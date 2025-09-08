بينسون بون لا يزال قوة في راديو البوب

ترتفع أغنية بينسون بون "Mystical Magical" إلى المركز السابع في مخطط Pop Airplay من Billboard مع الاحتفاظ بمكانها في قائمة أفضل 10 في Adult Pop Airplay والعودة إلى قائمة Adult Contemporary. باريس، فرنسا - 18 يوليو: بينسون بون يؤدي على المسرح خلال مهرجان لولابالوزا باريس الخامس في 18 يوليو 2025 في باريس، فرنسا. (تصوير: ليفانز بولاكي/WireImage) WireImage

لا يزال بينسون بون يروج بقوة لألبومه الجديد American Heart، على الرغم من عدم إصدار أي أغاني جديدة من ألبومه الكامل الثاني منذ فترة. بدأ نجم البوب في الترويج للعنوان في أوائل عام 2025 بأغنية "Sorry, I'm Here for Someone Else"، والأغنية الثانية "Mystical Magical" لا تزال في ارتفاع وتتمتع بأسبوع كبير في راديو البوب في الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربعة أشهر من وصولها الأول.

"Mystical Magical" تتسلق مخطط Pop Airplay

تظهر "Mystical Magical" في جميع مخططات راديو البوب الثلاثة لـ Billboard هذا الإطار. وترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في المركز السابع في تصنيف Pop Airplay، وهي القائمة الرئيسية لأفضل 40 وأكثر قوائم راديو البوب تنافسية في أمريكا.

بينسون بون يحافظ على مكانته في أفضل 10

في الوقت نفسه، تحافظ "Mystical Magical" على مكانتها داخل أفضل 10 في مخطط Adult Pop Airplay. وصلت الأغنية المنفردة حتى الآن إلى المركز العاشر، وتبقى في هذا المركز مرة أخرى، بعد 12 أسبوعًا من عمرها.

"Mystical Magical" تعود إلى مخطط آخر

تعود نفس الأغنية المنفردة أيضًا إلى مخطط Adult Contemporary، حيث تعود إلى المركز 29 - المركز قبل الأخير في قائمة المراكز الثلاثين. قضت "Mystical Magical" الآن أسبوعين فقط في القائمة، ووصلت إلى ذروتها عند المركز 25، حيث ظهرت لأول مرة.

بينسون بون يحقق ثلاثة نجاحات إذاعية

يشغل بون ثلاثة مراكز في مخطط Adult Contemporary هذا الإطار. تحافظ "Beautiful Things" على المركز الثاني بعد 78 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب. تختتم "Sorry, I'm Here for Someone Else" أعلى مستوى، وتبقى في المركز العاشر مع وصولها إلى نصف عام في القائمة.

مسارين لبينسون بون داخل أفضل 10

كما يحقق بون انتصارين في مخطط Adult Pop Airplay. تأتي "Mystical Magical" في المركز العاشر، وتجلس على بعد مركز واحد فقط تحت "Sorry, I'm Here for Someone Else"، التي تنزلق من المركز الثامن إلى المركز التاسع.