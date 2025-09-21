البورصةDEX+
لاعبو Axie Infinity يحولون تركيزهم إلى فرصة البيع المسبق لبناء الثروة من XRP Tundra

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 19:40
ساعدت Axie Infinity في تحديد نموذج للعب للربح في عالم التشفير. من خلال مزج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وطريقة لعب جديدة والمكافآت المرمزة، جذبت ملايين اللاعبين حول العالم وألهمت عددًا لا يحصى من المقلدين. حتى مع تقلب القيمة السوقية لـ Axie، ظل مجتمعها من بين الأكثر ولاءً ونشاطًا في ألعاب Web3، حيث يقيّم باستمرار الفرص الجديدة التي تعد بكل من المشاركة الثقافية والمكاسب المالية.

في عام 2025، تواصل Axie طرح محتوى جديد، بما في ذلك تطوير "إرث آتيا"، وتوسعات في طريقة لعب الأراضي، وهياكل تقودها النقابات تعمق مشاركة المجتمع. ومع ذلك، فإن نفس اللاعبين والنقابات التي كانت تركز في السابق فقط على المكافآت داخل اللعبة يوسعون نطاقهم. يدرس الكثيرون الآن عمليات البيع المسبق مثل XRP Tundra، التي تقدم آليات شفافة، ووظائف العائد، واقتصاد مزدوج الرموز يجذب المستثمرين الباحثين عن أكثر من مجرد ضجيج مسبق.

بيع مسبق يتميز بالوضوح

يركز البيع المسبق لـ XRP Tundra على عرض بسيط ولكنه مميز. يحصل المشترون على TUNDRA-S، وهو رمز منفعة وعائد قائم على سولانا، بسعر ثابت قدره 0.01 دولار. إلى جانب كل عملية شراء، يتلقون مخصصات من TUNDRA-X، وهو رمز الحوكمة والاحتياطي الصادر على دفتر XRP، مجانًا. لتوسيع الحيازات بشكل أكبر، تتضمن كل معاملة مكافأة بنسبة 19٪ في الرموز، مما يمنح المشاركين المبكرين مخصصات أكبر من استثمارهم الأساسي وحده.

ما يميز Tundra عن لاعبي Axie هو تسعير الإطلاق المعلن. أعلن الفريق عن قيم الإدراج بقيمة 2.50 دولار لـ TUNDRA-S و 1.25 دولار لـ TUNDRA-X، مما يقلل من عدم اليقين الذي يحيط عادة بعمليات البيع المسبق. مع تخصيص 40٪ من إمدادات TUNDRA-S لجولات البيع المسبق، يضمن الداعمون المبكرون جزءًا مهمًا من المشروع قبل أن يصل إلى البورصات. بالنسبة للاعبين المعتادين على أنظمة المكافآت التي تتغير مع طلب السوق، فإن هذا النوع من الوضوح المسبق غير معتاد وجذاب.

العائد بما يتجاوز طريقة اللعب

كانت إحدى الجاذبيات الرئيسية لـ Axie Infinity دائمًا هي قدرتها على تحويل الوقت المستغرق في اللعب إلى مكافآت مرمزة. تقدم XRP Tundra، على الرغم من أنها ليست منصة ألعاب، آليات عائد تعكس نفس نموذج الحوافز ولكن في سياق مالي. ستسمح خزائن Cryo الخاصة بالمشروع لحاملي XRP بقفل أصولهم لمدة 7 أو 30 أو 60 أو 90 يومًا، مع عوائد تصل إلى 30٪ من النسبة المئوية للعائد السنوي.

يتم استكمال هذه الخزائن بواسطة مفاتيح Frost، وهي معدلات قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال تعزز العوائد أو تقصر فترات الإغلاق. من المهم أن جميع عمليات الرهان تتم على دفتر الأستاذ، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على حضانة أصولهم في جميع الأوقات. في حين أن الميزة لم يتم إطلاقها بعد، يضمن المشاركون في البيع المسبق الوصول ذو الأولوية بمجرد تفعيلها. بالنسبة للاعبي Axie المعتادين على رهان AXS أو تربية الرموز غير القابلة للاستبدال للحصول على مكافآت، فإن فكرة العائد على دفتر الأستاذ المرتبط بإحدى أكبر العملات المشفرة المتداولة تمثل فرصة جديدة وربما أكثر قابلية للتنبؤ.

تم التحقق منه ومراجعته

كانت الثقة مصدر قلق متكرر في أسواق البيع المسبق، خاصة بالنسبة للمجتمعات مثل مجتمع Axie التي شهدت حصتها من المشاريع المضاربة في الصعود والهبوط. سعت XRP Tundra إلى معالجة هذا الأمر بشكل مباشر. تم الانتهاء من عمليات التدقيق المستقلة بواسطة Cyberscope و Solidproof و Freshcoins، حيث قام كل منها بفحص أمان عقودها وبنيتها التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تم التحقق من فريق المشروع من خلال شهادة KYC من Vital Block.

وقد أكد اهتمام المجتمع ملفه الشخصي بشكل أكبر. على YouTube، قام منشئو المحتوى مثل Crypto Volt بتحليل البيع المسبق، ومقارنة آلياته بعمليات الإطلاق النشطة الأخرى وتسليط الضوء على جاذبية تصميمه المزدوج للرموز. بالنسبة للاعبي Axie الذين يعتمدون بشكل كبير على تدفقات المعلومات من نظير إلى نظير، تضيف هذه المراجعات المستقلة طبقة أخرى من الطمأنينة.

لماذا يهتم لاعبو Axie

ينبع اهتمام مجتمع Axie Infinity من أكثر من مجرد إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة. اللاعبون الذين كانوا يكسبون من خلال القتال والتربية ورهان الرموز غير القابلة للاستبدال يبحثون الآن عن استراتيجيات متنوعة. تقدم XRP Tundra شيئًا يعكس هيكل ألعاب مثل Axie - المضاعفات والمكافآت والأصول المزدوجة - ولكنها تطبقه على اقتصاديات البيع المسبق والزراعة العائدة بدلاً من طريقة اللعب.

وقد أثار هذا محادثات عبر دردشات النقابات والمنتديات الاجتماعية. يرى البعض Tundra كفرصة لتنويع الحيازات بما يتجاوز الرموز داخل اللعبة، بينما يراها آخرون كفرصة للمشاركة في مشروع مبكر حيث تكون الآليات شفافة ويمكن التحقق منها. مهما كان الدافع، فإن وجود لاعبي Axie في مدار XRP Tundra يشير إلى تقاطع بين اثنين من أكثر مجتمعات التشفير حماسًا.

لاستكشاف البيع المسبق لـ XRP Tundra بمزيد من التفاصيل والانضمام إلى مناقشات المجتمع:

الموقع الإلكتروني: https://www.xrptundra.com/
ميديوم: https://medium.com/@xrptundra
تيليجرام: https://t.me/xrptundra
X: https://x.com/Xrptundra

للاتصال: تيم فينيكس، [email protected]

المصدر: https://partner.cryptopolitan.com/axie-infinity-gamers-shift-focus-to-xrp-tundras-wealth-building-presale-opportunity/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

