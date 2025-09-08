البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "بينسون بون لا يزال قوة في راديو البوب" على موقع BitcoinEthereumNews.com. ترتفع أغنية بينسون بون "Mystical Magical" إلى المركز السابع في مخطط بيلبورد للبث الإذاعي للبوب مع الاحتفاظ بمكانها في قائمة أفضل 10 في بث البوب للكبار والعودة إلى قائمة المعاصرة للكبار. باريس، فرنسا - 18 يوليو: بينسون بون يؤدي على المسرح خلال مهرجان لولابالوزا باريس الخامس في 18 يوليو 2025 في باريس، فرنسا. (تصوير ليفانز بولاكي/WireImage) WireImage لا يزال بينسون بون يروج بقوة لألبومه الجديد "American Heart"، رغم أنه لم يتم دفع أي أغنيات جديدة من ألبومه الكامل الثاني منذ فترة. بدأ نجم البوب الشهير في الترويج للعنوان في أوائل عام 2025 بأغنية "Sorry, I'm Here for Someone Else"، والأغنية الثانية "Mystical Magical" لا تزال في ارتفاع وتتمتع بأسبوع كبير في راديو البوب في الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربعة أشهر من وصولها الأول. "Mystical Magical" تتسلق مخطط البث الإذاعي للبوب تظهر "Mystical Magical" في جميع مخططات راديو البوب الثلاثة لبيلبورد هذا الإطار. وترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في المركز السابع في تصنيف البث الإذاعي للبوب، وهي القائمة الرئيسية لأفضل 40 والأكثر تنافسية في إحصاءات راديو البوب في أمريكا. بينسون بون يحافظ على مكانه في أفضل 10 في الوقت نفسه، تحافظ "Mystical Magical" على استقرارها داخل أفضل 10 في مخطط البث الإذاعي للبوب للكبار. وصلت الأغنية حتى الآن إلى المركز العاشر، وتبقى في هذا المركز مرة أخرى، بعد 12 أسبوعًا من عمرها. "Mystical Magical" تعود إلى مخطط آخر تعود نفس الأغنية أيضًا إلى مخطط المعاصرة للكبار، حيث تعود إلى المركز 29 - قبل المركز الأخير في قائمة المراكز الثلاثين. قضت "Mystical Magical" الآن أسبوعين فقط في القائمة، ووصلت إلى ذروتها في المركز 25، حيث ظهرت لأول مرة. بينسون بون يحصل على ثلاث أغاني ناجحة إذاعيًا يشغل بون ثلاثة مراكز في مخطط المعاصرة للكبار هذا الإطار. تحافظ "Beautiful Things" على المركز الثاني بعد 78 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب...ظهر منشور "بينسون بون لا يزال قوة في راديو البوب" على موقع BitcoinEthereumNews.com. ترتفع أغنية بينسون بون "Mystical Magical" إلى المركز السابع في مخطط بيلبورد للبث الإذاعي للبوب مع الاحتفاظ بمكانها في قائمة أفضل 10 في بث البوب للكبار والعودة إلى قائمة المعاصرة للكبار. باريس، فرنسا - 18 يوليو: بينسون بون يؤدي على المسرح خلال مهرجان لولابالوزا باريس الخامس في 18 يوليو 2025 في باريس، فرنسا. (تصوير ليفانز بولاكي/WireImage) WireImage لا يزال بينسون بون يروج بقوة لألبومه الجديد "American Heart"، رغم أنه لم يتم دفع أي أغنيات جديدة من ألبومه الكامل الثاني منذ فترة. بدأ نجم البوب الشهير في الترويج للعنوان في أوائل عام 2025 بأغنية "Sorry, I'm Here for Someone Else"، والأغنية الثانية "Mystical Magical" لا تزال في ارتفاع وتتمتع بأسبوع كبير في راديو البوب في الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربعة أشهر من وصولها الأول. "Mystical Magical" تتسلق مخطط البث الإذاعي للبوب تظهر "Mystical Magical" في جميع مخططات راديو البوب الثلاثة لبيلبورد هذا الإطار. وترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في المركز السابع في تصنيف البث الإذاعي للبوب، وهي القائمة الرئيسية لأفضل 40 والأكثر تنافسية في إحصاءات راديو البوب في أمريكا. بينسون بون يحافظ على مكانه في أفضل 10 في الوقت نفسه، تحافظ "Mystical Magical" على استقرارها داخل أفضل 10 في مخطط البث الإذاعي للبوب للكبار. وصلت الأغنية حتى الآن إلى المركز العاشر، وتبقى في هذا المركز مرة أخرى، بعد 12 أسبوعًا من عمرها. "Mystical Magical" تعود إلى مخطط آخر تعود نفس الأغنية أيضًا إلى مخطط المعاصرة للكبار، حيث تعود إلى المركز 29 - قبل المركز الأخير في قائمة المراكز الثلاثين. قضت "Mystical Magical" الآن أسبوعين فقط في القائمة، ووصلت إلى ذروتها في المركز 25، حيث ظهرت لأول مرة. بينسون بون يحصل على ثلاث أغاني ناجحة إذاعيًا يشغل بون ثلاثة مراكز في مخطط المعاصرة للكبار هذا الإطار. تحافظ "Beautiful Things" على المركز الثاني بعد 78 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب...

بينسون بون لا يزال قوة في راديو البوب

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:31
MemeCore
M$2.47548+1.49%
Seed.Photo
PHOTO$0.4281-9.83%
RISE
RISE$0.007818-0.21%
Moonveil
MORE$0.004+3.11%
TOP Network
TOP$0.000096--%

ترتفع أغنية بينسون بون "Mystical Magical" إلى المركز السابع في مخطط Pop Airplay من Billboard مع الاحتفاظ بمكانها في قائمة أفضل 10 في Adult Pop Airplay والعودة إلى قائمة Adult Contemporary. باريس، فرنسا - 18 يوليو: بينسون بون يؤدي على المسرح خلال مهرجان لولابالوزا باريس الخامس في 18 يوليو 2025 في باريس، فرنسا. (تصوير: ليفانز بولاكي/WireImage)

WireImage

لا يزال بينسون بون يروج بقوة لألبومه الجديد American Heart، على الرغم من عدم إصدار أي أغاني جديدة من ألبومه الكامل الثاني منذ فترة. بدأ نجم البوب في الترويج للعنوان في أوائل عام 2025 بأغنية "Sorry, I'm Here for Someone Else"، والأغنية الثانية "Mystical Magical" لا تزال في ارتفاع وتتمتع بأسبوع كبير في راديو البوب في الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربعة أشهر من وصولها الأول.

"Mystical Magical" تتسلق مخطط Pop Airplay

تظهر "Mystical Magical" في جميع مخططات راديو البوب الثلاثة لـ Billboard هذا الإطار. وترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في المركز السابع في تصنيف Pop Airplay، وهي القائمة الرئيسية لأفضل 40 وأكثر قوائم راديو البوب تنافسية في أمريكا.

بينسون بون يحافظ على مكانته في أفضل 10

في الوقت نفسه، تحافظ "Mystical Magical" على مكانتها داخل أفضل 10 في مخطط Adult Pop Airplay. وصلت الأغنية المنفردة حتى الآن إلى المركز العاشر، وتبقى في هذا المركز مرة أخرى، بعد 12 أسبوعًا من عمرها.

"Mystical Magical" تعود إلى مخطط آخر

تعود نفس الأغنية المنفردة أيضًا إلى مخطط Adult Contemporary، حيث تعود إلى المركز 29 - المركز قبل الأخير في قائمة المراكز الثلاثين. قضت "Mystical Magical" الآن أسبوعين فقط في القائمة، ووصلت إلى ذروتها عند المركز 25، حيث ظهرت لأول مرة.

بينسون بون يحقق ثلاثة نجاحات إذاعية

يشغل بون ثلاثة مراكز في مخطط Adult Contemporary هذا الإطار. تحافظ "Beautiful Things" على المركز الثاني بعد 78 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب. تختتم "Sorry, I'm Here for Someone Else" أعلى مستوى، وتبقى في المركز العاشر مع وصولها إلى نصف عام في القائمة.

مسارين لبينسون بون داخل أفضل 10

كما يحقق بون انتصارين في مخطط Adult Pop Airplay. تأتي "Mystical Magical" في المركز العاشر، وتجلس على بعد مركز واحد فقط تحت "Sorry, I'm Here for Someone Else"، التي تنزلق من المركز الثامن إلى المركز التاسع.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/benson-boone-remains-a-force-at-pop-radio/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,556.92
$101,556.92$101,556.92

-0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,404.38
$3,404.38$3,404.38

-0.69%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.22
$153.22$153.22

-1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3798
$2.3798$2.3798

+0.49%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11144
$0.11144$0.11144

+4.13%