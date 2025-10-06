منصة Aster DEX تستعد لدفعة كبيرة قبل إطلاق نظام المكافآت الجديد

العلملات البديلة

تقترب Aster DEX من نقطة تحول رئيسية في حملة المكافآت الطموحة الخاصة بها.

انتهت المرحلة الثانية من token airdrop التأسيسي للمشروع أمس، مما يمهد الطريق لما قد يكون أحد أهم أحداث التوزيع في التمويل اللامركزي هذا الربع. حوالي 4٪ من إجمالي عرض ASTER - يقدر بنحو 320 مليون توكن - في حالة حركة مع نفاد الوقت.

أكد فريق المشروع أن أداة التحقق من الأهلية ستكون متاحة في 10 أكتوبر، مما يسمح للمتداولين بالتحقق مما إذا كانوا مؤهلين للتوزيع القادم. تعتمد الأهلية على "نقاط Rh"، وهي مقياس يتتبع مشاركة المستخدم عبر التداول واستخدام الضمانات والمساهمة في السيولة.

انتهاء المرحلة الثانية من Airdrop، لكن السباق مستمر

سيتمكن المعتمدون من المطالبة بمكافآتهم بدءًا من 14 أكتوبر. على عكس معظم حملات التوكن، يأتي توزيع Aster بدون استحقاق أو نظام غير مغلق، مما يمنح المشاركين سيطرة فورية على مكافآتهم. لكن هناك مشكلة - سيتم إعادة توجيه أي توكنات غير مطالب بها بعد 17 أكتوبر إلى صندوق النظام البيئي، مما يترك المتأخرين فارغي اليدين.

على الرغم من أن تفاصيل تخصيص التوكن الكاملة لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن مجتمع التمويل اللامركزي يتحدث بالفعل عن كيفية تأثير هذه المرحلة على المرحلة التالية. جعل النمو السريع والتوزيع العدواني لـ Aster منها منافسًا بين منصات التداول اللامركزية من الجيل الجديد التي تتطلع إلى تحدي المنافسين الحاليين.

المرحلة الثالثة تعد بمنافسة أنظف وأكثر عدلاً

بعد انتهاء المرحلة الحالية، ستنتقل Aster إلى مرحلتها الثالثة والتي من المرجح أن تكون الأكثر ترقبًا، حيث ستعيد القواعد الجديدة تشكيل الحملة. ستركز الجولة التالية على المشاركة العادلة وتقديم طرق تسجيل نقاط محدثة تهدف إلى كبح التداول المزيف وارتفاعات الحجم الاصطناعية التي أثرت على البرامج المماثلة في الماضي.

لمح مطورو Aster إلى العديد من الترقيات، بما في ذلك حوافز تداول العقود الفورية، وهياكل الإحالة المباشرة المتدرجة، ومضاعفات النقاط الديناميكية التي تكافئ النشاط المتسق بدلاً من الإحصائيات المتضخمة. يشير نهج الفريق إلى جهد أوسع لتحويل حوافز التمويل اللامركزي نحو تجربة المستخدم الحقيقية بدلاً من السلوك الاستغلالي.

في حين يحذر بعض المحللين من عمليات البيع قصيرة المدى بسبب المطالبات غير المقيدة، فإن نموذج إيرادات Aster قد يوفر حاجزًا. مع تجاوز الرسوم الأسبوعية 120 مليون دولار، يُقال إن البورصة تستعد لآليات إعادة الشراء لاستقرار أسعار التوكن والحفاظ على السيولة طويلة المدى.

منافس متنامٍ في ساحة التمويل اللامركزي

يأتي تقدم Aster في وقت أصبحت فيه بورصات العقود الدائمة اللامركزية واحدة من أكثر الحدود تنافسية في عالم العملات المشفرة. مع استمرار Hyperliquid في قيادة المجال، فإن توسع Aster وهيكل المكافآت الشفاف قد حولاها إلى منافس جدي.

ستكون نتيجة هذا الـ token airdrop أكثر من مجرد إصدار توكن آخر - إنه اختبار لكيفية دمج جيل جديد من منصات التداول اللامركزية للحوافز والشفافية واللعب النظيف في نظام بيئي مزدحم بشكل متزايد. في الوقت الحالي، يتحول كل الاهتمام إلى 10 أكتوبر، عندما تصبح أداة التحقق من الأهلية متاحة ويبدأ الفصل التالي في حملة Aster.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال العملات المشفرة، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلاً متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع الموضوعات، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

