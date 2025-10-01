قد تكون الشفق القطبي مرئياً فوق هذه الولايات الـ15

العنوان الرئيسي
وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن الشفق القطبي لديه فرصة أعلى من المعتاد للظهور في سماء شمال الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، حيث تؤثر آثار عاصفة جيومغناطيسية طفيفة على الشفق القطبي الشمالي.
لا تزال الأرض تشهد آثار عاصفة جيومغناطيسية ناجمة عن انبعاثات من الشمس.
حقائق رئيسية
توقع المتنبئون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مؤشر Kp بقيمة خمسة من أصل تسعة لليلة الثلاثاء، مما يعني أن الشفق قد يظهر أكثر سطوعًا من المعتاد مع المزيد من "الحركات والتشكيلات".
من المتوقع أن تستمر عاصفة جيومغناطيسية طفيفة في التأثير على الأرض يوم الثلاثاء بسبب انبعاثات الكتلة الإكليلية من الشمس، على الرغم من أن العاصفة كانت تعتبر "قوية" في وقت سابق.
خلفية رئيسية
أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تنبيهًا لعاصفة مغناطيسية G3 أو "قوية" في صباح يوم الثلاثاء، والتي عزتها الوكالة إلى تأثير "مستمر" من انبعاثات الكتلة الإكليلية. يتم قياس هذه العواصف على مقياس من واحد إلى خمسة، ولدى عاصفة من مستوى G3 القدرة على التسبب في مشاكل للأقمار الصناعية والملاحة الراديوية ذات التردد المنخفض - على الرغم من عدم الإبلاغ عن تأثيرات كبيرة خلال أحداث مماثلة مؤخرًا. خلال عواصف G3، تم رصد الشفق القطبي في مناطق جنوبية تصل إلى إلينوي، وارتفع مؤشر Kp إلى 7 خلال العاصفة صباح الثلاثاء، وفقًا لتسجيلات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. انبعاثات الكتلة الإكليلية هي انفجارات من البلازما من الشمس، تنتقل بسرعات عالية ولها مجال مغناطيسي أقوى من الرياح الشمسية النموذجية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
أين يمكن أن يظهر الشفق القطبي؟
يمكن رؤية الشفق القطبي من العديد من الولايات الشمالية، بما في ذلك أجزاء من واشنطن، ومقبض المقلاة الشمالي في آيداهو، ومونتانا، وشمال شرق وايومنغ، وداكوتا الشمالية ومعظم داكوتا الجنوبية. في الغرب الأوسط، يمكن رصد الشفق القطبي من مينيسوتا، وويسكونسن ومعظم ميشيغان، وكذلك شمال آيوا. يمتد خط الرؤية أيضًا إلى بعض أجزاء الساحل الشرقي على طول الحدود الكندية، بما في ذلك شمال ولاية نيويورك، وشمال فيرمونت، وشمال نيو هامبشاير وأجزاء من مين. ستقع معظم ألاسكا أيضًا ضمن خط رؤية يوم الثلاثاء.
ما هي أفضل طريقة لمشاهدة الشفق القطبي الشمالي؟
يوصي خبراء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن يسافر المشاهدون المحتملون للشفق القطبي بالقرب من القطب المغناطيسي الشمالي للأرض. يجب على المشاهدين وضع أنفسهم في نقطة مراقبة واضحة تتجه نحو الشمال، بعيدًا عن المدن أو مصادر الضوء الأخرى. أفضل وقت في الليل لمشاهدة الشفق القطبي هو عادة الساعتان قبل وبعد منتصف الليل.
