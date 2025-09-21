$ASTER يثير نقاشاً مع تقييم بقيمة 10 مليارات دولار حول احتمالية التحكم في العرض والتلاعب بالسوق

تواجه Aster ($ASTER) جدلاً كبيراً في سوق الكريبتو. وبالتالي، على الرغم من أنه لا يملك منتجاً عاملاً مع حجم تداول منخفض يبلغ 500 ألف دولار يومياً فقط عندما يتعلق الأمر بزوج التداول الأساسي مع Bitcoin ($BTC)، فإن قيمته تبلغ 10 مليارات دولار. وفقاً للمتداول والمحلل الشهير في مجال الكريبتو، Cyclop، فإن هذا الجدل يغذي المضاربة بشأن تركيز العرض الكبير وكذلك التلاعب بالسوق.

في هذا الصدد، يتم التحكم في ما يصل إلى 96% من إجمالي عرض $ASTER من قبل 6 محافظ فقط، يحتمل أن تعمل تحت كيان واحد. قام Cyclop بالتحقيق في هذا الأمر وشارك التفاصيل الواقعية مع مجتمع الكريبتو من خلال حسابه على X.

تركيز 96% من عرض $ASTER بين 6 محافظ يثير مخاوف بشأن التلاعب بالسوق

تكشف بيانات السوق أن المحافظ الست الأولى التي تحتفظ بـ $ASTER تهيمن على عرض التوكن، وتمثل 96%. وبما أنها من المحتمل أن تكون تحت سيطرة كيان واحد، فقد أشعل هذا مضاربة جديدة حول التلاعب الضخم بالسوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخمسة البارزين من بين هؤلاء الحائزين يمتلكون مجتمعين 92.63% من إجمالي عرض $ASTER.

مع الأخذ في الاعتبار ذلك، من إجمالي العرض البالغ 8,000,000,000.00 توكن $ASTER، يمتلك هؤلاء الحائزون الخمسة 7,410,620,380.92 توكن. أثار هذا المستوى من التركيز الحذر بين المتداولين والمحللين على حد سواء. وبالتالي، يحذرون من المخاطر المحتملة للتلاعب بالسوق ومركزية المشروع.

نصيحة للمتداولين بالحذر من السيطرة على عرض Aster والمخاطر المرتبطة بالسوق

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم الاحتفاظ بغالبية توكن الكريبتو من قبل عدد قليل من الحائزين، فإن ذلك يشير إلى نظرة هبوطية. من ناحية أخرى، فإن التوزيع اللامركزي لعرض التوكن عبر عدد كبير من الحائزين الموثوقين هو علامة إيجابية. في حالة $ASTER، يؤكد Cyclop أنه لا ينبغي أن يكون له قيمة ضخمة تبلغ 10 مليارات دولار لأنه لا يستحق حتى 200 مليون دولار.

علاوة على ذلك، نصح Cyclop المتداولين بأن هناك احتمالية كبيرة للتلاعب بالسوق حول توكن $ASTER، وأن الاستثمار فيه لن يكون مجدياً بالنسبة لهم. على وجه الخصوص، يزيد تركيز العرض بين المحافظ القليلة العليا من هذا الجدل في سوق المال. بالنسبة للمتشككين من جيل الطفرة والمتداولين ذوي الخبرة على حد سواء، يسلط تحذير المحللين الضوء على مخاوف أعمق بشأن كيان واحد يدير العرض بأكمله.