مع تسارع البيتكوين نحو مستوى قياسي مرتفع، يقوم حوت كبير باستثمار كبير في هذه العملة البديلة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 08:38
وسط الارتفاع الهائل في بيتكوين، لا ينبغي إغفال المشتريات الكبيرة في العملات البديلة.

شهدت أستر (ASTER)، إحدى العملات المشفرة الأكثر رواجًا في الآونة الأخيرة، عمليات شراء ملحوظة من قبل الحيتان.

وفقًا للمعلومات المستخرجة من بيانات على السلسلة، أنفق حوت عملات مشفرة بعنوان مختصر "0x245" مبلغ 5 ملايين دولار لشراء 2.74 مليون رمز ASTER. وكان متوسط سعر الشراء للحوت 1.83 دولار. وبدلاً من إجراء جميع عمليات الشراء دفعة واحدة، وزع الحوت معاملاته على مدار 24 ساعة.

وفقًا للبيانات، يحتفظ المستثمر الحوت حاليًا بـ 3.07 مليون رمز ASTER، بقيمة 5.95 مليون دولار، في محفظة العملات المشفرة الخاصة به. كما يحتفظ بعملات USDT المستقرة بقيمة مليون دولار على منصة تبادل العملات المشفرة اللامركزية Aster، والتي قد يحتفظ بها للشراء.

ارتفع سعر ASTER بنسبة 7% في الـ 24 ساعة الماضية ويتم تداوله بسعر 1.90 دولار وقت كتابة هذا التقرير. وهذا يعني أن محفظة الحوت تحقق بالفعل أرباحًا، ولو على الورق.

رسم بياني يوضح التغير في سعر ASTER في الـ 24 ساعة الماضية.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع حسابنا على تيليجرام وتويتر الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة!

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/as-bitcoin-races-toward-a-record-high-a-major-whale-makes-a-significant-investment-in-this-altcoin/

