أفضل العملات المشفرة للشراء في أكتوبر: Algorand وXLM وLayer Brett قد تتجاوز جميعها 1 دولار قبل 2026

كل من Algorand و XLM مستقر، لكن النمو المذهل لما قبل البيع لـ Layer Brett وأساس الطبقة الثانية من الإيثريوم يحظيان باهتمام كبير.

يعتقد المحللين أن جميع التوكنات الثلاثة لديها فرصة جيدة لتجاوز علامة 1 دولار قبل عام 2026، مما يجعلها مرشحة جيدة لأفضل تشفير للشراء في أكتوبر.

المحللين يراقبون مؤشر الزخم لـ Algorand

يحظى Algorand باهتمام كبير مع اقترابه من هدفه التالي، ويقول العديد من المحللين الآن إنه أحد أفضل العملات المشفرة للشراء في أكتوبر. تم تشجيع التكهنات حول اختراق Algorand المحتمل إلى 1 دولار قبل عام 2026 من خلال علامات مبكرة مثل ارتفاع عدد المعاملات وبدء الحيتان في شراء المزيد.

يقول بعض المحللين حتى أن الاستعدادات لجسور العملة مستقرة وتحسينات الشبكة قد تبدأ في تجمع. يقول مستثمرو Algorand إن تصميم البلوكتشين الصديق للبيئة وحقيقة أن المزيد من المطورين يعملون عليه هما من فوائده الرئيسية.

مع هذا النوع من مؤشر الزخم، ليس من المستغرب أن الكثير من المنافذ تسمي حاليًا Algorand كواحدة من أفضل تشفير للشراء حيث يبحث المستثمرون عن الخطوة الكبيرة التالية.

سعر XLM مهيأ للارتفاع

يثير سعر XLM حماس مراقبي تشفير مرة أخرى، ويقول العديد من الخبراء إنه أحد أفضل العملات المشفرة للشراء في أكتوبر. الناس متفائلون تمامًا بأن سعر XLM يمكن أن يرتفع إلى 1 دولار قبل عام 2026 بسبب تحسينات الشبكة المتوقعة مثل البروتوكول 23.

بالإضافة إلى التغييرات التقنية، يمكن أن تساعد المزيد من المؤسسات التي تستخدم XLM، خاصة للأصول الاصطناعية والعملات مستقرة، في ارتفاع السعر أيضًا. يقول العديد من خبراء السوق حاليًا أن Stellar هي واحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء لأن بنيتها يمكن أن تتوسع، والمزيد والمزيد من الشركات المالية تثق بها. إذا استمر اتجاه السعر، فقد يجعل ارتفاع سعر XLM استثمارًا جيدًا في أكتوبر.

داخل الضجيج: ما الذي يغذي ضجيج السوق حول Layer Brett (LBRETT)

بينما تجلب الأسماء الراسخة مثل Algorand و XLM الموثوقية والنمو المقاس، يتحول المتداولون الذين يبحثون عن إمكانات الاختراق إلى منافسين جدد مثل Layer Brett (LBRETT).

تمزج هذه الإحساس قبل البيع المبنية على الطبقة الثانية من الإيثريوم بين سحر meme عملات الفيروسي مع قابلية التوسع والمنفعة الجادة. لقد جذب المشروع بالفعل أكثر من 8000 حامل وجمع أكثر من 4.2 مليون دولار، مع توكنات لا تزال بسعر 0.0058 دولار فقط.

أدت مكافآت Staking التي تتجاوز 610٪ APY إلى تبني سريع، مما يميزها عن ألعاب الضجيج مسبق قصيرة العمر. مع قيام المزيد من المشاركين بالرهان، ستتوازن العائد (المتعلق بالتداول / الاستثمار) بشكل طبيعي، لكن الجذب المبكر القوي أسس بالفعل أساسًا solid.

تتميز خارطة طريق الفريق بتكاملات NFT وتجارب gamified وهدية مجتمعية بقيمة 1 مليون دولار، وكلها مصممة للحفاظ على المشاركة حتى بعد انتهاء ما قبل البيع بوقت طويل. يرى المحللين صدى ضجيج مسبق Algorand و XLM المبكر، ولكن مع تحول قوي: سرعة وقابلية التوسع لنظام الطبقة الثانية من الإيثريوم البيئي.

الخلاصة

بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى أفضل تشفير للشراء، فإن الأمر يتعلق بتحمل المخاطر. يُظهر كل من سعر Algorand و XLM إمكانية الارتفاع نحو 1 دولار بحلول عام 2026، مما يوفر ارتفاعًا طويل المدى solid.

ومع ذلك، فإن الضجيج مسبق التكهني الحقيقي يحيط بـ Layer Brett (LBRETT)، حيث يشير تراكم الحيتان المبكر إلى إمكانات متفجرة؛ يتوقع بعض المحللين مكاسب بنسبة 50 إلى 100 ضعف في دورة الصعود التالية إذا استمر بناء مؤشر الزخم.

