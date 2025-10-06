انخفاض رمز Aster بنسبة 10% بعد أن أثار رئيس DefiLlama مخاوف بشأن التداول المزيف، وحذف بيانات العقود الآجلة بواسطة: Coinstats 2025/10/06 06:37 مشاركة

قامت DefiLlama بإلغاء إدراج بيانات حجم العقود الآجلة لـ Aster بعد العثور على بيانات تشير إلى التداول المزيف على المنصة.