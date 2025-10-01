قد تكون الشفق القطبي مرئياً فوق هذه الولايات الـ15

ظهر المنشور "قد تكون الشفق القطبي مرئيًا فوق هذه الولايات الـ 15" على BitcoinEthereumNews.com. العنوان الرئيسي: الأضواء الشمالية لديها فرصة أعلى من المعتاد للظهور في سماء شمال الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حيث تؤثر آثار عاصفة جيومغناطيسية طفيفة على الشفق القطبي الشمالي. لا تزال الأرض تشهد آثار عاصفة جيومغناطيسية ناجمة عن انبعاثات من الشمس. NurPhoto عبر Getty Images الحقائق الرئيسية توقع المتنبئون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مؤشر Kp بقيمة خمسة من أصل تسعة لليلة الثلاثاء، مما يعني أن الشفق القطبي قد يظهر أكثر سطوعًا من المعتاد مع المزيد من "الحركات والتشكيلات". من المتوقع أن تستمر عاصفة جيومغناطيسية طفيفة في التأثير على الأرض يوم الثلاثاء بسبب انبعاثات الكتلة الإكليلية من الشمس، على الرغم من أن العاصفة كانت تعتبر سابقًا "قوية". الخلفية الرئيسية أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تنبيهًا لعاصفة مغناطيسية G3 أو "قوية" في صباح الثلاثاء الباكر، والتي عزتها الوكالة إلى تأثير "مستمر" من انبعاثات الكتلة الإكليلية. يتم قياس هذه العواصف على مقياس من واحد إلى خمسة، ولدى عاصفة من المستوى G3 القدرة على التسبب في مشاكل للأقمار الصناعية والملاحة الراديوية ذات التردد المنخفض - على الرغم من عدم الإبلاغ عن تأثيرات كبيرة خلال أحداث مماثلة مؤخرًا. خلال عواصف G3، تم رصد الشفق القطبي في مناطق جنوبية تصل إلى إلينوي، وارتفع مؤشر Kp إلى 7 خلال العاصفة صباح الثلاثاء، كما سجلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. انبعاثات الكتلة الإكليلية هي انفجارات من البلازما من الشمس، تنتقل بسرعات عالية ولها مجال مغناطيسي أقوى من الرياح الشمسية النموذجية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. أين يمكن أن يظهر الشفق القطبي؟ يمكن رؤية الشفق القطبي من العديد من الولايات الشمالية، بما في ذلك أجزاء من واشنطن، ومقبض أيداهو الشمالي، ومونتانا، وشمال شرق وايومنغ، وداكوتا الشمالية ومعظم داكوتا الجنوبية. في الغرب الأوسط، يمكن رصد الشفق القطبي من مينيسوتا، ويسكونسن وجزء كبير من ميشيغان، وكذلك شمال أيوا. يمتد خط الرؤية أيضًا... ظهر المنشور "قد تكون الشفق القطبي مرئيًا فوق هذه الولايات الـ 15" على BitcoinEthereumNews.com. العنوان الرئيسي: الأضواء الشمالية لديها فرصة أعلى من المعتاد للظهور في سماء شمال الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حيث تؤثر آثار عاصفة جيومغناطيسية طفيفة على الشفق القطبي الشمالي. لا تزال الأرض تشهد آثار عاصفة جيومغناطيسية ناجمة عن انبعاثات من الشمس. NurPhoto عبر Getty Images الحقائق الرئيسية توقع المتنبئون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مؤشر Kp بقيمة خمسة من أصل تسعة لليلة الثلاثاء، مما يعني أن الشفق القطبي قد يظهر أكثر سطوعًا من المعتاد مع المزيد من "الحركات والتشكيلات". من المتوقع أن تستمر عاصفة جيومغناطيسية طفيفة في التأثير على الأرض يوم الثلاثاء بسبب انبعاثات الكتلة الإكليلية من الشمس، على الرغم من أن العاصفة كانت تعتبر سابقًا "قوية". الخلفية الرئيسية أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تنبيهًا لعاصفة مغناطيسية G3 أو "قوية" في صباح الثلاثاء الباكر، والتي عزتها الوكالة إلى تأثير "مستمر" من انبعاثات الكتلة الإكليلية. يتم قياس هذه العواصف على مقياس من واحد إلى خمسة، ولدى عاصفة من المستوى G3 القدرة على التسبب في مشاكل للأقمار الصناعية والملاحة الراديوية ذات التردد المنخفض - على الرغم من عدم الإبلاغ عن تأثيرات كبيرة خلال أحداث مماثلة مؤخرًا. خلال عواصف G3، تم رصد الشفق القطبي في مناطق جنوبية تصل إلى إلينوي، وارتفع مؤشر Kp إلى 7 خلال العاصفة صباح الثلاثاء، كما سجلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. انبعاثات الكتلة الإكليلية هي انفجارات من البلازما من الشمس، تنتقل بسرعات عالية ولها مجال مغناطيسي أقوى من الرياح الشمسية النموذجية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. أين يمكن أن يظهر الشفق القطبي؟ يمكن رؤية الشفق القطبي من العديد من الولايات الشمالية، بما في ذلك أجزاء من واشنطن، ومقبض أيداهو الشمالي، ومونتانا، وشمال شرق وايومنغ، وداكوتا الشمالية ومعظم داكوتا الجنوبية. في الغرب الأوسط، يمكن رصد الشفق القطبي من مينيسوتا، ويسكونسن وجزء كبير من ميشيغان، وكذلك شمال أيوا. يمتد خط الرؤية أيضًا...