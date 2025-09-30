أفضل العروض الأولية للعملات المشفرة لعام 2025: مقارنة بين BlockDAG وBest Wallet Token وMaxi Doge وBitcoin Hyper

يتشكل سوق الكريبتو في عام 2025 من خلال مشاريع لا تتحدث فقط عن الابتكار ولكنها تظهره في الوقت الفعلي. أفضل جزء هو أن هذه المشاريع لا تصدر فقط توكنات ولكنها تبني بنشاط أنظمة بيئية حولها.

من بين أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو لعام 2025، تضع بعض الأسماء معايير يكافح الآخرون للحاق بها. من تطبيقات التعدين المحمولة أولاً مع ملايين المستخدمين إلى منصات تعتمد على المحفظة تجمع بين الرهان والمكافآت ومنصات الإطلاق، وحتى عملات meme التي تعد بعوائد ضخمة، هناك مزيج متنوع هذا العام.

أدناه، نستكشف BlockDAG و Best Wallet Token و Maxi Doge و Bitcoin Hyper بالتفصيل، ونغطي تقدمهم الحالي وأرقام البيع المسبق وما يميزهم في هذه الدورة.

1. BlockDAG: يتسابق للأمام مع شراكة Alpine F1®

BlockDAG (BDAG) هو المتصدر الواضح عند مناقشة أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو لعام 2025، والأسباب واضحة. تجاوز المشروع مرحلة ضجيج مسبق للبيع المسبق وقدم البنية التحتية والشراكات والاعتماد. وضعت شراكته مع فريق BWT Alpine F1® على أكبر مسرح في العالم، حيث تجمع بين تقنية البلوكتشين عالية السرعة وقاعدة المعجبين العالمية لفورمولا 1®.

جمع البيع المسبق بالفعل ما يقرب من 415 مليون دولار، مع إضافة 40 مليون دولار في الشهر الماضي فقط. مع سعر عملة البيع المسبق البالغ 0.0013 دولار، وأكثر من 312,000 حامل، وانضمام أكثر من 1,000 محفظة جديدة كل يوم، يثبت BlockDAG قوة بقائه والطلب العالمي.

بعيدًا عن الشراكات، يقوم BlockDAG بنشاط بطرح شبكة الاختبار Awakening الخاصة به. يتم بالفعل اختبار ميزات مثل إزالة UTXO للمعاملات الأسرع، وتجريد الحساب للمحافظ المرنة، وتكامل المنقب المباشر، والعمل الأساسي لـ EIP-4337 لتجريد الغاز. بالنسبة لداعمي التوكن، لا يتعلق الأمر فقط بوعود التطوير المستقبلي؛ إنه يتعلق بالشفافية والتقدم المرئي الذي يبني الثقة قبل إطلاق الشبكة الرئيسية الكامل.

مع كل شيء جاهز للتشغيل بالفعل قبل الإطلاق، يتشكل BlockDAG ليكون البيع المسبق الذي يعيد تعريف التوقعات. أي شخص يشاهد من الخارج يخاطر بفقدان ما قد يصبح مشروع متميز في هذه الدورة.

2. Best Wallet Token: المنفعة في الجوهر

Best Wallet هو تطبيق محفظة غير وصائي لا يسمح للمستخدمين فقط بإدارة وتخزين الأصول ولكنه يوفر أيضًا الوصول إلى عمليات البيع المسبق المبكرة وفرص الرهان وميزات الحوكمة. هذا يعني أن الاحتفاظ بالتوكن يرتبط مباشرة بالفوائد داخل النظام البيئي للمحفظة، مما يجعل الطلب عليه عضويًا ومرتبطًا بالاستخدام.

جمع البيع المسبق بالفعل أكثر من 16 مليون دولار، ويبلغ سعر التوكن حاليًا حوالي 0.025675 دولار، مع إجمالي عرض قدره 10 مليارات توكن BEST. توقع المحللين نموًا قصير المدى نحو 0.063 دولار بحلول نهاية عام 2025 إذا استمر الاعتماد، مع توقعات طويلة المدى تتوقع قيمة أعلى بحلول عام 2030. ينظر المشاركون المبكرون أيضًا إلى مكافآت الرهان وخصومات الرسوم التي تعزز تجربة الاحتفاظ. في حين أن عمليات البيع المسبق دائمًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، فإن Best Wallet Token موضوع بشكل مختلف لأنه مرتبط بمنتج فعلي يستخدمه الناس بالفعل. مع تقديم المحفظة دخولًا مبكرًا إلى عمليات البيع المسبق الأخرى، فإنها تصبح أيضًا توكن بوابة للعديد من الفرص في السوق.

3. Maxi Doge: قوة الميم تلتقي بـ APY المرتفع

تم إطلاق Maxi Doge في يوليو 2025، وقد جمع بالفعل أكثر من 2.3 مليون دولار. يبلغ سعر التوكن حوالي 0.000258 دولار في البيع المسبق، مع مراحل متعددة مصطفة لزيادة السعر تدريجيًا حتى إطلاقه العام.

ما يجعل Maxi Doge جذابًا هو برنامج الرهان القوي الخاص به، والذي يقدم للمشاركين EST. APY بنسبة 155٪. جنبًا إلى جنب مع الضجة المدفوعة بالميم التي غذت عملات مثل Dogecoin و Shiba Inu في الدورات السابقة، يتم وضع Maxi Doge للاستفادة من نفس الزخم المدفوع بالمجتمع.

تشير التوقعات إلى أن التوكن يمكن أن يصل إلى 0.003294 دولار بحلول نهاية عام 2025 وحتى يصل إلى 0.011254 دولار بحلول عام 2030 إذا استمر الاعتماد والضجة. بالطبع، عملات meme متقلبة، وفائدتها على المدى الطويل مشكوك فيها، ولكن كفرصة بيع مسبق، يجذب Maxi Doge أولئك الذين يؤمنون بإمكانية الدخول المبكر في دورات ضجة الميم.

4. Bitcoin Hyper: البناء على قوة البيتكوين

يكمل Bitcoin Hyper هذه القائمة من أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو لعام 2025 من خلال محاولة الجمع بين أساس بيتكوين الموثوق به ومرونة حلول الطبقة 2. تم إطلاق Bitcoin Hyper في مايو 2025، ويهدف إلى جلب العقود الذكية وتطبيقات لامركزية والرهان والحوكمة إلى نظام بيتكوين البيئي. يكتسب هذا النهج اهتمامًا من مؤيدي بيتكوين التقليديين وأولئك الذين يرون قيمة البرمجة مقترنة بأمان بيتكوين.

كان البيع المسبق لـ HYPER أحد أسرع المبيعات نموًا، حيث تم جمع أكثر من 16 مليون دولار وتبلغ أسعار التوكن حاليًا حوالي 0.01293 دولار. تشير بعض التقارير حتى إلى تدفقات بقيمة 300,000 دولار في يوم واحد، مما يظهر اهتمامًا قويًا من المستثمرين.

من المتوقع أن يستمر البيع المسبق حتى الربع الرابع من عام 2025، وتستمر كل مرحلة بضعة أيام فقط أو حتى نفاد المخزون. بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى مشاريع البلوكتشين ذات الأهداف التقنية الطموحة المرتبطة ببيتكوين، يقدم Hyper بيعًا مسبقًا يستحق المشاهدة.

الرأي النهائي

تسلط عمليات البيع المسبق في عام 2025 الضوء على إبداع وتنوع مشاريع الكريبتو، مما يمنح الداعمين المبكرين فرصة للمشاركة قبل وصول التوكنات إلى البورصات. بعض عمليات البيع المسبق هي مضاربة بحتة، بينما يدعم البعض الآخر منتجات عاملة أو تطوير بنية تحتية طموحة.

يقف BlockDAG على رأس هذه القائمة لأنه يقدم الاعتماد والشراكات والبنية التحتية حتى قبل أن تكون الشبكة الرئيسية الخاصة به حية. يجمع Best Wallet Token بين فائدة المحفظة والطلب على التوكن، ويركب Maxi Doge ثقافة الميم مع تقديم مكافآت الرهان، ويسعى Bitcoin Hyper لإضافة قابلية البرمجة إلى بيتكوين نفسها.

تمثل هذه المشاريع الأربعة أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو لعام 2025، ولكن الثابت عبر الجميع هو أن دخول البيع المسبق يعني أن تكون مبكرًا، وكون المرء مبكرًا غالبًا ما يكون حيث تكمن أكبر الفرص.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل المسؤولية عن المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات