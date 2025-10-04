شراكة بين ArtGis Finance وBoostFi لتطوير تسوية الأصول الحقيقية وإدارة الأصول في التمويل اللامركزي باستخدام الذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تظل ArtGis Finance ملتزمة بالبقاء في المقدمة وقيادة الابتكار. أعلنت منصة التداول اللامركزية اليوم عن تعاون استراتيجي مع BoostFi، وهي منصة تشفير تعمل بالذكاء الاصطناعي، لرفع مستوى تجربة DeFi على شبكتها. بناءً على هذه الشراكة، تستفيد ArtGis من خبرة BoostFi في الذكاء الاصطناعي لتطوير التداول اللامركزي وتوفير السيولة، وفي النهاية تعزيز تجربة DeFi لعملائها.

ArtGis Finance هي منصة لامركزية تستخدم تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في حركات الأصول الرقمية والأدوات المالية في العالم الحقيقي عبر الحدود. من خلال ربط TradFi و Web3، تعمل ArtGis على تبسيط معاملات/تداول الأصول الرقمية والتسويات المالية وسيولة أصول العالم الحقيقي. من ناحية أخرى، BoostFi هي منصة ذكية تعزز العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي. تساعد المنصة الذكية متعددة الأوجه المشاريع الرقمية والعملاء على فهم وتعظيم قدراتهم في مشهد العملات الافتراضية. توفر المنصة أدوات ذكية مبتكرة لتداول الأصول الرقمية وإدارة الاستثمار، مما يمكّن الأشخاص من الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعظيم إمكانات التداول الخاصة بهم وتحقيق مكاسب ثابتة.

ArtGis تبسط إدارة الأصول في DeFi باستخدام الذكاء الاصطناعي من BoostFi

من خلال دمج قدرات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من BoostFi في نظامها البيئي للتداول اللامركزي، تعزز ArtGis قدرات منصتها، مما يمكنها من تقديم تجربة DeFi أكثر فعالية. بينما توفر منصة DeFi من ArtGis بنية تحتية لاستخدام الأصول والتداول والإقراض، فإن دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي من BoostFi يساعد على تخصيص استراتيجيات الاستثمار وتحسين أداء الأصول وأتمتة صنع القرار على ArtGis.

مع قدرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي من BoostFi على تحليل كميات هائلة من مجموعات البيانات وتحسين استراتيجيات DeFi، تساعد هذه القدرات المتقدمة على أتمتة التداول وتحسين إدارة السيولة وتعزيز توليد العائد على ArtGis. مع المراقبة المستمرة لظروف السوق، يضمن وكلاء BoostFi نشر الأصول المرموزة على منصة ArtGis حيث تنتج أقصى الأرباح مع مخاطر مخفضة. أيضًا، تمكن قدرة الذكاء الاصطناعي من BoostFi على تحليل البيانات خارج السلسلة وعلى السلسلة، وتقييم المخاطر، وتقديم تقسيم المحفظة المتنوع، وتوليد قرارات مالية مستنيرة عملاء ArtGis من تعظيم الأرباح مع تقليل التعرض للتقلبات.

أخيرًا، من خلال تقنية BoostFi الديناميكية، يمكن لعملاء ArtGis الوصول إلى تجارب تداول محسنة وربحية مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي التي تساعد في توقع الحركات الاتجاهية.

تطوير فعالية DeFi

ترسل الشراكة بين ArtGis و BoostFi رسالة واضحة مفادها أن مستقبل التمويل اللامركزي يكمن في المنصات الذكية الموجهة للعملاء التي تركز على الفعالية والتخصيص والأمان. من خلال دمج خبرة BoostFi في الذكاء الاصطناعي في منصة التداول الخاصة بها، لا تحسن ArtGis تجربة العملاء فحسب، بل تخلق أيضًا معيارًا جديدًا لما يمكن أن تحققه منصات DeFi. يعد التعاون شهادة على التزام ArtGis بالابتكار وإيمانها بالقدرة المغيرة لقواعد اللعبة لتقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي.