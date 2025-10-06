سعر Azuki NFT يرتفع، وحجم التداول ينفجر بأكثر من 100%

ارتفع حجم تداول Azuki NFT بأكثر من 100% في 24 ساعة، مما يظهر تجدد الطلب وزيادة السيولة.

تضاعفت المبيعات اليومية تقريبًا، مع نشاط قوي للمشترين مما يشير إلى تزايد الزخم في سوق Azuki NFT.

خضع سعر المقتنيات الرقمية Azuki مرة أخرى للتدقيق بعد أن شهد زيادة حادة في الـ 24 ساعة الماضية.

تظهر أحدث البيانات من CoinGecko أن متوسط قيمة Azuki NFT حوالي 8,130.24 دولار، أو حوالي 1.78 ETH، بزيادة 11.7% عن اليوم السابق.

لم يرتفع السعر فحسب، بل ارتفع حجم التداول أيضًا بشكل كبير، بنسبة 117% إلى 707,604 دولار، وهو رقم نادرًا ما شوهد في الأسابيع الأخيرة. تشير هذه الزيادة بوضوح إلى ارتفاع قوي في اهتمام الشراء في السوق.

النشاط المتزايد يسلط الضوء على ديناميكيات سوق أكثر صحة لـ Azuki

المصدر: CoinGecko

في نفس الفترة، كانت هناك 88 عملية بيع مسجلة، بزيادة 91.3% مقارنة باليوم السابق. كما ارتفع متوسط سعر البيع إلى 8,032.86 دولار، بزيادة أكثر من 13%.

مجتمعة، تشير هذه الاتجاهات إلى أن المشترين ليسوا أكثر نشاطًا فحسب، بل إنهم على استعداد أيضًا لإنفاق المزيد للحصول على وحدة Azuki.

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهذه المجموعة الآن 81.3 مليون دولار. من بين 10,000 أصل متداول، يحتفظ حوالي 4,299 بها مالكون فريدون، أي 42.99%. يعتبر توزيع الملكية هذا صحيًا بشكل عام للحفاظ على استقرار السيولة.

من المثير للاهتمام أنه قبل بضعة أشهر، سجلت CNF ارتفاعًا في حجم تداول Azuki يصل إلى 29.3 مليون دولار في أسبوع واحد، بزيادة 106% مقارنة بالأسبوع السابق. في ذلك الوقت، تم تسجيل عدد المالكين الفريدين عند 4,872. على الرغم من أن هذا الرقم يختلف قليلاً عن البيانات الحالية، إلا أن مجتمع Azuki أثبت أنه لا يزال لديه قاعدة معجبين قوية.

علاوة على ذلك، زادت التعاونات بين الصناعات المختلفة من الاهتمام. مؤخرًا، تعاونت شركة الساعات السويسرية الفاخرة H. Moser & Cie مع Azuki وتاجر التجزئة الأمريكي The 1916 Company لإطلاق مجموعة ساعات محدودة الإصدار تسمى The Elements of Time.

نفدت المجموعة المكونة من 100 قطعة على الفور، مما أدى إلى توليد حوالي 2.7 مليون دولار. من المثير للاهتمام أن الساعات استخدمت نظام NFT والتوأم الرقمي للتحقق من الأصالة، مما يوضح كيف يمكن للعالمين المادي والرقمي الاندماج بسلاسة في قطاع السلع الفاخرة.

سوق NFT يحول التركيز من المضاربة إلى المنفعة الحقيقية

على الرغم من أن بعض المجموعات الرئيسية شهدت انخفاضًا بنسبة 50-60% في الحجم في سبتمبر، إلا أن إجمالي مبيعات NFT في ذلك الشهر وصل إلى 551 مليون دولار. يشير هذا الرقم إلى أن سوق NFT لا يزال يتمتع بجاذبية كبيرة، على الرغم من أن الاتجاه الحالي يؤكد على المنفعة بدلاً من مجرد المضاربة.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يكون لسوق NFT قيمة سوقية تقارب 49 مليار دولار، مما يشير إلى أن القطاع لم يفقد أهميته.

بالنسبة لـ Azuki، يمثل هذا الوضع فرصة. هذه المجموعات ليست معروفة فقط بجاذبيتها البصرية أو شعبيتها المجتمعية، ولكن أيضًا لنجاحها في التفرع إلى مشاريع في العالم الحقيقي تضيف قيمة لمالكيها.