أفضل العملات المشفرة للشراء الآن 3 أكتوبر – XRP، Zcash، Aster بواسطة: Coinstats 2025/10/04 06:30 مشاركة

تم تقييم أفضل العملات المشفرة وسط قيمة سوقية تتجاوز 4.24 تريليون دولار حيث حام BTC بالقرب من الأرقام القياسية ودعمت التغييرات السياسية في الولايات المتحدة قوة العملات البديلة. برزت XRP وZcash وAster في دائرة الاهتمام بينما تتبع المحللين المؤشرات الفنية والقرارات القادمة.