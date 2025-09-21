البورصةDEX+
مع تلاشي الثقة في البنوك والحكومات، يكتسب بيتكوين أرضية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 08:06
بيتكوين
  • 21 سبتمبر 2025
  • |
  • 03:03

بالنسبة لجوردي فيسر، لا يتوقف مستقبل البيتكوين على ما إذا كان التضخم سينخفض، أو ترتفع أسعار الفائدة، أو يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود.

يعتقد أن العملة المشفرة ستزدهر بغض النظر عن اتجاه الاقتصاد العالمي — لأن المشكلة الأعمق هي الثقة، وليست البيانات الاقتصادية الكلية.

أخبر المستثمر المخضرم أنتوني بومبليانو أن الإيمان بركائز النظام القديم قد انهار. وجادل بأنه ليست البنوك فقط هي التي فقدت مصداقيتها، بل الحكومات وأرباب العمل والعملات وأسواق الديون أيضًا. هذا الانهيار في الثقة، كما يقول، يجعل البيتكوين في موقع فريد للدخول كأصل محايد وبدون إذن خارج نطاق السياسة.

خلفية "التحول الرابع"

يؤطر فيسر هذا التحول من خلال عدسة التحول الرابع، وهي نظرية لويليام شتراوس ونيل هاو تصف دورات متكررة من الأزمات والتجديد. في رأيه، العالم يدخل بالفعل في إحدى عمليات إعادة الضبط الجيلية هذه، حيث تنهار المؤسسات التي بُنيت في الدورة السابقة وتظهر هياكل جديدة. يقترح أن البيتكوين يمكن أن يكون الأساس النقدي لإعادة الضبط هذه.

عامل عدم المساواة

الانقسامات الاقتصادية تسرع الانتقال. أشار فيسر إلى ما يسميه الاقتصاديون بالتعافي على شكل حرف K: الأسر الأكثر ثراءً التي تمتلك أصولًا ترى ثرواتها تتوسع، بينما يتم الضغط على من لا يملكون بسبب التضخم وارتفاع التكاليف. الملايين في "قاع حرف K" يشعرون الآن بالاستبعاد من النمو تمامًا، مما يغذي الطلب على البدائل.

يظهر هذا الإحباط في استطلاعات المستهلكين. كشف استطلاع لجامعة ميشيغان أن معظم الأمريكيين يتوقعون ارتفاع البطالة بحلول عام 2026، بينما يعتقد ربعهم فقط أن قوتهم الشرائية ستظل مستقرة. بالنسبة للكثيرين، يبدو النظام التقليدي متحيزًا ضدهم.

البيتكوين كصمام الهروب

في ظل هذه الخلفية من انعدام الثقة وعدم المساواة، يعتقد فيسر أن البيتكوين أصبح "خيار الخروج". على عكس العملات الوطنية أو الأصول المدعومة من الشركات، لا يعتمد البيتكوين على الثقة في المؤسسات. يعمل بشفافية، مع إمداد ثابت وبدون سلطة مركزية. هذا التصميم، كما يجادل، هو بالضبط ما يجعله مناسبًا لفترة من الاضطرابات النظامية.

"بمجرد فقدان الثقة، لا تعود بسهولة،" حذر فيسر. وهذا، في رأيه، هو بالضبط سبب أن دور البيتكوين سيزداد قوة فقط في العقود المقبلة.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات التشفير والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

المصدر: https://coindoo.com/as-confidence-in-banks-and-governments-fades-bitcoin-gains-ground/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

