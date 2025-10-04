البورصةDEX+
جمع بيع Maxi Doge المسبق 2.7 مليون دولار مع ارتفاع عملات meme. مع عائد APY للـ staking يصل إلى 126% ومسابقات تداول أسبوعية، يمزج MAXI الفكاهة مع إمكانية الربح الحقيقي.

أفضل البيع المسبق للعملات المشفرة للشراء: ارتفاع الاهتمام بـ Maxi Doge مع صعود عملات meme

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/04 06:30
ساعد التفاؤل الموسمي، الذي جلبه "Pumptober"، البيتكوين على استعادة علامة 120,000 دولار، مع اتباع بقية سوق العملات المشفرة نفس النهج. واصل قطاع عملات meme صعوده أيضًا، حيث تقدر القيمة السوقية الإجمالية الآن بـ 83 مليار دولار، بزيادة 3% في الـ 24 ساعة الماضية. 

من بين أفضل عملات meme المستفيدة من هذا الاهتمام المتجدد هي Dogecoin (DOGE) و Pudgy Penguins و SPX6900، التي حققت مكاسب بنسبة 15% و 17% و 35% في الأيام السبعة الماضية، على التوالي. يتزايد الزخم أيضًا لعملات meme الجديدة ذات الطابع Doge مثل Maxi Doge (MAXI)، التي جمعت أكثر من 2.7 مليون دولار في عملية البيع المسبق المستمرة. 

تسعى Maxi Doge إلى بناء المنصة المثالية للمتداولين المخاطرين من خلال دمج مسابقات التداول الأسبوعية واستضافة مجموعات مشاركة الاستراتيجيات. دعونا نلقي نظرة فاحصة على سبب تشكل Maxi Doge لتكون واحدة من أفضل عمليات البيع المسبق لهذا العام. 

النظام البيئي التنافسي لـ Maxi Doge للمتداولين المخاطرين

تبذل Maxi Doge قصارى جهدها مع علامتها التجارية الفكاهية، التي تتميز بـ Doge عضلي يرمز إلى قوة وطاقة سوق الصعود كتميمة لها. تم تصميم هذه العملة المشفرة الجديدة للمتداولين المخاطرين الذين يبحثون باستمرار عن الصفقة الكبيرة التالية في السوق. 

وفقًا لخطط خارطة الطريق، ترغب Maxi Doge في بناء نظام بيئي حيث يمكن لحاملي الرموز التبادل والتعلم من بعضهم البعض. ستقدم المنصة مجموعة حيث يمكن لجميع المشاركين مشاركة استراتيجيات التداول الخاصة بهم والاستفادة منها. لتعزيز بيئة تنافسية ولكنها ودية، ستستضيف Maxi Doge أيضًا مسابقات تداول أسبوعية، حيث سيكسب الفائزون رموز MAXI.

يخطط النظام البيئي أيضًا لتشكيل شراكات متعددة واستضافة تكاملات تداول العقود الآجلة ومسابقات gamified في المستقبل. ستسمح كل هذه المكونات لحاملي رموز MAXI بزيادة أرباحهم إلى أقصى حد. 

من خلال الجمع بين تسويق عملات meme وآليات الكسب الحقيقية، تجذب Maxi Doge ليس فقط أولئك الذين يستمتعون بالفكاهة ولكن أيضًا المتداولين الذين يبحثون عن عملة meme ذات فائدة.

قم بالرهان على رموز MAXI واكسب APY يصل إلى 126%

المكون الرئيسي الآخر الذي يمكن أن يجذب اهتمامًا كبيرًا في البيع المسبق لـ MAXI هو آلية الرهان. بصرف النظر عن فرص الكسب المتعددة داخل النظام البيئي، ستمكن Maxi Doge أيضًا حاملي الرموز من كسب دخل سلبي. 

يمكن لحاملي MAXI اختيار رهان ممتلكاتهم على أداة الرهان وبدء كسب APY (النسبة المئوية لعائد السنوي) تصل إلى 126%. منذ بدء الرهان، تم رهان ما يقرب من 6 مليارات رمز على Maxi Doge.

من المهم أيضًا ملاحظة أن مكافآت الرهان تقل مع قفل المزيد من الرموز، مما يعني أن المراهنين المبكرين سيحصلون على أعلى العوائد. ستؤدي هذه المبادرة أيضًا إلى ندرة الرموز في السوق المفتوحة، مما قد يزيد الطلب ويكون له تأثير إيجابي على سعر MAXI. 

نتيجة لكل فرص الكسب هذه، أظهر محللو العملات المشفرة الشهيرون مثل ClayBro أيضًا اهتمامًا بـ Maxi Doge. يقول اليوتيوبر الشهير إنه مع عودة الاهتمام بعملات meme، يمكن أن تكون Maxi Doge من أفضل المؤدين في هذا القطاع في الأشهر والسنوات القادمة. 

كيفية المشاركة في البيع المسبق لـ Maxi Doge

يزداد البيع المسبق لـ Maxi Doge سخونة، مع أكثر من 258 مشتريًا جديدًا في الـ 24 ساعة الماضية. حاليًا، يبلغ سعر MAXI 0.0002605 دولار للرمز، مع تعيين السعر للزيادة في كل مرحلة من مراحل البيع المسبق. 

يمكن للمهتمين الشراء من خلال موقع البيع المسبق الرسمي لـ Maxi Doge، مع خيارات ETH و USDT و USDC و BNB وبطاقة البنك. 

لمزيد من سهولة الوصول، يمكن للمشترين أيضًا المشاركة مباشرة من خلال تطبيق Best Wallet، المتوفر على Google Play و App Store.

بينما شهدت أفضل عملات meme، مثل Dogecoin و Pudgy Penguins و SPX6900، نموًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، يتحول اهتمام التجزئة أيضًا إلى مشاريع البيع المسبق الأحدث التي يمكن أن تقدم مكاسب كبيرة. بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، قد تبرز Maxi Doge كخيار جذاب بسبب فائدتها وجاذبيتها المضحكة وإمكانات الكسب.

قم بزيارة البيع المسبق لـ Maxi Doge

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

