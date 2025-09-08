تتعاون Audiera مع Ariwallet لإعادة تعريف ترفيه Web3

جدول المحتويات 1. أوديرا تجلب الموسيقى والرقص والذكاء الاصطناعي على سلسلة BNB 2. أريتشين تمثل أريواليت كجوهر نظامها البيئي عرض المزيد

تتحمس أوديرا للإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع أريواليت، المحفظة الرسمية للنظام البيئي متعدد الآلات الافتراضية لأريتشين. تمثل هذه الشراكة خطوة بارزة إلى الأمام في إعادة تعريف نقطة التقاء ترفيه Web3 والبلوكتشين. هذا التحالف المثير مهيأ لتقديم تجارب الموسيقى والرقص والتجارب القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى العالم اللامركزي.

بهذا، تهدف هذه التآزرية إلى تمهيد الطريق لعصر جديد في ترفيه Web3. أعلنت أوديرا، منصة Web3 للموسيقى والرقص المدعومين بالذكاء الاصطناعي، عن الخبر عبر حسابها الرسمي على X.

تهدف أوديرا إلى تمكين مشهد Web3 من خلال جلب الملكية الفكرية للموسيقى والرقص الأسطورية إلى الفضاء. هذا الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي مبني على سلسلة BNB. تهدف المنصة إلى دمج الإبداع والأداء والبنية التحتية المتقدمة للبلوكتشين لكسر حدود الترفيه التقليدي.

تسعى هذه المبادرة إلى تمكين المستخدمين من استكشاف طرق فريدة للتواصل مع المحتوى، مستفيدة من الملكية والمشاركة اللامركزية. بهذه الخطوة، تهدف أوديرا إلى ترسيخ سمعتها كرائدة على حافة تقاطع البلوكتشين والثقافة. تقدم المنصة تجارب رقمية تفاعلية ومجزية على حد سواء.

تقف أريواليت، المحفظة الرسمية لأريتشين، كمركز مركزي لمجتمع أريتشين النابض بالحياة. تعد أريواليت بوابة مهمة للمستخدمين، حيث تدعم بيئة SVM وEVM لتحسين قدراتها. بهذا، تصبح أريتشين محفظة أكثر تنوعًا للتعامل مع التفاعلات متعددة السلاسل.

أوديرا وأريواليت، من خلال الجمع بين جهودهما، مهيأتان لربط الترفيه بالوصول إلى Web3 بسهولة. بهذه الطريقة، تبني المحفظة نظامًا بيئيًا حيث يحدث التعايش بين الموسيقى والرقص والمشاركة المدعومة بالبلوكتشين.

تدعم هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكلا المنصتين لدمج الثقافة في الابتكار. من خلال القيام بذلك، فإنهما مهيأتان لتسريع نمو الترفيه في Web3.