أفضل العملات البديلة للشراء مع بداية أكتوبر الصاعد مع تصفية الدب وارتفاع بيتكوين إلى 125 ألف دولار

يكتب آرون لـ NewsBTC كصحفي تشفير، يغطي الأخبار العاجلة والتطورات في عالم الكريبتو.

يكتب آرون ويحرر منذ عام 2016، وقد شهد بنفسه كيف تطورت الكتابة للمنشورات عبر الإنترنت على مر الزمن بتأثير كل شيء من القوى العاملة العالمية إلى نماذج اللغة الكبيرة. كما شهد أيضًا صعود الكريبتو من اهتمام هامشي إلى قوة بقيمة تريليونات الدولارات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

خلفيته الأكاديمية مع شهادات عليا متعددة وشغفه بالكتابة الجيدة، أينما وجدت، تدعم نهج آرون الخاص في تغطية الكريبتو.

ما الذي يميز الكتابة الجيدة؟ سرد القصص - إيجاد ما يربط الأخبار بالأشخاص الذين يقرؤونها واستخلاص تلك الروابط. هذا ما يبحث عنه آرون في تغطيته الخاصة.

في أوقات فراغه، يعمل آرون لصالح جمعية خيرية محلية ويستمتع بممارسة الرياضة والتدريب مع نادي الملاكمة المحلي. وهو يقرأ حتى الكتب الورقية، من حين لآخر.