أفضل العملات البديلة للشراء الآن: Dogecoin وHBAR يحتلان مرتبة عالية في قوائم المراقبة لكن عملة مشفرة واحدة تسرق الأضواء

يراقب متداولو العملات المشفرة الذين يبحثون عن أفضل العملات المشفرة للشراء الآن عن كثب Dogecoin (DOGE) و Hedera (HBAR)، وهما من العملات البديلة التي لا تزال من أفضل الخيارات لشهر سبتمبر. يستمر DOGE في الاستفادة من مجتمعه المخلص والاعتراف بعلامته التجارية، بينما تحافظ شراكات HBAR المؤسسية على أهميتها كحل للطبقة الأولى. ولكن على الرغم من هؤلاء المنافسين الأقوياء، يقول المحللين إن هناك مشروعًا واحدًا يسرق الأضواء - Layer Brett ($LBRETT)، وهو طبقة ثانية من الإيثريوم سريعة النمو اجتاحت السوق بقوة.

لماذا لا يزال Dogecoin و HBAR ذوي صلة

لا يزال Dogecoin مفضلاً لدى المعجبين، حيث تجعله حالة meme وتاريخه من الارتفاعات الفيروسية أصلًا مضاربًا رائدًا. يعتقد المحللين أن DOGE يمكن أن يشهد ارتفاعًا قويًا آخر في سوق الصعود القادم، خاصة إذا غرد إيلون ماسك عنه أو إذا تم الإعلان عن تكامل دفع DOGE. في عام 2021، ارتفع سعر DOGE بآلاف النسب المئوية، مما يثبت أن اللحظات الفيروسية لا تزال قادرة على دفع ارتفاع هائل عندما يكون المجتمع مشاركًا بالكامل.

في الوقت نفسه، يعتبر HBAR واحدًا من أكثر البلوكشين تقدمًا من الناحية التقنية في الطبقة الأولى، حيث منحه إجماع الرسم البياني للهاش وشراكاته المؤسسية ميزة فريدة. تستمر المشاريع في قطاعات مثل سلسلة التوريد والأصول الرمزية وأمن البيانات المؤسسية في اختيار HBAR، مما يساعد على دعم ارتفاع مستمر في الأسعار. تشير توقعات الأسعار لـ HBAR إلى نمو مستمر حتى عام 2026 مع توسع التبني.

Layer Brett: المعطل الحقيقي للسوق

بينما يعتبر DOGE و HBAR لاعبين أقوياء، فإن Layer Brett هو المكان الذي يرى فيه المتداولون أكبر إمكانات متفجرة. تم بناؤه على الطبقة الثانية من الإيثريوم، يقدم $LBRETT معاملات سريعة كالبرق، ورسومًا شبه معدومة، وأمانًا مدعومًا بواسطة الإيثريوم. إن وجوده الاجتماعي المتنامي بسرعة، مع انضمام آلاف الأعضاء الجدد في المجتمع أسبوعيًا، يدفع ضجيجًا هائلاً. يقول المحللين إن هذا المزيج من السرعة والتكلفة المنخفضة وطاقة meme يخلق سردًا يمكن أن يهيمن على الارتفاع القادم.

الأسباب الرئيسية التي تجعل المحللين يطلقون على $LBRETT أفضل عملة مشفرة للشراء الآن:

قابلية التوسع للطبقة الثانية من الإيثريوم - سريعة ورخيصة وآمنة

685% عائد سنوي للرهان - مكافآت ضخمة لا تزال متاحة للمشترين المبكرين

هدية مجتمعية بقيمة 1 مليون دولار - تغذي مشاركة المجتمع

نمو فيروسي - آلاف الحاملين الجدد ينضمون أسبوعيًا

توقعات المحللين - مرشحة لإمكانية ارتفاع 50 ضعفًا في عام 2025

مقاييس اجتماعية قوية - تزداد المشاركة على X و تيليجرام و Discord يوميًا

لماذا يتحول المتداولون إلى $LBRETT

المستثمرون الذين ركزوا سابقًا على DOGE و HBAR يخصصون الآن بعض النسب المئوية من محافظهم إلى Layer Brett. إن فرصة الدخول بسعر 0.0058 دولار فقط قبل ارتفاع المرحلة التالية من البيع المسبق تجذب كلاً من المتداولين بالتجزئة والمؤثرين في مجال العملات المشفرة. تتيح نافذة الدخول المبكر هذه للمستثمرين تأمين أعلى مكافآت للرهان قبل بدء تخفيف المجموعة وقبل إدراج الرمز المميز في البورصات الرئيسية.

تنفجر المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر X و تيليجرام و Discord، مع انتشار ميمات وتحديثات $LBRETT يوميًا. هذا الاهتمام الفيروسي مشابه لما شهده DOGE قبل اختراقه الهائل في عام 2021 - ولكن مقترنًا بقابلية التوسع وفائدة الطبقة الثانية من الإيثريوم. يطلق بعض المحللين حتى على Layer Brett فرصة تحدث مرة واحدة في الدورة للاستفادة من ضجيج الميم وابتكار البلوكشين الحقيقي في نفس الوقت.

الخلاصة: لا تفوت اللعبة البارزة

قد يظل Dogecoin و HBAR على قوائم المراقبة، لكن يبدو أن الارتفاع غير المتماثل الأكبر هو مع $LBRETT. مع تقدم البيع المسبق وتكثيف الضجيج الاجتماعي، يحذر المحللين من أن أسعار الدخول سترتفع فقط، وستنخفض مكافآت الرهان.

البيع المسبق لـ Layer Brett مباشر الآن - قم بتأمين $LBRETT الخاص بك الآن قبل نفاد المرحلة التالية وانخفاض المكافآت.

