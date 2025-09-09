أرينا سابالينكا، إيغا شفيونتيك وكوكو غوف: الثلاثة الكبار في التنس النسائي

كانكون، المكسيك - 27 أكتوبر: ماركيتا فوندروسوفا، جمهورية التشيك، جيسيكا بيغولا، الولايات المتحدة، كوكو غوف، الولايات المتحدة، أرينا سابالينكا، بيلاروسيا، إيغا شفيونتيك، بولندا، إيلينا ريباكينا، كازاخستان، أنس جابر، تونس، ماريا ساكاري، اليونان يلتقطن صورة قبل حفل القرعة في فندق كيمبينسكي كانكون لنهائيات WTA GNP Seguros كانكون 2023 كجزء من جولة WTA Hologic في 27 أكتوبر 2023 في كانكون، المكسيك. (تصوير كلايف برونسكيل/غيتي إيماجز) غيتي إيماجز

الثنائي الكبير، كارلوس ألكاراز ويانيك سينر، مهيمنان للغاية في التنس الرجالي لدرجة أنهما يطغيان على الثلاثي الكبير الراسخ في جانب السيدات.

دافعت أرينا سابالينكا عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025، بالفوز على أماندا أنيسيموفا 6-3، 7-6. تتمتع سابالينكا بصدارة واضحة في المركز الأول. إيغا شفيونتيك في المركز الثاني، وكوكو غوف، رغم خروجها من الدور الرابع، لا تزال في المركز الثالث.

مع وصول وجوه جديدة ولاعبات مصنفات في مراكز متأخرة إلى المراحل النهائية من بطولات الجراند سلام، أحيانًا يسهل نسيان مدى ثبات هؤلاء الثلاثة. تميزت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام ببعض القصص المفاجئة: عودة ناعومي أوساكا القوية وصمود أنيسيموفا، بالإضافة إلى انتقال تايلور تاونسند من متخصصة في الزوجي إلى تهديد في الفردي. ومع ذلك، فإن القمة في تنس السيدات هي نفسها بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة كما كانت قبل فلاشينغ ميدوز: سابالينكا وشفيونتيك وغوف.

كم هيمن هؤلاء الثلاثة في العامين الماضيين؟ صرح مارك بيتشي، معلق التنس ومدرب إيما رادوكانو، (عبر ياهو سبورتس) أن اللعبة تطورت منذ فوزها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة قبل أربع سنوات.

"منذ أن بدأت مساعدة إيما، قلت إنها بحاجة إلى البدء في تقليص الفجوة بين أفضل اللاعبات... ضد إيغا وكوكو، هي تعرف ما يجب عليها فعله وسيستغرق ذلك وقتًا طويلاً،" قال بيتشي.

رادوكانو خسرت 0-10 ضد الثلاثي الكبير في تنس السيدات.

الثلاثي الكبير في WTA لا يهيمن مثل سينر وألكاراز، اللذين فاز كل منهما بأربعة من آخر ثمانية ألقاب كبرى. كما أن الثلاثي الكبير للسيدات لم يقترب أبدًا من أيام الثلاثي الكبير في جولة ATP — روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال — الذين انضمت إليهم سيرينا ويليامز من WTA للفوز بـ 88 لقبًا كبيرًا.

ومع ذلك، كان الثلاثي الكبير في WTA الأكثر ثباتًا عندما يهم الأمر. كانت سابالينكا وشفيونتيك وغوف في المراكز الثلاثة الأولى معظم هذا العام. لقد فزن بثلاثة من الألقاب الكبرى الأربعة هذا العام وتسعة من آخر اثني عشر.

كيف تحكم سابالينكا وشفيونتيك وغوف التصنيفات

لندن، إنجلترا - 9 يوليو: إيغا شفيونتيك من بولندا تحتفل بنقطة المباراة ضد ليودميلا سامسونوفا خلال مباراة ربع نهائي فردي السيدات في اليوم العاشر من بطولة ويمبلدون 2025 في نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه في 9 يوليو 2025 في لندن، إنجلترا. (تصوير جوليان فيني/غيتي إيماجز) غيتي إيماجز

الصعود العرضي للاعبة تحت الرادار، مثل ماديسون كيز في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، أو فوز باربورا كريجسيكوفا بويمبلدون في 2024، أو فوز ماركيتا فوندروسوفا بويمبلدون في 2023، يخلق سردية بأنه لا يوجد ثبات في القمة في تنس السيدات.

ومع ذلك، هذا ببساطة غير صحيح. قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2024، كانت شفيونتيك مصنفة أولى، وسابالينكا ثانية، وغوف ثالثة. بدأ موسم 2025 مع سابالينكا في المركز الأول، وشفيونتيك ثانية، وغوف ثالثة. بحلول وقت وصولهن إلى بطولة فرنسا المفتوحة، كانت غوف في المركز الثاني وشفيونتيك في المركز الخامس، بعد فشلها في الدفاع عن ألقابها في مدريد وروما. في ويمبلدون، كانت سابالينكا مصنفة أولى وغوف ثانية. بعد الفوز باللقب، عادت شفيونتيك إلى المركز الثالث.

استغرق الأمر بعض الوقت لتتشكل جولة السيدات بعد اعتزال آش بارتي المصنفة أولى آنذاك بشكل مفاجئ في سن 25 في مارس 2022. لكن منذ اعتزال بارتي، احتلت سابالينكا وشفيونتيك فقط المركز الأول. حتى سينر وألكاراز لا يمكنهما ادعاء ذلك، حيث احتل ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف المركز الأول خلال نفس فترة السنوات الثلاث.

في عام 2024، قبل بطولة فرنسا المفتوحة، كانت شفيونتيك وسابالينكا تتنافسان على المركز الأول عندما تحدثتا مع WTA Insider عن كيفية تحفيز بعضهما البعض.

"أعتقد أنه أمر رائع، لأنها في المركز الثاني لفترة طويلة وقد أثبتت بالفعل أنها تستطيع لعب تنس رائع" قالت شفيونتيك عن سابالينكا.

"أعتقد أن المنافسة التي نخوضها مع إيغا مذهلة،" قالت سابالينكا. "هي بالتأكيد تحفزني كثيرًا للتحسن، وأعتقد أنني طورت الكثير من الأشياء فقط بسببها."

انضمت غوف إلى الثلاثي الكبير في صيف 2023، عندما فازت ببطولة دي سي المفتوحة، وسينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. أنهت غوف عام 2023 في المركز الثالث. كانت لديها فرصة ضئيلة للمركز الأول قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام.

تحدت أنس جابر وجيسيكا بيغولا، التي شقت طريقها إلى المركز الثالث، الثلاثي الكبير. لكن جابر وبيغولا لم تفوزا بلقب كبير بعد. فاز الثلاثي الكبير مجتمعين بـ 12 لقبًا.

فازت إيلينا ريباكينا بويمبلدون في 2022 وهزمت شفيونتيك ثلاث مرات متتالية في 2023. بعد ذلك، اعتبرت ريباكينا، وليس غوف، جزءًا من الثلاثي الكبير في WTA. ومع ذلك، لم تصل ريباكينا إلى نهائي بطولة كبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2023 ولم تتقدم إلى ما بعد الدور الرابع في أي بطولة جراند سلام هذا العام. هي حاليًا في المركز العاشر

ما الذي يميز الثلاثي الكبير في WTA عن البقية

كانكون، المكسيك - 1 نوفمبر: إيغا شفيونتيك من بولندا تسير إلى الملعب قبل مباراتها ضد كوكو غوف من الولايات المتحدة خلال اليوم الرابع من نهائيات WTA GNP Seguros كانكون 2023 جزء من جولة WTA Hologic في 1 نوفمبر 2023 في كانكون، المكسيك. (تصوير سارة ستير/غيتي إيماجز) غيتي إيماجز

مثل الثلاثي الكبير الأصلي — فيدرر وديوكوفيتش ونادال — تتمتع سابالينكا وشفيونتيك وغوف بأساليب متباينة.

لعبة سابالينكا تتعلق بالقوة والعدوانية. هي لا تهدأ وتبقى في الهجوم. أسلوب لعب شفيونتيك هو الأكثر تشابهًا مع نادال. تضع دورانًا أكثر على الكرة من سابالينكا وغوف. تمتلك شفيونتيك أفضل لعبة شاملة، مع كون إرسالها الثاني نقطة الضعف الوحيدة الواضحة.

غوف هي أفضل رياضية بين الثلاثة. بعد أن صُنفت الأولى في الز