أفضل العملات البديلة للشراء مع بداية أكتوبر الصاعد مع تصفية الدب وارتفاع بيتكوين إلى 125 ألف دولار

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور أفضل العملات البديلة للشراء مع بداية أكتوبر مع تصفية الدب وارتفاع بيتكوين إلى 125 ألف دولار على BitcoinEthereumNews.com. يكتب آرون لـ NewsBTC كصحفي تشفير، يغطي الأخبار العاجلة والتطورات في عالم التشفير. يكتب آرون ويحرر منذ عام 2016، وشهد بنفسه كيف تطورت الكتابة للمنشورات عبر الإنترنت خلال ذلك الوقت بتأثير كل شيء من القوى العاملة العالمية إلى نماذج اللغة الكبيرة. كما شهد أيضًا صعود التشفير من اهتمام هامشي إلى قوة بقيمة تريليونات الدولارات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. خلفيته الأكاديمية مع درجات متعددة بعد التخرج وشغفه بالكتابة الجيدة، أينما وجدت، تدعم نهج آرون الخاص في تغطية التشفير. ما الذي يميز الكتابة الجيدة؟ سرد القصص - إيجاد ما يربط الأخبار بالأشخاص الذين يقرؤونها واستخراج تلك الروابط. هذا ما يبحث عنه آرون في تغطيته الخاصة. في أوقات فراغه، يعمل آرون لصالح جمعية خيرية محلية ويستمتع بممارسة الرياضة والتدريب مع نادي الملاكمة المحلي. وهو يقرأ الكتب الورقية أيضًا، من حين لآخر. المصدر: https://www.newsbtc.com/news/best-altcoins-to-buy-uptober-liquidations-bitcoin-125k/ظهر المنشور أفضل العملات البديلة للشراء مع بداية أكتوبر مع تصفية الدب وارتفاع بيتكوين إلى 125 ألف دولار على BitcoinEthereumNews.com. يكتب آرون لـ NewsBTC كصحفي تشفير، يغطي الأخبار العاجلة والتطورات في عالم التشفير. يكتب آرون ويحرر منذ عام 2016، وشهد بنفسه كيف تطورت الكتابة للمنشورات عبر الإنترنت خلال ذلك الوقت بتأثير كل شيء من القوى العاملة العالمية إلى نماذج اللغة الكبيرة. كما شهد أيضًا صعود التشفير من اهتمام هامشي إلى قوة بقيمة تريليونات الدولارات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. خلفيته الأكاديمية مع درجات متعددة بعد التخرج وشغفه بالكتابة الجيدة، أينما وجدت، تدعم نهج آرون الخاص في تغطية التشفير. ما الذي يميز الكتابة الجيدة؟ سرد القصص - إيجاد ما يربط الأخبار بالأشخاص الذين يقرؤونها واستخراج تلك الروابط. هذا ما يبحث عنه آرون في تغطيته الخاصة. في أوقات فراغه، يعمل آرون لصالح جمعية خيرية محلية ويستمتع بممارسة الرياضة والتدريب مع نادي الملاكمة المحلي. وهو يقرأ الكتب الورقية أيضًا، من حين لآخر. المصدر: https://www.newsbtc.com/news/best-altcoins-to-buy-uptober-liquidations-bitcoin-125k/

أفضل العملات البديلة للشراء مع بداية أكتوبر الصاعد مع تصفية الدب وارتفاع بيتكوين إلى 125 ألف دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 19:24
COM
COM$0.005471-6.93%
RISE
RISE$0.007809-0.31%
Multichain
MULTI$0.04503+1.07%
MAY
MAY$0.02696-1.35%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01133-2.83%

يكتب آرون لـ NewsBTC كصحفي تشفير، يغطي الأخبار العاجلة والتطورات في عالم الكريبتو.

يكتب آرون ويحرر منذ عام 2016، وقد شهد بنفسه كيف تطورت الكتابة للمنشورات عبر الإنترنت على مر الزمن بتأثير كل شيء من القوى العاملة العالمية إلى نماذج اللغة الكبيرة. كما شهد أيضًا صعود الكريبتو من اهتمام هامشي إلى قوة بقيمة تريليونات الدولارات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

خلفيته الأكاديمية مع شهادات عليا متعددة وشغفه بالكتابة الجيدة، أينما وجدت، تدعم نهج آرون الخاص في تغطية الكريبتو.

ما الذي يميز الكتابة الجيدة؟ سرد القصص - إيجاد ما يربط الأخبار بالأشخاص الذين يقرؤونها واستخلاص تلك الروابط. هذا ما يبحث عنه آرون في تغطيته الخاصة.

في أوقات فراغه، يعمل آرون لصالح جمعية خيرية محلية ويستمتع بممارسة الرياضة والتدريب مع نادي الملاكمة المحلي. وهو يقرأ حتى الكتب الورقية، من حين لآخر.

المصدر: https://www.newsbtc.com/news/best-altcoins-to-buy-uptober-liquidations-bitcoin-125k/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07855-5.56%
DeFi
DEFI$0.001059+14.98%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.67%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01827-12.75%
SOON
SOON$2.149+1.26%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.21-1.55%
4
4$0.05312-9.38%
EPNS
PUSH$0.01681+7.75%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,846.10
$101,846.10$101,846.10

-0.38%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.14
$3,419.14$3,419.14

-0.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.72
$153.72$153.72

-1.27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3762
$2.3762$2.3762

+0.34%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11262
$0.11262$0.11262

+5.24%