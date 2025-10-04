البورصةDEX+
أستر تتصدر سوق منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة بحجم تداول شهري قدره 76 مليار دولار

بواسطة: Coinstats
2025/10/04 02:00
Aster
ASTER$1.1157+1.56%
Polytrade
TRADE$0.05052+0.19%
TOP Network
TOP$0.000096--%
ApeX Protocol
APEX$0.8042-0.12%
dYdX
DYDX$0.3046-3.20%
حققت Aster تقدمًا كبيرًا في سوق منصات التداول اللامركزية. بحلول سبتمبر 2025، يزداد حجم التداول الدائم بمعدل كبير. وفقًا لأحدث تقرير من مجموعة Phoenix، حققت Aster حجم تداول شهري أقصى قدره 76 مليار دولار، مما يضعها في المقدمة بشكل كبير أمام منافسيها.

يوضح هذا التقرير كيف كانت Aster تكتسب السيطرة في سوق العقود الدائمة. تتمتع بسيولة كبيرة وهي صديقة للمتداولين، مما يجعلها خيارًا مفضلاً. خلال الـ 30 يومًا الماضية، حققت Aster 162.4 مليون دولار من الرسوم، وهو إيراد كبير في التمويل اللامركزي.

Hyperliquid و Lighter يحتلان المراكز العليا بعد Aster

المركز الثاني هو Hyperliquid، بحجم تداول يبلغ 27.9 مليار. هذا يثبت أنها تمتلك واحدة من أعلى أعداد المستخدمين. لقد حققت ما يقرب من 88 مليون دولار من الرسوم، وهو أمر مثير للإعجاب.

في المركز الثالث تأتي Lighter بـ 16.7 مليار من الرسوم. تظهر هذه المنصة كمنافس مهم لمنصات التداول اللامركزية الدائمة. يجلب ظهورها منافسة إضافية للمنصات متوسطة المستوى التي ترغب في التنافس مع قادة السوق.

إلى جانب البورصات الثلاث الرائدة، تتوسع العديد من البورصات الأخرى أيضًا. EdgeX (9.4 مليار دولار)، وJupiter (2.7 مليار دولار)، وOrderly (1.7 مليار دولار) تنمو، مع حزم الرسوم الخاصة بها والتطبيقات البسيطة التي تساعد الأفراد على استخدامها.

تشمل اللاعبين الكبار الآخرين ApeX (15.9 مليار دولار)، وPacifica (11.4 مليار دولار)، وDriFt وAvantis (كلاهما لديهما 9.1 مليار دولار). إنهم يخلقون عناصر متنوعة من عالم التمويل اللامركزي. على الرغم من صغر حجمها، فإنها تساعد المزيد من الأشخاص في استخدام المشتقات اللامركزية.

العقود الدائمة في التمويل اللامركزي تبدأ مرحلة النمو

أحد العناصر التنافسية للغاية في التمويل اللامركزي هو سوق العقود المستقبلية الدائمة. على مدار السنوات القليلة الماضية، أظهرت المنصات الرائدة أنها يمكن أن تنافس التمويل التقليدي من خلال تداول مئات المليارات من الدولارات في الشهر الماضي وحده.

من المرجح جدًا أن تظل منصات التداول الدائمة هي قادة السوق في التمويل اللامركزي. تشير الزيادة الأخيرة في الشعبية المتراكمة لـ Aster إلى أن هذا قد يكون عصرًا مشهورًا للمشتقات على السلسلة.

