك، كانت هناك قفزة قصيرة دفعت سعر DeXe لأعلى بنسبة 4%.

مع ظهور العديد من العملات المشفرة الجديدة الآن كأفضل المؤدين، لدى المستثمرين الكثير من الخيارات للنظر فيها. لكن أي منها يمكن أن يحقق أكبر المكاسب؟

الرابحون لهذا اليوم: اختيارات متوسطة إلى عالية القيمة تركز على حالات الاستخدام

العملات المشفرة التي وصلت إلى مركز أكبر مكسب اليوم تركز جميعها على المنفعة.

ASTER

في صدارة أكبر الرابحين لهذا اليوم هي ASTER. ارتفعت عملة المنفعة المشفرة بأكثر من 4% في الـ 24 ساعة الماضية وتتداول حاليًا حول 1.92 دولار. القيمة السوقية للتوكن تتجاوز 3.19 مليار دولار.

يظهر الرسم البياني بالساعة أن سعر ASTER كان يتبع قناة صاعدة. ومع ذلك، فإن مقاومته الفورية هي 2 دولار والدعم الفوري هو 1.81 دولار.

ASTER هي عملة مشفرة تدعم بورصة لامركزية دائمة تحمل نفس الاسم. حتى الآن، سجلت حجم تداول يتجاوز 1 تريليون دولار واكتسبت أكثر من 3 ملايين مستخدم.

عندما يتعلق الأمر بسبب اكتساب هذه العملة المشفرة للجاذبية، يمكن أن يُعزى ذلك إلى تجدد الاهتمام بسوق العملات المشفرة والمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية تركز على المنفعة. كون ASTER لامركزية هو أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن نمو التوكن.

DEXE

العملة المشفرة الثانية التي وصلت إلى مركز أكبر الرابحين هي DEXE. ارتفعت DEXE بما يقرب من 2% في الـ 24 ساعة الماضية. ومع ذلك، مرت بارتفاع لحظي دفع سعرها إلى ما بعد علامة 10 دولارات. في وقت كتابة هذا التقرير، تتداول العملة المشفرة حول 9.43 دولار. هذه العملة المشفرة متوسطة القيمة لديها قيمة سوقية تقترب من 800 مليون دولار.

توضح الرسوم البيانية اليومية أن DeXe مرت بمستويات مماثلة من حركة السعر عدة مرات من قبل، مما يبرز أنها واحدة من الأصول الأكثر تقلبًا.

DeXe هو بروتوكول جديد للمطورين، مخزن للعقود الذكي التي يمكن للمطورين تنزيلها وتعديلها وتنفيذها في مشاريعهم الخاصة. هناك مجموعة واسعة من العقود المتاحة، بما في ذلك عقود DAO وعقود الحوكمة وعقود الخزينة وعقود منصة الإطلاق.

قد يكون نموها نتيجة للظروف الاقتصادية الكلية التي تدفع السوق للأعلى.

MNT

وصلت Mantle (MNT) أيضًا إلى قائمة الرابحون في العملات المشفرة لهذا اليوم وارتفعت بأكثر من 5% في الـ 24 ساعة الماضية. تتداول حاليًا فوق مستوى 1.83 دولار ولديها قيمة سوقية تقترب من 6 مليارات دولار.

يكشف الرسم البياني اليومي أن نمو Mantle كان جزءًا من مرحلة ارتفاع-توحيد مماثلة. إنها تتبع قناة صاعدة، مما يشير إلى أن Mantle قد تستمر في أن تكون جزءًا من الأخبار كرابح رائد في العملات المشفرة.

تمكنت جميع هذه الرابحون في العملات المشفرة من الحفاظ على وجود مستمر في السوق بسبب سماتها الفريدة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل عملة مشفرة للشراء الآن، يجب على المستثمرين بدلاً من ذلك التركيز على ICOs للعملات المشفرة.

أفضل عملة مشفرة للشراء الآن: أفضل 3 اختيارات

فيما يلي أفضل ICOs للعملات المشفرة التي يركز عليها المستثمرون حاليًا.

Best Wallet Token

يعمل Best Wallet Token على تشغيل Best Wallet، وهو أحد تطبيقات العملات المشفرة اللامركزية الرائدة المصممة لمنح المستثمرين تجربة تداول آمنة ومتعددة الاستخدامات. مع كون الرابحون في العملات المشفرة لهذا اليوم في الغالب مشاريع تركز على المنفعة، يمكن للتوكن مثل Best Wallet Token أن تجذب اهتمامًا قويًا من المستثمرين الذين يبحثون عن وظائف حقيقية بدلاً من الضجيج.

تقدم Best Wallet مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. يمكن للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة باستخدام العملات الورقية، والتبديل بين التوكن بسرعة، ورهن الأصول للحصول على مكافآت سلبية. إحدى أقوى ميزاتها هي منصة الإطلاق للتوكن، والتي تتيح الوصول المبكر إلى عمليات البيع المسبق للعملات المشفرة الواعدة ذات القيمة المنخفضة التي يمكن أن تصبح المحركات الكبيرة التالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المحفظة أدوات إدارة المحفظة والتكامل السلس مع سلاسل الكتل المتعددة.

جعلت التحديثات الأخيرة المنصة أقوى، بما في ذلك دعم تبادل البيتكوين، وتكامل سلسلة سولانا، ونظام نقاط gamified token الذي يكافئ المستخدمين فقط للتفاعل مع التطبيق. تعكس هذه التحسينات التزام المشروع بالنمو المستمر.

يلعب Best Wallet Token نفسه دورًا حيويًا في النظام البيئي. فهو يخفض رسوم التحويل، ويمنح الوصول المبكر إلى عمليات البيع المسبق، ويعزز مكافآت الرهان، ويوفر حقوق الحوكمة لحامليه.

مع أكثر من 16 مليون دولار تم جمعها خلال ICO الخاص بها، يحمل Best Wallet Token بالفعل مصداقية مشروع راسخ. بالنظر إلى مزيجها من المنفعة والتحديثات المستمرة والنظام البيئي المثبت، يمكن اعتبار Best Wallet Token أفضل عملة مشفرة للشراء الآن.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper هي عملة meme تركز على المنفعة وقد جمعت بالفعل أكثر من 19 مليون دولار في عملية البيع المسبق الخاصة بها، مما يرسخ نفسها كواحدة من أكثر بدائل البيتكوين التي يتم الحديث عنها في السوق. بينما كافح بيتكوين للتحرك بعيدًا عن سرديته كمخزن بسيط للقيمة، تقدم Bitcoin Hyper طبقات جديدة من الوظائف التي يمكن أن تعيد تعريف كيفية نظر المستثمرين إلى الأصول المستوحاة من البيتكوين.

في جوهر Bitcoin Hyper توجد حالات الاستخدام الخاصة بها، والتي تركز على قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني للبلوكتشين والتطبيقات في العالم الحقيقي. إنها تدمج ميزات مثل دعم الدفع والتطبيقات اللامركزية والمشاركة المجتمعية القائمة على meme، مما يضمن أنها تجذب كلاً من المتداولين بالتجزئة والمستثمرين على المدى الطويل.

من وجهة نظر تكنولوجية، تم تحديد موقع Bitcoin Hyper كأول حل Layer 2 للبيتكوين في العالم. فهو يجمع بين أمان من مستوى الإيثريوم، وتكامل Solana Virtual Machine، وشبكة البرق، وجسر قانوني، مما يمنحه القدرة على التعامل مع المعاملات السريعة والفعالة مع الحفاظ على اللامركزية القوية.

من خلال تعزيز فكرة أن البيتكوين يمكن أن يتطور إلى أكثر من مجرد "ذهب رقمي" ثابت، تمزج Bitcoin Hyper المنفعة مع الانتشار المدفوع بالميمات. يمكن أن تساعد هذه الهوية المزدوجة المشروع على الازدهار في دورات الضجيج قصيرة المدى وكلعبة بنية تحتية طويلة ال