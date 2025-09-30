تبدأ AsiaStrategy بـ 30 BTC، وتستعين بـ Anchorage

عينت AsiaStrategy شركة Anchorage Digital للحفظ والتخزين وتسوية عمليات خزينة بيتكوين الخاصة بها واشترت 30 BTC في 30 سبتمبر.

وفقًا لـ AsiaStrategy، يغطي التفويض سير العمل عبر الحدود في الولايات المتحدة وآسيا، حيث تعمل Anchorage Digital كأمين أساسي ومزود للبنية التحتية لتنفيذ الخزينة والتسوية عبر الممر.

وفقًا لـ Anchorage Digital، يتم دعم التفويض من خلال بصمتها التنظيمية، بما في ذلك Anchorage Digital Bank N.A.، البنك الوحيد المرخص فيدراليًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وAnchorage Digital Singapore، المرخص من قبل هيئة النقد في سنغافورة، وترخيص BitLicense في نيويورك.

أضافت Anchorage Digital أنه بعد سن قانون GENIUS، أصبح Anchorage Digital Bank بنكًا مصدرًا للعملة مستقرة خاضعًا للتنظيم الفيدرالي الأمريكي، كما تقدم المنصة التداول والتخزين إلى جانب الحفظ والتخزين. قالت AsiaStrategy إنها تخطط لزيادة المشتريات بما يتجاوز الـ 30 BTC الأولية مع بناء خزينتها.

عملاق خزينة بيتكوين الآسيوي

تضفي هذه الخطوة الطابع الرسمي على مجموعة الحفظ والتخزين والتسوية التي كانت AsiaStrategy تجمعها حتى عام 2025 مع إعادة تموضع الشركة حول استراتيجيات بيتكوين المؤسسية.

أعادت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، والمدرجة في ناسداك تحت رمز SORA، تسميتها في مايو للتركيز على الأصول الرقمية ومبادرات البلوكتشين بعد العمليات القديمة في توزيع الساعات الفاخرة.

منذ ذلك الحين، جمع التحول بين التعرض للسوق العامة مع الشركات التابعة التشغيلية التي تقبل وتسوي بالبيتكوين، كما ورد في التقارير السابقة عن اندماج الشركة وإعادة تسميتها مع Sora Ventures والاستثمارات الاستراتيجية ذات الصلة في المنطقة خلال صيف 2025، بما في ذلك تخصيص رأس المال نحو نموذج خزينة بيتكوين آسيوي.

في سبتمبر، وسعت AsiaStrategy السكك التجارية من خلال تمكين مبيعات الساعات الفاخرة التي تتم تسويتها بالبيتكوين بعد جمع 10 ملايين دولار، ودمج وظائف البيع بالتجزئة والخزينة من خلال نفس قاعدة الأصول لمواءمة دورات النقد المخزون مع سيولة BTC وتوقيت التسوية.

شاركت المجموعة أيضًا في معاملات عبر الحدود تستهدف تايلاند، حيث سعى اتحاد من الشركات الآسيوية إلى عمليات استحواذ لتوسيع نموذج خزينة بيتكوين للشركات العامة في مشهد البيع بالتجزئة والمركبات المدرجة في جنوب شرق آسيا.

تم تأطير التوسع الإقليمي مقابل حجم اقتصاد ASEAN وإمكانية توجيه BTC في الميزانية العمومية من خلال وحدات التشغيل المحلية والهياكل المدرجة، كما ورد بالتفصيل سابقًا في تحليل خزائن الشركات التي تتطلع إلى مسار خزينة بيتكوين ASEAN.

كانت قدرة التمويل للتخصيص المؤسسي مسارًا موازيًا. في وقت سابق من هذا الشهر، حددت Sora صندوق بيتكوين بقيمة مليار دولار مع التزام بالفعل بمبلغ 200 مليون دولار، مما يضع مجموعة من رأس المال يمكن أن تتفاعل مع خزائن الشركات المدرجة والمركبات الخاصة ووسطاء التسوية في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أطرافًا مقابلة محتملة لعمليات خزينة AsiaStrategy وسكك تسوية Anchorage.

توفر تلك المجموعة، إلى جانب الحفظ والتخزين والتسوية المرخصة من البنك لـ Anchorage Digital، مسارًا لنشر ميزانيات عمومية أكبر تتطلب فصلًا منظمًا وضوابط مدققة وسير عمل موحد لما بعد التداول عبر الولايات القضائية.

ماذا يعني هذا لـ AsiaStrategy؟

من الناحية التشغيلية، يمنح تفويض Anchorage شركة AsiaStrategy مستوى تحكم واحد للتخزين البارد والدافئ، وتسوية المنحدر الصعودي والهبوطي، والتنفيذ الوكالي أو الرئيسي، مع الحفاظ على قابلية التدقيق عبر كيانات هونغ كونغ والولايات المتحدة وسنغافورة.

تقول Anchorage Digital إن منصتها تدعم دورات التسوية المؤسسية التي يمكن مواءمتها مع فترات المحاسبة المؤسسية والجداول الزمنية للإفصاح، بالإضافة إلى برامج إصدار العملة مستقرة بموجب إطار عمل GENIUS الجديد.

بالنسبة لـ AsiaStrategy، تقلل هذه المجموعة من الاحتكاك في مطابقة مخزون BTC لكل من الخزينة والتجارة، ومعالجة نهائية التسوية وأوقات القطع ومخاطر الطرف المقابل من خلال أمين منظم.

يوضح الجدول الزمني لـ AsiaStrategy عبر عام 2025 كيف تم تنظيم تلك القطع للتقارب على نشر الخزينة.

أعادت الشركة تسميتها في مايو، وتقدمت في عمليات الدمج والاستحواذ والمبادرات الإقليمية في يوليو، ووسعت سكك التشغيل في سبتمبر، وهي الآن حية مع الحفظ والتخزين والتسوية لمشتريات الخزينة.

يبدأ الاستحواذ على 30 BTC في 30 سبتمبر الجزء المتعلق بالميزانية العمومية من تلك الخطة ويحدد نقطة مرجعية للمشتريات اللاحقة، مع Anchorage كنظام سجل للحركات بين حسابات التداول والحفظ والتخزين والتسوية.

قال لوك ليو، كبير مسؤولي الاستثمار في AsiaStrategy، إن الشركة تعمل على توسيع نطاق خزينة بيتكوين عبر آسيا، مشيرًا إلى أن الشراكة مع Anchorage تؤمن البنية التحتية المطلوبة لتلك الخطة.

أين تتميز AsiaStrategy

يعكس نهج الشركة كتاب اللعب المستخدم من قبل شركات عامة أخرى مولت استراتيجيات الميزانية العمومية BTC من خلال مزيج من زيادات حقوق الملكية وتدفقات النقد التشغيلية والأدوات المهيكلة، ثم قرنت تلك المخصصات بالتجارة المتكاملة التي تقبل BTC لتقصير دورات التسوية.

يوضح عمل AsiaStrategy في مجال الساعات، الذي أصبح الآن ممكنًا لتسوية البيتكوين، كيف يمكن لمبيعات التجزئة أن تغذي تدفقات BTC مباشرة إلى الخزينة، مما يخلق تصفية داخلية بين المعاملات الواردة والصادرة.

يمكن لهذا التصميم، عند إجرائه من خلال أمين مرخص فيدراليًا، تبسيط الضوابط للمدققين والمستثمرين الذين يتتبعون فصل المحفظة والوصول القائم على الدور وسياسات الخزينة المعتمدة من مجلس الإدارة.

حيث توسع AsiaStrategy النموذج هو في موقفها عبر الحدود.

مع وجود Anchorage Digital Bank في الولايات المتحدة وكيان مرخص في سنغافورة، يمكن لفرق الخزينة توجيه السيولة بين سكك الدولار الأمريكي وأطر العمل التنظيمية في سنغافورة وعمليات هونغ كونغ دون إعادة تصميم الحفظ والتخزين في كل مرة تتغير فيها الولاية القضائية.

تم تصميم خدمات التسوية من Anchorage Digital لربط أماكن التداول وتدفقات فوق العداد (OTC) مع حركات الحفظ والتخزين، وهو أمر مهم للشركة المدرجة التي يجب أن تنسق نوافذ الإفصاح وفترات الحظر وقيود التداول الداخلي مع نشاط الخزينة.

قالت AsiaStrategy إن عملية شراء الـ 30 BTC الأولية ليست حدًا أقصى، وأنها تخطط للإضافة إلى حيازاتها مع بناء حوكمة الخزينة بموجب ترتيب الحفظ والتخزين الجديد.

أكدت الشركة أن Anchorage Digital ستظل شريكها الرئيسي في البنية التحتية للحفظ والتخزين والتسوية مع تنفيذها لعمليات شراء إضافية وتوسيع عمليات الخزينة عبر ممر الولايات المتحدة وآسيا.

إخلاء المسؤولية: Sora Ventures هي مستثمر في CryptoSlate.

