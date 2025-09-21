مع تلاشي الثقة في البنوك والحكومات، يكتسب بيتكوين أرضية

بيتكوين

بالنسبة لجوردي فيسر، لا يتوقف مستقبل البيتكوين على ما إذا كان التضخم سينخفض، أو ترتفع أسعار الفائدة، أو يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود.

يعتقد أن العملة المشفرة ستزدهر بغض النظر عن اتجاه الاقتصاد العالمي — لأن المشكلة الأعمق هي الثقة، وليست البيانات الاقتصادية الكلية.

أخبر المستثمر المخضرم أنتوني بومبليانو أن الإيمان بركائز النظام القديم قد انهار. وجادل بأنه ليست البنوك فقط هي التي فقدت مصداقيتها، بل الحكومات وأرباب العمل والعملات وأسواق الديون أيضًا. هذا الانهيار في الثقة، كما يقول، يجعل البيتكوين في موقع فريد للدخول كأصل محايد وبدون إذن خارج نطاق السياسة.

خلفية "التحول الرابع"

يؤطر فيسر هذا التحول من خلال عدسة التحول الرابع، وهي نظرية لويليام شتراوس ونيل هاو تصف دورات متكررة من الأزمات والتجديد. في رأيه، العالم يدخل بالفعل في إحدى عمليات إعادة الضبط الجيلية هذه، حيث تنهار المؤسسات التي بُنيت في الدورة السابقة وتظهر هياكل جديدة. يقترح أن البيتكوين يمكن أن يكون الأساس النقدي لإعادة الضبط هذه.

عامل عدم المساواة

الانقسامات الاقتصادية تسرع الانتقال. أشار فيسر إلى ما يسميه الاقتصاديون بالتعافي على شكل حرف K: الأسر الأكثر ثراءً التي تمتلك أصولًا ترى ثرواتها تتوسع، بينما يتم الضغط على من لا يملكون بسبب التضخم وارتفاع التكاليف. الملايين في "قاع حرف K" يشعرون الآن بالاستبعاد من النمو تمامًا، مما يغذي الطلب على البدائل.

يظهر هذا الإحباط في استطلاعات المستهلكين. كشف استطلاع لجامعة ميشيغان أن معظم الأمريكيين يتوقعون ارتفاع البطالة بحلول عام 2026، بينما يعتقد ربعهم فقط أن قوتهم الشرائية ستظل مستقرة. بالنسبة للكثيرين، يبدو النظام التقليدي متحيزًا ضدهم.

البيتكوين كصمام الهروب

في ظل هذه الخلفية من انعدام الثقة وعدم المساواة، يعتقد فيسر أن البيتكوين أصبح "خيار الخروج". على عكس العملات الوطنية أو الأصول المدعومة من الشركات، لا يعتمد البيتكوين على الثقة في المؤسسات. يعمل بشفافية، مع إمداد ثابت وبدون سلطة مركزية. هذا التصميم، كما يجادل، هو بالضبط ما يجعله مناسبًا لفترة من الاضطرابات النظامية.

"بمجرد فقدان الثقة، لا تعود بسهولة،" حذر فيسر. وهذا، في رأيه، هو بالضبط سبب أن دور البيتكوين سيزداد قوة فقط في العقود المقبلة.

