الدببة في وضع للاستفادة من الاستثمار في خط الهجوم

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "الدببة في وضع يمكنهم من الاستفادة من الاستثمار في خط الهجوم" على BitcoinEthereumNews.com. ينتظر كوارترباك شيكاغو بيرز كاليب ويليامز (18) الكرة من السنتر درو دالمان (52) خلال النصف الأول من مباراة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) التحضيرية ضد بوفالو بيلز، الأحد، 17 أغسطس، 2025، في شيكاغو. (AP Photo/Kamil Krzaczynski) حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة. يأخذ كاليب ويليامز مركز الصدارة ليلة الاثنين، متولياً الدور الرئيسي في إعادة تشكيل بن جونسون لهجوم شيكاغو بيرز. إذا كان سيتلقى التحية بعد ذلك، فسيرغب بالتأكيد في شكر الأعضاء الأقل ظهوراً في الفريق. أعاد المدير العام ريان بولز بحكمة بناء خط الهجوم الذي فشل في منح ويليامز فرصة للقتال خلال موسمه كمبتدئ. قامت Pro Football Focus بترقية تصنيفها للخط من المركز 24 في نهاية 2024 إلى المركز الرابع الأفضل في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في بداية '25، خلف فيلادلفيا ودنفر وبوفالو فقط. بينما استخدم الدببة اختياراتهم الأولى في الدرافت على اللاعب الضيق كولستون لوفلاند ومستقبل السلوت لوثر بوردن الثالث، فقد وضعوا مواردهم المالية خلف الخط. أدى التعاقد مع السنتر الحر درو دالمان والصفقات للحصول على الحراس جو ثوني وجوناه جاكسون إلى زيادة إنفاق الفريق على خط الهجوم إلى 54.38 مليون دولار، وفقاً لـ Spotrac، وهو ما يحتل المرتبة السابعة في الدوري. هذا اختلاف ملحوظ في كيفية تقييم الامتياز للخط مقارنة بأهميته في سنوات والتر بايتون/مايك ديتكا. تم إلقاء ويليامز، الاختيار الأول في درافت '24، في النار خلف خط احتل المرتبة 31 في إجمالي الرواتب. كان الحارس ريان بيتس، الذي تم الحصول عليه من بوفالو مقابل اختيار الجولة الخامسة في الدرافت، الأعلى أجراً بين ما يسمى بـ "البشعين الكبار" براتب قدره 3.5 مليون دولار. كان المرساة المفترضة للخط، الحارس تيفين جينكينز، في الموسم الأخير من عقده كمبتدئ، يكسب حوالي 2.67 مليون دولار. هل كان...ظهر منشور "الدببة في وضع يمكنهم من الاستفادة من الاستثمار في خط الهجوم" على BitcoinEthereumNews.com. ينتظر كوارترباك شيكاغو بيرز كاليب ويليامز (18) الكرة من السنتر درو دالمان (52) خلال النصف الأول من مباراة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) التحضيرية ضد بوفالو بيلز، الأحد، 17 أغسطس، 2025، في شيكاغو. (AP Photo/Kamil Krzaczynski) حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة. يأخذ كاليب ويليامز مركز الصدارة ليلة الاثنين، متولياً الدور الرئيسي في إعادة تشكيل بن جونسون لهجوم شيكاغو بيرز. إذا كان سيتلقى التحية بعد ذلك، فسيرغب بالتأكيد في شكر الأعضاء الأقل ظهوراً في الفريق. أعاد المدير العام ريان بولز بحكمة بناء خط الهجوم الذي فشل في منح ويليامز فرصة للقتال خلال موسمه كمبتدئ. قامت Pro Football Focus بترقية تصنيفها للخط من المركز 24 في نهاية 2024 إلى المركز الرابع الأفضل في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في بداية '25، خلف فيلادلفيا ودنفر وبوفالو فقط. بينما استخدم الدببة اختياراتهم الأولى في الدرافت على اللاعب الضيق كولستون لوفلاند ومستقبل السلوت لوثر بوردن الثالث، فقد وضعوا مواردهم المالية خلف الخط. أدى التعاقد مع السنتر الحر درو دالمان والصفقات للحصول على الحراس جو ثوني وجوناه جاكسون إلى زيادة إنفاق الفريق على خط الهجوم إلى 54.38 مليون دولار، وفقاً لـ Spotrac، وهو ما يحتل المرتبة السابعة في الدوري. هذا اختلاف ملحوظ في كيفية تقييم الامتياز للخط مقارنة بأهميته في سنوات والتر بايتون/مايك ديتكا. تم إلقاء ويليامز، الاختيار الأول في درافت '24، في النار خلف خط احتل المرتبة 31 في إجمالي الرواتب. كان الحارس ريان بيتس، الذي تم الحصول عليه من بوفالو مقابل اختيار الجولة الخامسة في الدرافت، الأعلى أجراً بين ما يسمى بـ "البشعين الكبار" براتب قدره 3.5 مليون دولار. كان المرساة المفترضة للخط، الحارس تيفين جينكينز، في الموسم الأخير من عقده كمبتدئ، يكسب حوالي 2.67 مليون دولار. هل كان...

الدببة في وضع للاستفادة من الاستثمار في خط الهجوم

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:01
Seed.Photo
PHOTO$0.4281-9.83%
SQUID MEME
GAME$43.7955+0.56%
COM
COM$0.005462-6.99%
Propy
PRO$0.4563-1.51%
Line Protocol
LINE$0.000023-24.83%

لاعب كرة القدم الأمريكية كاليب ويليامز (18) من فريق شيكاغو بيرز ينتظر الكرة من المركز درو دالمان (52) خلال النصف الأول من مباراة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) التحضيرية ضد بوفالو بيلز، الأحد، 17 أغسطس، 2025، في شيكاغو. (AP Photo/Kamil Krzaczynski)

حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة.

يأخذ كاليب ويليامز مركز الصدارة ليلة الاثنين، متولياً الدور الرئيسي في إعادة تشكيل بن جونسون لهجوم شيكاغو بيرز. إذا كان سيتلقى التحية بعد ذلك، فسيرغب بالتأكيد في شكر الأعضاء الأقل ظهوراً في الفريق.

أعاد المدير العام ريان بولز بحكمة بناء خط الهجوم الذي فشل في منح ويليامز فرصة للقتال خلال موسمه الأول. قامت مؤسسة برو فوتبول فوكس بترقية تصنيفها للخط من المركز 24 في نهاية 2024 إلى رابع أفضل خط في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في بداية عام 25، خلف فيلادلفيا ودنفر وبوفالو فقط.

بينما استخدم فريق بيرز اختياراتهم الأولى في مسودة اللاعبين على اللاعب كولستون لوفلاند في مركز الطرف الضيق واللاعب لوثر بوردن الثالث في مركز استقبال الفتحة، فقد وضعوا مواردهم المالية خلف الخط.

أدى التعاقد مع لاعب الوسط الحر درو دالمان وصفقات التبادل للحراس جو ثوني وجوناه جاكسون إلى زيادة إنفاق الفريق على خط الهجوم إلى 54.38 مليون دولار، وفقًا لموقع سبوتراك، والذي يحتل المرتبة السابعة في الدوري. هذا اختلاف ملحوظ في كيفية تقييم الامتياز للخط مقارنة بأهميته في سنوات والتر بايتون/مايك ديتكا.

تم إلقاء ويليامز، الاختيار الأول في مسودة عام 24، في النار خلف خط احتل المرتبة 31 في إجمالي الرواتب. كان الحارس ريان بيتس، الذي تم الحصول عليه من بوفالو مقابل اختيار الجولة الخامسة في المسودة، هو الأعلى أجراً بين ما يسمى بـ "البشعين الكبار" براتب قدره 3.5 مليون دولار. كان المرساة المفترضة للخط، الحارس تيفين جينكينز، في الموسم الأخير من عقده كمبتدئ، يكسب حوالي 2.67 مليون دولار.

هل كان مفاجئاً أن ويليامز تحمل 68 إسقاطاً أثناء لعبه في جميع اللقطات باستثناء 13 لقطة؟ من المثير للإعجاب أنه رمى ست اعتراضات فقط مع 20 تمريرة للهدف.

من المحتمل أن يكون من غير العدل إلقاء اللوم على ويليامز في سجل الفريق 5-12، تماماً كما كان الأمر عند انتقاد أسلافه مثل جاستن فيلدز وميتشل تروبيسكي بقسوة. لقد لعبوا جميعاً خلف خطوط تفتقر إلى الهيمنة، نتيجة لمسودات ضعيفة وعدم الرغبة في الإنفاق بكثافة لإصلاح المشكلة.

احتل فريق بيرز المرتبة 25 في الإنفاق على خط الهجوم في فترة سبع سنوات (2018-24) تحت إدارة بولز وسلفه، ريان بيس. الفضل يعود لبولز لقوله أخيراً كفى.

يعتقد موقع PFF، وهو موقع إلكتروني يحظى باحترام واسع يقيّم أداء اللاعبين، أن بولز كان لديه بالفعل بداية قوية في إعادة بناء خط هذا العام. وألقى باللوم على حركة ويليامز في الجيب ووعيه لـ 31 من إسقاطاته الـ 68، مانحاً المدافعين العائدين دارنيل رايت (المرتبة 16 من بين 81 مدافعاً) وبراكستون جونز (المرتبة 22) درجات قوية. أنهى الفريق بالمرتبة 12 في أفضل تصنيف لحماية التمرير، وفقاً لـ PFF.

بينما كان المحللون والمشجعون يتوقون لقيام بولز باستيراد مدافع أيسر مزين ليحل محل جونز غير المعترف به، ركز المدير العام على ترقية الجزء الداخلي من الخط.

تم الحصول على ثوني، وهو مدافع محترف في كل من السنوات الثلاث الماضية، من كانساس سيتي مقابل اختيار الجولة الرابعة في المسودة. جعل فريق تشيفز ثوني البالغ من العمر 32 عاماً متاحاً بعد اختيار منح الحارس تري ألين علامة الامتياز (ولاحقاً عقداً لمدة أربع سنوات بقيمة 94 مليون دولار.

تحرك بولز بسرعة للاستفادة من موقف "اختيار صوفي" هذا. تم الحصول على ثوني مع بقاء عام واحد في عقده ولكنه وقع لاحقاً على تمديد لمدة عامين بقيمة 35 مليون دولار، مما وضعه تحت سيطرة بيرز حتى عام 2027.

وقع جاكسون عقداً لمدة ثلاث سنوات بقيمة 51 مليون دولار مع لوس أنجلوس رامز بعد أربعة مواسم مع ديترويت. شعر فريق رامز بالندم بعد أن أبعد كسر في لوح الكتف جاكسون عن الملعب الموسم الماضي، وسارع بولز للحصول عليه مقابل اختيار الجولة السادسة في المسودة فقط.

كان قراراً سهلاً مع جونسون، الذي جاء إلى شيكاغو بعد أن عمل كمنسق هجوم لفريق ليونز، مؤيداً جاكسون. ثم ضاعف فريق بيرز رهانه على جاكسون، مضيفاً عام 27 إلى الصفقة (على الرغم من أن 24.75 مليون دولار فقط مضمونة بالكامل، فإن ضربات السقف الميت البالغة 25 مليون دولار في عام 26 و17 مليون دولار في عام 27 ستجعل من الصعب الاستغناء عنه).

وقع دالمان، المرتبط بنجاح لاعب الظهير بيجان روبنسون من أتلانتا، عقداً لمدة ثلاث سنوات بقيمة 42 مليون دولار كلاعب حر. يستبدله فريق فالكونز ببديله، ريان نويزيل، بعد أن تسببت التواءات الكاحل العالية - كلاهما في كاحله الأيسر - في غيابه عن ثلاث مباريات في موسم 23 وثماني مباريات في موسم 24.

ينضم أوزي ترابيلو، اختيار الجولة الثانية في أبريل الماضي، واختيار الجولة السادسة لوك نيومان إلى كيران أميغادجي وثيو بينيديت في أدوار احتياطية لفريق بيرز.

لعب بيتس ثلاث مباريات فقط العام الماضي لكنه لا يزال موجوداً لإضافة العمق. الفرق هذا الموسم هو أنه حقاً مجرد لاعب آخر في خط الهجوم، وليس الشخص الذي يتلقى أكبر شيك.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/philrogers/2025/09/08/bears-positioned-to-benefit-from-investment-in-offensive-line/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,564.24
$101,564.24$101,564.24

-0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,403.79
$3,403.79$3,403.79

-0.71%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.21
$153.21$153.21

-1.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3794
$2.3794$2.3794

+0.47%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11144
$0.11144$0.11144

+4.13%